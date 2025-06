Apple brengt Rapid Security Response-beveiligingsupdates uit

Apple is begonnen met het uitrollen van drie Rapid Security Response-beveiligingsupdates voor iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 en macOS 13.3.1. De betreffende updates voeren belangrijke beveiligingsfixes door zonder dat het gehele besturingssysteem geüpdatet hoeft te worden.

Deze Rapid Security Response-beveiligingsupdates zijn bedoeld als snelle patch om beveiligingsproblemen zo snel mogelijk op te lossen, zonder dat daar een algehele en veelal langdradige besturingssysteemupdate voor nodig is. Apple deelt geen inhoudelijke details over de betreffende update, maar zegt wel in een blogpost dat dergelijke updates voortaan voor de nieuwste versies van iOS, iPadOS en macOS worden uitgebracht. Volgens MacRumors is dit daarnaast de eerste keer dat het bedrijf publiekelijk een dergelijke RSR uitrolt.

Gebruikers van de betreffende besturingssystemen kunnen ervoor kiezen om de Rapid Security Response-updates automatisch te laten installeren. In de instellingen van de relevante hardware kan deze functie ingeschakeld worden. Er staat na installatie een extra letter achter de versienaam van het bijbehorende besturingssysteem, bijvoorbeeld macOS 13.3.1 (a). Wanneer men de optie niet inschakelt wordt de beveiligingsupdate bij de eerstvolgende reguliere besturingssysteemupdate uitgerold.

Overigens melden verschillende bronnen, waaronder AppleInsider, dat er momenteel iets mis lijkt te zijn met de nieuwste Rapid Security Response-beveiligingsupdate. Een foutmelding met betrekking tot een ogenschijnlijk verbroken internetverbinding kan de installatie vooralsnog dwarsbomen. Volgens een ontwikkelaar is er een trapsgewijze uitrol in de code van de update verwerkt waardoor niet meer dan een bepaald percentage van alle gebruikers op vaste momenten de update kan installeren. Mogelijk wordt de foutmelding hierdoor veroorzaakt.