Apple trekt Rapid Security Response-beveiligingsupdate voor WebKit-lek terug

Apple heeft de Rapid Security Response-updates voor iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 en macOS Ventura 13.4.1 weer ingetrokken. De extra snelle beveiligingspatches zouden voor problemen met bepaalde websites zorgen. Het is niet duidelijk wanneer Apple de uiteindelijke versie uitbrengt.

De betreffende RSR-updates werden maandag uitgebracht en moesten een actief misbruikte kwetsbaarheid in de WebKit-browserengine verhelpen. Volgens MacRumors zorgde de updates daarentegen voor een compatibiliteitsprobleem waardoor gebruikers bij bezoek aan verschillende websites via Safari een foutmelding te zien kregen.

Gebruikers kunnen de update eventueel handmatig de-installeren via de instellingen, onder het tabblad over de versie van het betreffende besturingssysteem. RSR-updates zijn te herkennen aan de extra letter achter de versienaam, in dit geval iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) en macOS 13.4.1 (a).

Volgens een lezer van MacRumors is de schrijfwijze van de speciale beveiligingsupdate dan ook gelijk de reden waarom Safari momenteel niet meer goed werkt. Ook Apples browser kreeg onlangs een RSR-patch om de WebKit-kwetsbaarheid te verhelpen en staat nu bekend als Safari 16.5.2.

Rapid Security Response-beveiligingsupdates zijn bedoeld als snelle patch om acute beveiligingsproblemen snel te verhelpen, zonder dat daar een algehele en veelal langdradige besturingssysteemupdate voor nodig is. Het updateconcept is opt-in, waarna Apple de RSR-updates automatisch installeert.