Freedom Internet verlaagt prijzen voor KPN's glasvezelnetwerk

Freedom Internet verlaagt per 1 mei de prijzen voor bestaande en nieuwe klanten die op het glasvezelnetwerk van KPN zitten. De exacte prijzen verschillen per abonnement, maar voor de meeste producten gaat het om een paar euro per maand.

De grootste prijsdalingen zijn zichtbaar bij abonnementen met een snelheid vanaf 200Mbit up en down, meldt het bedrijf in een blogpost. Klanten die voor dit abonnement kiezen, zijn voortaan tien euro per maand goedkoper uit, of negen euro als het om het abonnement van 1Gbit up en down gaat. In de prijs is ook de huur van de modem verwerkt. Nieuwe klanten kunnen tijdelijk een extra korting van 5 euro per maand krijgen voor de eerste 24 maanden.

De prijsverlaging geldt alleen voor gebruikers die op het glasvezelnetwerk van KPN zitten, waar KPN ook de belichting doet. Dat zijn niet alle klanten van Freedom Internet, omdat de provider internet levert over netwerken van verschillende aanbieders en werkt met verschillende belichters. Op die manier wil Freedom Internet overal in Nederland internet via glasvezel leveren, ook als een specifieke netwerkprovider niet overal in Nederland actief is. De kosten van de huur van het netwerk verschillen echter, waardoor ook de abonnementsprijzen bij Freedom Internet per woonplaats anders kunnen zijn.