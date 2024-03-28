Freedom Internet verlaagt prijzen voor KPN's glasvezelnetwerk

Freedom Internet verlaagt per 1 mei de prijzen voor bestaande en nieuwe klanten die op het glasvezelnetwerk van KPN zitten. De exacte prijzen verschillen per abonnement, maar voor de meeste producten gaat het om een paar euro per maand.

De grootste prijsdalingen zijn zichtbaar bij abonnementen met een snelheid vanaf 200Mbit up en down, meldt het bedrijf in een blogpost. Klanten die voor dit abonnement kiezen, zijn voortaan tien euro per maand goedkoper uit, of negen euro als het om het abonnement van 1Gbit up en down gaat. In de prijs is ook de huur van de modem verwerkt. Nieuwe klanten kunnen tijdelijk een extra korting van 5 euro per maand krijgen voor de eerste 24 maanden.

De prijsverlaging geldt alleen voor gebruikers die op het glasvezelnetwerk van KPN zitten, waar KPN ook de belichting doet. Dat zijn niet alle klanten van Freedom Internet, omdat de provider internet levert over netwerken van verschillende aanbieders en werkt met verschillende belichters. Op die manier wil Freedom Internet overal in Nederland internet via glasvezel leveren, ook als een specifieke netwerkprovider niet overal in Nederland actief is. De kosten van de huur van het netwerk verschillen echter, waardoor ook de abonnementsprijzen bij Freedom Internet per woonplaats anders kunnen zijn.

Snelheid up/down Huidige prijs per maand Prijs per 1 mei per maand
50Mbit/50Mbit 51 51
100 Mbit/100Mbit 59 53
200Mbit/200Mbit 67 57
500Mbit/500Mbit 71 61
1Gbit/1Gbit 76 67

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 07:30 170

28-03-2024 • 07:30

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Reacties (170)

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HandheldGaming 28 maart 2024 07:37
Ow wow, het kan dus toch.
Prijzen kunnen zakken.
Ik schrik er bijna van gezien de "prices only go up"-beweging die bedrijven aanhouden. Ik ben blij dat Freedom bewijst dat het anders kan.
BugBoy @HandheldGaming28 maart 2024 08:19
De prijzen van Freedom internet waren dan ook wel erg hoog. Nadat ik bij Tweak weg moest (nog geen 40 euro per maand) moest ik over naar Odido. Daar had ik op zich niet zoveel trek in, maar ik vind Freedom internet dermate duur dat ik daar toch niet voor gekozen heb. Odido heeft een stabiel internet (mijn ervaring tenminste) en enkel het dynamische IP adres vind ik onhandig. Maar door actief je DNS te updaten is daar redelijk omheen te werken. Enkel firewalls in de cloud die IP-based zijn leveren soms wat iritatie op.

Wat is de reden om over te stappen naar Freedom? Is dat meer principieel of zitten er ook daadwerkelijk praktische voordelen aan?

[Reactie gewijzigd door BugBoy op 22 juli 2024 13:53]

PaultheWEiRD @BugBoy28 maart 2024 09:06
TL;DR: Het is zowel principieel als er zitten praktische voordelen aan.

Odido levert geen vast IPv4 adres. Das niet onoverkomelijk, maar wel irritant. Wat voor mij echt een dealbreaker is, is dat een Nederlandse ISP in 2024 het voor elkaar weet te krijgen een internet verbinding op te leveren ZONDER IPv6. De andere grote jongens (KPN, Ziggo, Delta) doen gewoon IPv6 - geen probleem. Maar voor Odido is dit blijkbaar te moeilijk. Dan nemen ze Tweak over, die net een paar jaar IPv6 aanbood, "voor de kennis" .. maar daarna gaan ze alsnog geen IPv6 aanbieden aan tenminste de klanten die van Tweak afkomen. Praktisch voordeel is dus dat ik IPv6 heb, dat heb ik nodig om mijn werk te kunnen doen. Maar het is ook een principe kwestie: je wordt niet klant van een partij die in 2024 nog denkt dat een verbinding zonder IPv6 "Internet" mag heten.

Onbegrijpelijk.

Voor mij is dat de voornaamste reden om niet naar Odido over te gaan. Dat ik vervolgens een pesthekel heb aan KPN en Ziggo betekent dan dat ik een stuk beperkter ben in m'n keuze. Maar, ook als ik niet zo tegenover KPN en Ziggo zou staan zou ik alsnog met liefde een paar euro extra betalen voor een partij waar wel dingen kunnen (vaste IP adressen en reverse DNS, bijvoorbeeld).

edit: typo's

[Reactie gewijzigd door PaultheWEiRD op 22 juli 2024 13:53]

dmantione @PaultheWEiRD28 maart 2024 10:12
Ik ben twee weken geleden bij Odido weggegaan om precies die reden. Ik kon het met DSL verantwoorden vanwege de lage prijs, maar dan komt het bericht dat het kopernetwerk uit gaat en of je even €16 de maand meer wil gaan betalen voor glasvezel. Tja... dan wil ik ook een volwaardige internetverbinding met ipv6. Ik ben naar BudgetThuis gegaan en hoewel de naam suggereert dat je niet te veel hoeft te verwachten, 't is wederverkoop KPN, exact zelfde product, met vast ip en ipv6.
WouterL @dmantione28 maart 2024 14:47
Kan iemand mij als leek uitleggen wat het nadeel is van slechts ipv4?
dmantione @WouterL28 maart 2024 16:50
  • Niet langer het hele internet is over v4 te bereiken. Websites wel, maar servers krijgen al lang niet standaard een ipv4-adres meer, als je met servers via ssh werkt, dan is ipv6 al snel essentieel.
  • De toekomst van hosting is een Raspberry Pi in je meterkast. Ga ik letterlijk doen, ik huur nog een VM bij Strato voor inmiddels €25 per maand. Dat deed je indertijd omdat een lawaaiige bak thuis hebben niet ideaal was en servers achter je gedeelde v4-adres draaien en bovendien je upload niet afdoende was. Een Raspberry Pi in je meterkast lost het probleem van een lawaaiige bak op, met ipv6 heb je adressen genoeg. Upload is tegenwoordig meer dan afdoende voor een eigen server. Kortom, de VM's kunnen eruit, wat flink geld bespaart.
  • Dat wat via v4 bereikbaar is, is in praktijk vaak een reverse-proxyserver voor degenen die nog op v4 zit. De toekomst van v4 is CGNAT aan de eindgebruikerskant en gateway-proxyservers aan de serverkant. Je zit met v4 niet langer op het echte internet, maar in een kleiner wordende compatibiliteitsomgeving.
  • NAT is een drama voor peer-to-peerdiensten als Bittorrent. Met v6 bereik je meer peers en gaat je verkeer dus een stuk beter.
  • NAT is ook niet echt vriendelijk voor multiplayergaming, en CGNAT maakt het definitief onmogelijk.
  • Krijg je CGNAT, wat onvermijdelijk is op termijn, de ene na de andere aanbieder voert het in, dan deel je je adres met vele andere internetgebruikers en kun je last krijgen als websites ip-adressen blokkeren, omdat iemand anders zich misdraagt.
  • De gevolgen van NAT migiteren, zoals poorten forwarden of ssh via tussenhosts en dat soort gedoe, kost zeeën met tijd, tijd die je beter kunt gebruiken.
Teun! @dmantione28 maart 2024 15:50
Serieus geven die een vast ip? Voor zover ik weet is dit bij bijna geen enkele provider gegarandeerd (als in dat het in je contract staat) al is dit bij bijvoorbeeld KPN (waar ik zit) in de praktijk wel zo, op papier heb ik die garantie niet voor zover ik weet.
gday @Teun!28 maart 2024 17:59
Bij Freedom is het zo dat als je een bevestiging krijgt van oplevering, dat je dan ook een bericht krijgt waarin je IPv4-adres en je IPv6-prefix staan. Die zijn gewoon vast en zijn bij mij slechts om twee redenen een keer veranderd: één keer omdat ik overstapte van DSL naar glasvezel (je gaat dan een nieuw contract aan) en één keer omdat de huur van het blok waar ik in zat afliep. Beiden keren werden het nieuwe adres en de nieuwe prefix ruim van tevoren aangekondigd.

Verder zit ik bij Freedom vanwege ‘ideologische’ redenen.

[Reactie gewijzigd door gday op 22 juli 2024 13:53]

Teun! @gday28 maart 2024 20:24
Dit doen ze dan inderdaad netjes. De ideologiache redenen snap ik helemaal, op dit moment is het mij het verschil met KPN niet waard. Mocht mijn inkomenssituatie wijzigen dan zal ik dit zeker heroverwegen.
dmantione @Teun!28 maart 2024 16:37
Fixed.kpn.net Fixed6.kpn.net zijn de reeksen vaste ip-adressen bij KPN. Als je daar in zit, weet je dat je ip-adres niet zal veranderen, of het nu in je contract staat of niet. En ik zit in die reeks. Papieren garantie hoeft voor mij niet, dat is doorgaans alleen bij dure zakelijke contracten en dan sluit ik niet uit dat het in praktijk bij zo'n duur contract ook gewoon een adres uit fixed.kpn.net gaat zijn. Als het technisch gezien vast is, is dat genoeg voor de veeleisende thuisgebruiker.
Teun! @dmantione28 maart 2024 16:55
Ik ben zeer zeker met je eens, ik heb hier zelf ook genoeg aan. Was bedoeld als verduidelijking voor anderen. Ben ruim 5 jaar klant bij KPN, en alleen met mijn verhuizing is mijn IP veranderd maar ik weet dat ik hier niet per se recht op heb. Wel een reden waarom ik nog bij KPN zit overigens.
digibaro @PaultheWEiRD28 maart 2024 09:33
Geen dual stack IPv4/IPv6 is voor mij ook een deal-breaker. Misschien toch je (negatieve) gevoelens op zij zetten voor Ziggo/KPN of 1 jaar wachten waarna het Odido alleen recht op ODF glas voorbij is. Hierna zou je ook kunnen kiezen voor Freedom.
PaultheWEiRD @digibaro28 maart 2024 10:45
Oh, ik ben overgestapt op Freedom .. 22 april word ik omgezet. Heb m'n (eigen) router al voorbereid op PPPoE in plaats van DHCP.
markimarc @PaultheWEiRD28 maart 2024 11:04
Verbaasd mij eigenlijk dat Freedom PPPoE gebruikt ipv DHCP.
De overhead van PPPoE is toch een groot nadeel. :-(
Gillie @markimarc28 maart 2024 12:29
Check RFC4638, als je modem het ondersteunt en provider ook. Gewoon protocol MTU 1500 over PPPoE verbinding.

En ‘overhead’ 1492 vs. 1500. Met voldoende pps maakt die 8 bytes geen verschil om je maximale snelheid te halen.
markimarc @Gillie28 maart 2024 13:46
Goed punt inderdaad.
Enige punt wat dan overblijft, is dat PPPoE op veel routers een stuk minder efficiënt is met hoge snelheden. :-(
The Zep Man
@markimarc28 maart 2024 14:23
Gewoon een x86-gebaseerde router gebruiken. Met elk beetje CPU van de afgelopen tien jaar is gigabit over PPPoE geen probleem. Moderne x86-systemen kunnen best wel energiezuinig zijn. Kost alsnog een paar watt meer t.o.v. ARM of MIPS, maar daar krijg je ook wat (;)) voor terug.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:53]

Amanoo @The Zep Man29 maart 2024 02:42
En als we anders toch echt graag een standaard router willen, ik kom met een Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Ultra in ieder geval aardig in de buurt van gigabit met PPPoE. Het is niet helemaal exact (ik haal wel boven de 900Mbit), maar met speedtests heb je altijd wat gerommel.

En dat is voor de prijs best een leuk routertje. Wel moet je er een WiFi access point los bij nemen en een PoE injector. Maar tweedehands hoeven die niet zo extreem duur te zijn. Je kan voor 200 euro klaar zijn, en voor een beetje degelijke router betaal je dat sowieso wel gauw.

Misschien dat die andere beetje degelijke routers ook wel met PPPoE overweg kunnen. Dat weet ik niet. Ik heb nog wel een Huawei ding met ik dacht een MT7621 (ondersteunt in OpenWRT NAT hardware offloading wat nogal helpt met snelheid). Ik weet niet meer wat ik daarop haalde maar ik dacht ook redelijk hoog. Ik kwam alleen met OpenWRT niet uit alles wat ik wilde instellen.
lttuvix @markimarc28 maart 2024 12:28
Dit komt omdat veel netwerken bijvoorbeeld geen ipv6 ondersteunen, een pppoe tunnel maakt dat de geleverde verbinding minder afhankelijk is van de netwerk features van de leverancier.

De overhead is in mijn beleving in de praktijk ook minimaal.
uiltje @markimarc28 maart 2024 17:28
Vroeger was het PPPoA en dan had je 5 bytes overhead op elke 48 bytes plus de overhead van PPP. Die overhead van PPPoE merk je weinig van vergeleken met dat. Nog steeds achterlijk dat ze de overhead die voor de ISP zelf nodig is niet mee hoeven te rekenen bij de snelheidsbepaling overigens.
ElectricHead @BugBoy28 maart 2024 08:36
Ik heb hier het geluk dat ik in een gebied zit waar Tweak haar eigen infra had. Nu de infra overgenomen is door Fiber Operator is een abonnement bij Freedom ineens een stuk aantrekkelijker en marginaal duurder dan bij Tweak (voor wat ik daar had: Internet/TV/Bellen). Bij Freedom heb ik het bellen er maar afgelaten. Dat werd me iets te gortig. Vandaag ga ik dan ook over naar ze.

Wanneer je niet in een gebied zit waar Tweak de infra had dan, ja, dan is Freedom duur. Dat hield mij eerst ook tegen: tot de overname van de infra. Tweak, bedankt voor 12 fantastische jaren, ook tijdens de Sparql periode (wisselend succes, uiteraard). Odido, succes verder.

[Reactie gewijzigd door ElectricHead op 22 juli 2024 13:53]

PrinsPace @ElectricHead28 maart 2024 11:53
Wanneer je niet in een gebied zit waar Tweak de infra had dan, ja, dan is Freedom duur.
Daarmee doe je Freedom behoorlijk tekort. Ik snap je gedachte als je bij Tweak vandaan komt, maar de wereld is wat groter dan dat :Y)

https://freedom.nl/diensten/netwerken
ElectricHead @PrinsPace28 maart 2024 14:48
Het was ook niet zozeer bashen of Freedom tekort doen, hoor. :) En ik weet dat de prijzen per netwerk/belichter kunnen variëren. Bij mij thuis was naast nu dus Fiber Operator, KPN de enige mogelijkheid. Beide over AON. Voor de 1 Gb verbinding die ik nu heb via FO zou ik bij KPN € 71,-- gaan betalen. Dat was me toch echt iets te gortig..... Zelfs een overstap naar KPN was (vanuit mijn Tweak abonnement gezien) ineens een flinke stijging in de kosten.
Florimon @BugBoy28 maart 2024 08:57
"maar ik vind Freedom internet dermate duur dat ik daar toch voor gekozen heb"

ik denk dat ergens in dit zinsdeel een "niet" weggevallen is?
Geim @Florimon28 maart 2024 11:42
"daar" slaat m.i. op Odido en niet op Freedom.
BugBoy @Florimon28 maart 2024 13:46
Klopt, heb mijn bericht aangepast.
dhrto @BugBoy28 maart 2024 09:14
Ik ken geen andere ISP die op een consumentenlijn instelbare reverse DNS levert.
Of je dat nodig hebt is een tweede (wel redelijke must have als je zelf mailserver draait).
marcelvb @dhrto28 maart 2024 17:53
Is jouw mail server ook de verzendende mailserver? Ik run nu ook mijn eigen mail server thuis via Xs4all/KPN en gebruik hun uitgaande mailserver vanwege reputation etc. Voor zover ik weet kan dat bij Freedom niet.
dhrto @marcelvb28 maart 2024 18:11
Klopt, Freedom heeft helaas geen relay. Mijn mailserver verzend dus zelf. Reverse dns (naast oa dkim en dmarc, maar dat is niet isp afhankelijk) is dan eigenlijk wel een must om een beetje erdoorheen te komen.
Rembert @BugBoy28 maart 2024 13:01
Mijn reden om bij Freedom te blijven is met name principieel. Het is de enige provider met een moreel besef die ik als van belang acht. De anderen zijn er allemaal op uit om geld te verdienen en interesseren zich weinig in bv. de rechten van internetgebruikers. Netneutraliteit is bv. een belangrijk onderwerp bij Freedom. Dat is het niet bij vrijwel alle andere providers gezien hun deelname aan het covenant blokkeren websites. Freedom leent haar naam van Bits for Freedom en mag deze gebruiken zolang ze zich aan de doelstellingen houdt. Lees er meer over hier: https://freedom.nl/over-freedom/meer-over-freedom

Technisch is er voor mij weinig reden om voor Freedom te kiezen.
freaky @BugBoy28 maart 2024 10:52
Ik kan o.a. PTR records voor m'n IP adressen instellen, zelf web- en mailservers draaien bij Freedom.

Veel succes daarmee bij de meeste ISPs in nederland.
Aldy @BugBoy28 maart 2024 15:02
Ik ben blij voor jou dat je tevreden bent met Odido. Mijn ervaring is anders, Twee weken geleden is hier naast ODF ook glasvezel aangelegd door Glaspoort. Ik stap weer over op Freedom, mijn rechterbuurman heeft ook een draadje vlak langs zijn gevel en stapt dus ook over (weet niet waar naar toe) en mijn linkerbuurman heeft sinds eergisteren weer Ziggo. Van andere mensen in de straat weet ik het niet, maar dit zijn de directe buren. Allemaal weer weg bij Odido.
Freedom kon tot nu geen glasvezel leveren bij ons. Een jaar geleden legde ODF glasvezel aan met T-Mobile als enige provider. In het begin haalde ik soms niet eens 1MB/sec. Ja, MB, niet GB. De snelheid ligt nu op ongeveer 60%, wat weliswaar ruim voldoende is, maar de uitval is te hoog en de repeaters die Odido levert, zetten ook geen zoden aan de dijk. Wacht nu nog op de aansluiting, eerst het draadje naar binnen en dan Freedom.
dimdek @BugBoy28 maart 2024 20:21
Ik zat ook bij Tweak en hun helpdesk was de afgelopen jaren wel erg slecht geworden. Toen in de straat mijn glasvezelkabel kapot werd getrokken heb ik direct contact opgenomen met Tweak. Vijf dagen later en diverse telefoontjes en mailtjes werd ik uitgekapperd door een medewerker die mij verweet dat ik niet bereikbaar was geweest op het IP telefoonnummer dat ze mij hedden gegeven en dat ik dan maar geduld moest hebben totdat ze weer tijd zouden hebben. Een internetprovider die niet kan bedenken dat de IP-telefoon niet werkt als je glasvezelkabel kapot is moet wel een amateur zijn. Toen ik hoorde dat ze waren overgenomen begreep ik dat al was begonnen met de transitie naar Odido en dat voorspelt niet veel goeds. Ik zou mijn vaste IP adres kwijtraken en waarschijnlijk nog slechtere service krijgen. Freedom had een mooie overstapaanbieding. Nu zit ik ondanks diverse beloftes van Tweak al 5 maanden te wachten op een refund voor een deel van de maand dat ze geen internet meer hebben geleverd en wel de volledige maand hebben geïncasseerd. De maand daarna werd ook gewoon afgeschreven en die heb ik twee keer moeten storneren waarna ik de hele incasso van Tweak heb moeten laten blokkeren. Van mij krijgen ze hun modem niet retour voordat het netjes is afgehandeld en ik denk dat dat niet meer gaat gebeuren. Kortom ik ben blij dat ik niet meer bij deze provider zit.
BugBoy @dimdek28 maart 2024 21:04
Het opzegtraject bij Tweak was inderdaad dramatisch. Je betaalt meer omdat je het jaar niet volmaakt (niet mijn keuze) en ook terugbetaling duurde bijna 3 maanden na de overstap. Ik zou ook liever bij Odido weggaan, maar ik heb er geen paar honderd euro per jaar voor over.
svenslootweg @BugBoy29 maart 2024 00:46
Als zij aan hun kant de voorwaarden wijzigen (en het laten vallen van diensten valt daaronder) dan heb je volgens mij gewoon wettelijk recht om op te zeggen zonder boete.
Cergorach @HandheldGaming28 maart 2024 08:14
Prijzen kunnen zakken.
Even ter vergelijking: De XS4ALL prijs voor 1Gbit/1Gbit was en is €71,50/maand. Met €76/maand zat FI daar dus €4,50/maand boven, de afgelopen 3+ jaar...

KPN zelf is €65/maand en €52,50 als je ook KPN mobiel heb...

FI is effectief gewoon de contactlaag er bovenop (als je op het KPN netwerk zit), wat natuurlijk handig kan zijn, maar voor het oplossen van issues zijn ze nog steeds afhankelijk van KPN...
GertMenkel @Cergorach28 maart 2024 09:15
Odido heeft 8gbs voor 3585 euro per maand (30 euro eerste half jaar) waar KPN niet hoger kan bieden dan 4gbps, maar Odido heeft geen IPv6 en regelmatig downtime van wat ik begrepen heb van de mensen die daar bij zitten. Goedkoop wil nog wel eens duurkoop zijn.

Re: problemen oplossen: een hoop problemen moet KPN oplossen (wat dan weer gedeeltelijk uitbesteed wordt aan derden zodra er onder de grond iets moet gebeuren), maar een hoop problemen lost de provider zelf ook op. Je kunt bijna white-label KPN verkopen, maar dat is niet de enige manier om van het KPN-netwerk gebruik te maken. Een partij als Freedom kan, als ze dat willen, alles tot de laatste kilometer glas zelf installeren en configureren als ze willen, al zijn ze daar met het overschakelen naar GPON wat beperkter in.

Freedom is duur, helemaal bij KPN, omdat KPN een bedrag rekent per activeringsgebied. Als je maar één klant in een bepaald gebied hebt, kost die klant je 1000 euro aan activatiekosten/hardware, als je daar 900 klanten hebt zitten, kost dat iets meer dan een euro. Als kleine startup-ISP kon Freedom lastig lage prijzen voeren terwijl ze gigantische initiële kosten hadden, helemaal aangezien ze geen enkele garantie hadden succesvol te zijn door heel Nederland.

Edit: de hele mooie aanbieding voor 35 euro kan ik niet meer terugvinden. Bug op de site? A/B test om me te overtuigen? Bug in mijn browser? Geen idee, wel jammer, het zou mooi zijn geweest :)

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 22 juli 2024 13:53]

rootpowered @GertMenkel28 maart 2024 09:30
Hoe kom je bij 35,- per maand? Dat moet 85,- zijn voor 8 Gbit/s. Ik ben altijd klant geweest bij KPN en enkele maanden geleden overgestapt naar Odido, sinds de overstap is 1x mijn ip gewijzigd in de nacht, 3 dagen na activatie, verder geen enkele onderbreking en altijd 6+ Gbit/s beschikbaar.
GertMenkel @rootpowered28 maart 2024 10:19
Ik zweer dat de website me vanochtend een aanbod deed van 35 euro, maar dat zal wel een bug geweest zijn. Als ik het nu opnieuw probeer, staat er inderdaad 85. Dat is alsnog dubbel zo snel als KPN kan leveren (KPN doet op het zelfde adres 4/4 voor 67,50 p/m, of 1/1 voor 52,50, waar Odido dan weer 1/1 voor 45 p/m doet en 2/2 voor 60; vergelijken is best lastig op die manier).

Ik heb het idee dat de kwaliteit van Odido nogal varieert afhankelijk van het gebied waar je woont. Ik heb ook jarenlang met Vodafone Thuis/T-Mobile Thuis geinternet en dat werkte (op het ontbreken van IPv6 na) doorgaans goed, maar op internet zijn genoeg drama verhalen te vinden.
WayLikeMark @GertMenkel28 maart 2024 18:18
Ik heb het idee dat de kwaliteit van Odido nogal varieert afhankelijk van het gebied waar je woont. Ik heb ook jarenlang met Vodafone Thuis/T-Mobile Thuis geinternet en dat werkte (op het ontbreken van IPv6 na) doorgaans goed, maar op internet zijn genoeg drama verhalen te vinden.
Heb het idee dat alle drama plaatsvind op het netwerk van Open Dutch Fiber en alleen bij de eerste aanvang. Van alle verhalen die ik meekrijg zijn alle negatieve verhalen bij een overstap naar glas op ODuF en op andere netwerken gaat het vlekkeloos. Zelf zit ik al sinds 2019 bij Odido (WBA op kpnnetwerk) en heb nog nooit uitval gehad.


Hoewel het ipadres dynamisch is, is deze nog nooit gewisseld in al die tijd.

[Reactie gewijzigd door WayLikeMark op 22 juli 2024 13:53]

morphje @GertMenkel28 maart 2024 11:32
Ik heb zelf hier nu op vers aangelegde XGS-PON via Odido internet en ik heb vrijwel storingsloze internet hier. In de afgelopen maanden 1 keertje m'n router moeten resetten en router updates voeren ze in de nacht uit. Ja, zodra ze dat doen dan gaat het internet er eventjes uit. Dat is niet veel anders dan bij KPN (want het is hun netwerk) of bij Ziggo die ook met enige regelmaat op hun apparatuur firmware updates uitvoeren. Echte downtime heb ik tot nu toe niet gehad, maar dan nog, het zijn ISPs die hebben nou eenmaal soms een storing.

Dat last-mile glas verhaal is alleen van toepassing op de oude FttH aansluitingen. GPON is vrijwel bewust ontworpen om dat onmogelijk te maken, zeker in de dichte bewoning van KPN glasvezel gebieden. Neem mijn wijk als voorbeeld. Ze leggen met huis grofweg 24x100 meter fiber aan, daar lassen ze een passive splitter naar een centrale fiber die vervolgens naar een centrale kast gaat, nog geen 1000 meter verderop.

Ze "besparen" daarbij een 24 fiber kabel naar een centrale kast. Lassen moeten ze toch wel en de kosten van een single fiber of een 24 fiber is marginaal, zeker op KPN schaal. Anyway, ze begraven een POS om een paar honderd euro aan fiber te besparen in een project dat tonnen kost. De meerkosten van die kabel is marginaal in het geheel. Maar ze kunnen wel derden partijen dwingen gebruik te maken van hun apparatuur.
Stiello @Cergorach28 maart 2024 09:06
Ik heb ook een prijs van €52,50 voor 1Gbit/1Gbit en ik zit niet bij kpn mobiel. Daarnaas heb ik de eerste 6 maanden een prijs van €26,25. Ik heb KPN glas liggen. Mijn abbo heb ik toevallig eergisteren afgesloten en gaat over 2 weken in.

Ik stap elk jaar over.

Zit nu mijn laatste maand bij Odido/T-Mobile. Waar ik €58,42 betaal voor 1Gbit/1Gbit en de eerste 8(!) maanden €25.

Ik switch dus elk jaar tussen kpn en odido en geniet elk jaar van (nieuwkomer) korting. En krijg ook een mini cashback. Ik raad het iedereen aan want het scheelt gewoon een berg geld voor minimale inspanning.

Deze 2 zijn beide internet only.

Ik doe dit zelf altijd via Breedbandwinkel.nl. Zij bieden dezelfde scherpe deals als de deur verkopers, maar dan vanuit je luie stoel. En €10 cashback.

* Edit typo

[Reactie gewijzigd door Stiello op 22 juli 2024 13:53]

Munskin @Stiello28 maart 2024 09:46
Ik moet ook bijna overstappen en houd de prijzen van KPN al tijdje in de gaten maar die hebben eigenlijk altijd de kortingsactie van eerste 6 maanden 35 euro. Waar heb je die 26,25 euro prijs vandaan?

Edit: Is nog vroeg, lees gewoon de laatste alinea niet. Maar ook hier kom ik nu altijd wel boven de 30 euro uit. Waarschijnlijk de goede deals net gemist..

[Reactie gewijzigd door Munskin op 22 juli 2024 13:53]

Stiello @Munskin28 maart 2024 10:28
ik kan m nog vinden. Heb je pm gestuurd.

Edit: Op het moment loopt er ook een actie bij KPN zelf waardoor er geen activatiekosten zijn.

[Reactie gewijzigd door Stiello op 22 juli 2024 13:53]

woutertje @Cergorach28 maart 2024 08:23
Dat klopt niet helemaal. KPN is verantwoordelijk voor het stuk van jouw huis naar een datacentrum ergens waar Freedom apparatuur heeft. Vanaf daar is Freedom verantwoordelijk voor de ontsluiting naar het internet. Het kan dus ook prima zo zijn dat de ene partij een lagere gemiddelde latency kan bieden dan de andere, of dat KPN een storing heeft en Freedom klanten daar geen last van hebben (en andersom).
MrFax @woutertje28 maart 2024 10:01
Ja en nee. Ik weet niet of Freedom Internet een virtuele provider is of niet. T-Mobile heeft bijvoorbeeld wel eigen apparatuur in de PoP's van KPN, maar vgm zijn er providers die gewoon via het glasvezel apparatuur van KPN gaan, maar dan net als bij een buitenring-aansluiting op het koper netwerk, via andere DHCP en DNS servers lopen van de provider.

Het ligt ook aan de grootte van de PoP of extra apparatuur überhaupt wel mogelijk is.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 13:53]

woutertje @MrFax28 maart 2024 10:35
Dan heb je het over het geval waar KPN echt alleen maar "the last mile" doet en de provider echt lokaal in jouw wijk apparatuur heeft. Vziw is dat bij Freedom niet het geval en backhauled KPN het verkeer gewoon naar een DC in (waarschijnlijk) Amsterdam. Daar gaat het naar Freedom en zij doen met dat verkeer wat ze willen.
trogdor @Cergorach28 maart 2024 11:03
Groot verschil is dat *als* er een probleem is, ik bij Freedom direct een techneut aan de lijn krijg die weet waar ie het over heeft, ook als de storing in het KPN deel zit.
Voor de stabiliteit en vooral uitstekende service ben ik bereid iets meer te betalen en daarom al vanaf het begin klant van Freedom.
Cergorach @trogdor28 maart 2024 11:10
...ik bij Freedom direct een techneut aan de lijn krijg die weet waar ie het over heeft, ook als de storing in het KPN deel zit.
Kijk, dat is dan wel weer heel erg fijn!
Mit-46 @Cergorach28 maart 2024 11:03
Ik heb KPN en betaal 52,50 per maand zonder mobiel of korting.

Ooit overgestapt van XS4ALL naar Tweak. Na een verhuizing met tegenzin moeten overstappen naar KPN helaas.
Luchtbakker @HandheldGaming28 maart 2024 08:08
Freedom heeft er in het begin nooit een geheim van gemaakt dat ze in het begin duurder zouden worden, omdat ze met start-up kosten te maken hadden die terugverdient moesten worden.

Ik vermoed dat deze kosten nu gedekt zijn, waardoor ze de prijzen nu aantrekkelijker en concurrerender kunnen maken.
bons @Luchtbakker28 maart 2024 08:32
Dat zij iets duurder zijn is op zich niet erg. Freedom is een ISP dat andere belangen voert en voor strijd dan een gemiddelde andere ISP.

Waar meer het probleem inzit is het Prijsverschil tussen KPN en andere aanbieders dat Freedom gebruikt om bij de eindklant te komen.

Een voorbeeld, een maat van mij woont in het E-fiber gebied en kan Freedom 1G up en down krijgen voor 49 pm. als ik dezelfde abbo moet nemen via KPN (de enige keuze als netwerk aanbieder) dan betaal ik 67 pm euro, eerst zelfs 76 pm.

Er lijkt gewoon iets mis te zijn met de prijzen wat KPN vraagt voor zijn doorgifte. deze lijken gewoon soms (fors) hoger te liggen dan andere netwerkaanbieders in Nederland. En aangezien KPN onderhand in sommige gebieden een monopoly heeft op glasnetwerk aanbod, heb je als gebruiker gewoon geen keuze dan het maar te slikken, of toch maar goedkoper glasvezel van KPN zelf maar te nemen die dan wel goedkoper kan.

Ik weet dat de laatste keer de ACM dit wel prima lijkt te vinden, maar toch lijkt er hier iets niet helemaal marktconform te gaan en zit het toch meer concurrentie in de weg dan het bevorderd. Om deze reden ben ik bijvoorbeeld niet naar Freedom gegaan.
s0larus @bons28 maart 2024 10:02
Het verschil op mijn adres voor gigabit met Fiber Crew of KPN als belichter is 51 vs 76. KPN rekent gewoon veels te veel en dat is wat Freedom laat zien. Zo heb ik met odido een verschil van 10 euro puur omdat op mijn nieuw adres alleen KPN de glasvezel aansluiting heeft. Op dat oud adres kan ik zelfs naar 2 of 8Gbit.
CH4OS @HandheldGaming28 maart 2024 08:12
Maar de prijzen na de prijsdaling lijken nog wel gewoon overeen te komen met de gemiddelde prijzen, dus de daling lijkt dan dus een lagere marge te zijn.
SirMemeAlot @HandheldGaming28 maart 2024 08:14
To be fair - waren ze dan ook al vrij duur. Zelfs met prijs verlaging zijn ze nog een stuk duurder dan overige providers. Dus helemaal eerlijke vergelijking is het niet, we maken de prijzen eerst extreem duur en daarna gewoon duur en dat is niet perse een compliment waard :+ .
PageFault @HandheldGaming28 maart 2024 09:16
Ik vind het echt absurd hoge prijzen. Mijn huis heb ik verkocht, maar ik zat bij Tweak voor 34 euro per maand voor 1000 up & down. Als het een tientje meer is, heb ik daar geen moeite mee, maar 67 euro... WTF.
Rieboet @PageFault28 maart 2024 12:01
Inderdaad. Gemiddeld 50 Euro per maand voor een internetlijntje is monopolistisch. Alternatief is Ziggo en ieder jaar overstappen met gezeur.
Zo creëren we in dit land onzin baantjes . Ook in de energiemarkt zie je deze onzin.
Echte concurrentie is er niet. KPN of Ziggo. Ziggo of KPN......
PageFault @Rieboet28 maart 2024 12:41
Ik baalde ook dat Tweak stopte, ook al wist ik dat ik in januari het huis uit ging. Ik hoop dat in mijn volgende huis een beetje betaalbaar glas komt.
Frame164 @HandheldGaming28 maart 2024 10:03
Het gebeurt wel vaker dat prijzen omlaag gaan. Freedom zou betere inkoopprijzen hebben onderhandeld met KPN of ze gaan genoegen nemen met een lagere marge om marktaandeel te winnen. Op zich kan dat laatste natuurlijk prima als je zelf geen network assets hebt. Feitelijk ben je dan niet meer dan een partij die een factuur maakt.
Robin4 @HandheldGaming28 maart 2024 11:40
Dat is voor nu wel even leuk..

Alleen hoe lang duurt het nog voordat ze weer gestaag omhoog zullen gaan.
Zie zelf weinig reden om van KPN glas naar Freedom glas te gaan.
Uiteindelijk zal ik bij de laatste provider altijd meer betalen aan de eind van de rit.
Oekol @HandheldGaming29 maart 2024 09:23
Als ik eerst bananen verkoop voor 5 euro per tros dan is het logisch dat de prijzen kunnen zakken.
Of ik het doe is een tweede, maar als ik minder bananen verkoop dat verwacht pas ik mijn prijs aan.
Het liefst zo min mogelijk doen voor eenzelfde omzet, dan 100x meer doen voor een lagere marge en meer te moeten doen.
Autisme_tech 28 maart 2024 07:54
Ze zijn duurder als mijn kpn abbo, dat overstappen heeft hier geen zin.
The Zep Man
@Autisme_tech28 maart 2024 07:57
Freedom biedt ook meer dan een abonnement bij KPN. Als je enkel kijkt naar "een internetverbinding" en prijs, dan heeft overstappen inderdaad geen zin.
SillieWous @Autisme_tech28 maart 2024 08:08
Dit zijn de prijzen waar gebruikt wordt gemaakt van de KPN netwerk. Afhankelijk van de belichter bieden ze ook 1 Gbit voor €51 meen ik.
segil @Autisme_tech28 maart 2024 08:15
Freedom internet neem je ook niet als je op zoek bent naar de goedkoopste
ElectricHead @Autisme_tech28 maart 2024 08:40
Dat komt omdat zij een servicelaag boven KPN zijn en gewoon aan KPN geld moeten afdragen. Dus het zal altijd duurder zijn dan KPN.
Frame164 @Autisme_tech28 maart 2024 10:05
KPN vraagt ook een behoorlijk fee. Ik weet van T-Mobile/Odido dat zij geld verliezen op de abonnementen waarbij gebruik wordt gemaakt van het KPN netwerk (daarom leggen ze ook zelf glas aan). Ze doen het alleen om op die manier net als KPN en VodafoneZiggo een compleet quad-play pakket te kunnen aanbieden.
iketot 28 maart 2024 07:37
6-10 euro per maand is best een verlaging. Ik zou er blij mee zijn!

Laatste keer dat mijn Ziggo prijs is verlaagd is.. eeh nooit.. 😅

[Reactie gewijzigd door iketot op 22 juli 2024 13:53]

SirMemeAlot @iketot28 maart 2024 08:17
Niet echt eerlijke vergelijking ook, ze zijn nogsteeds duurder dan KPN/Odido/Ziggo etc. voor internet only pakket :+.

Zo ken ik er ook een paar door het eerst extreem duur te maken en daarna goedkoper te maken en complimenten te ontvangen.

P.S.recentelijk heeft Ziggo de prijzen nog verlaagd door nieuwe goedkopere pakketten. Geloof dat het Elite voorheen giga 4 euro goedkoper is geworden, dus wat je zegt klopt ook niet helemaal. (nieuws: Ziggo wijzigt internetpakketten en verlaagt prijs duurste pakket)
DeComponeur
@SirMemeAlot28 maart 2024 09:42
Ja, prijzen verlagen als je ze eerst meerdere malen nogal hebt verhoogd ... :+
Ziggo moet wel lager met de prijs anders lopen nog meer klanten weg
Bericht 1 november 2023:
nieuws: VodafoneZiggo verliest weer meer dan 30.000 klanten met abo voor vast...
Het bedrijf meldt in de toelichting van de kwartaalcijfers dat net geen 34.000 klanten met een abonnement voor een vaste internetverbinding over zijn gestapt naar een andere provider. Dat komt overeen met het klantenverlies van afgelopen kwartaal. Een jaar geleden vertrokken nog geen 10.000 klanten in het derde kwartaal. Ruim 81.000 klanten zegden in het afgelopen kwartaal hun televisieabonnement op bij de provider. Wel verkocht het bedrijf 28.600 nieuwe mobiele abonnementen.
SirMemeAlot @DeComponeur28 maart 2024 10:04
Tja, ik keur het niet perse goed, maar het ging om het punt dat een provider die eerst zijn prijzen al stuk duurder maakt dan de rest en dan goedkoper maakt.

Daarnaast denk ik niet dat VodafoneZiggo zijn prijzen gaat verlagen. Kan me niet voorstellen dat ze geen klantverlies hebben ingecalculeerd als je van 0 echte concurrenten naar 3 of 4 gaat. Het verlies zal straks vast stabiliseren als de ontevreden klanten weg zijn. Maar dit is hele andere discussie.
DeComponeur
@SirMemeAlot28 maart 2024 13:22
Prijsvechters komen er steeds meer, zowel op de glasvezel als op mobiel.
Voorbeeldje is 50+Mobiel 4G+ die nu idioot goedkoop is t.o.v. van Vodafone. (± zelfde netwerk)
Best vreemd. De verschillen zijn hier en daar zo groot dat het niet alleen ontevreden klanten zijn die overstappen. Of het een prijzenoorlog wordt weet niemand, maar de inmiddels aangelegde glasvezel en mobile netwerken worden erg veel gebruikt en zijn zeker op de lange duur erg rendabel. Als bedrijven (van de aandeelhouders mogen) investeren in het langer uitsmeren van de investeringen, kunnen de prijzen nog wel eens veel verder zakken.
SirMemeAlot @DeComponeur28 maart 2024 13:46
Heb net bij 5 providers gekeken naar het midden internet pakket (bij 4 pakketen heb ik de 3e gepakt) waarbij Freedom internet er met 79 euro verreweg het duurste is KPN en Ziggo rond de 70 zitten en Odido en Delta rond de 65. Dan kan je nog wat voordeel met mobiel pakken, die heb ik nu even niet meegerekend en zitten er ook echt nog wel veschillen in de pakketten wat betreft inhoudt (krijg je wifibooster/zit opnemen erbij/heb je bijv. ESPN in je pakket of UEFA (Ziggo sport) of glasvezel met hogere down/upload snelheden.

Het pakket wat ik nu gekozen heb van Freedom wordt dus 10tje goedkoper dus dan zit de prijs bij de Ziggo en KPN in de buurt. Oftewel ik zie weinig onderscheid of prijsvechten op dit moment, hooguit wat leuke eenmalige kortingen maar alls providers zitten in een range van €7,50 bij elkaar.

Ik hoop dat we prijzen oorlog krijgen want dat is in ons voordeel maar op dit moment zie ik dat nog nergens aan terug (excl. de eenmalige aanbiedingen).
DeComponeur
@SirMemeAlot28 maart 2024 20:06
Bij Freedom hangt de prijs wel af waar je woont
https://freedom.nl/diensten/netwerken 'oude' prijzen: https://freedom.nl/page/prijswijzigingen-2023
Freedom is niet een echte prijsvechter, maar de prijzen zijn wel inclusief een Fritzbox, bij KPN betaal je daar € 7,49 voor in de maand https://www.kpn.com/internet/fritzbox
Ik weet niet of jou glasvezel een open karakter heeft maar fiber.nl bijvoorbeeld heeft behoorlijk scherpe prijzen, ook inclusief Fritzbox, ook prijsafhankelijk van je netwerk
Hier is 1Gb up/down internet € 44,95 p/mnd , uitgebreid met Canal+ € 59,95 p/mnd. incl monteur.
SirMemeAlot @DeComponeur28 maart 2024 22:04
Heeft dacht ik wel open karakter maar niet zo open of interessant genoeg voor fiber. Moet zeggen dat op internet only dat je gelijk hebt, maar als je ook nog TV erbij wil dan vind ik de prijzen oorlog tegenvallen en verwacht ik gewoon weer prijsverhogingen van alle providers dit jaar. Met alle respect voor fiber, maar zie dat ook niet echt als concurrent en als het al wat voor gaat stellen zo opgeslokt worden door 1 vd. grote.

Mijn eigen glazen bol voorspelt ook dat Ziggo mogelijk Delta wel eens kan kopen. Delta wordt nu natuurlijk flink opgepompt in waarde door die zweedse investeringsfonds. Doorgaans willen die gewoon geld en niet perse een bedrijf opzetten.

Ach ja we zullen het zien, maar ik verwacht weinig spannends en dat klantverlies bij Ziggo straks wel weer gaat stabiliseren. Zeker als ze F1(als ze deze bieding winnen) maar ook UFEA hebben.
DeComponeur
@SirMemeAlot28 maart 2024 23:10
De kans dat Ziggo weer F1 krijgt is niet zo groot.
Kleine (prijsvecht) providers gebruiken bijna allemaal TV van Canal Digitaal, sinds kort (weer) Canal+
Laat die nou ook een scepter zwaaien bij Viaplay... jan. 2024:
https://autobahn.eu/artik...-door-eigen-investeerders
Een maand geleden werd naar buiten gebracht dat de Viaplay Group technisch gezien al failliet is. Alleen door de inzet van Portugees investeringsfonds PPF en mediagigant Canal+ is het bedrijf overeind gebleven.
Inmiddels kun je bij Canal+ diensten gebruiken van Viaplay, nog geen F1, maar voorbereid is het wel...
SirMemeAlot @DeComponeur29 maart 2024 08:44
Alleen Vodafone Group is al 8xx groter dan Canal+(bijna 6 miljard vs 45 miljard) , dan hebben we Liberty Global nog niet eens meegeregekend die overigens ook nog eigenaar is van Liberty Media die dan weer meerderheid heeft in de Formule One Group.

Die bedrijven zijn gewoon commcercieel dus hetgeen wat de meeste winst oplevert zal geschiedde, maar als dat meer inkomsten is via VodafoneZiggo + het bod dan zouden ze zomaar kunnen winnen. Ook hierin hebben we helaas geen glazenbol, maar volledig kansloos zijnze zeker niet.

Interessant jaar in ieder geval voor deze branche :)
iketot @SirMemeAlot28 maart 2024 10:15
Mijn opmerking was over mijn prijs, ik heb geen prijsverlaging gehad van Ziggo.

Alleen zoals de Componeur zegt ; prijsverhogingen. Elk jaar.
uiltje @SirMemeAlot28 maart 2024 11:10
Tja, ze proberen op veel punten de beste provider te zijn. In hoeverre je dat merkt hangt natuurlijk af van hoe je het zelf gebruikt. Maar dingen als een Fritz!Box modem met veel mogelijkheden, IPv6 en een goede helpdesk zijn natuurlijk belangrijk. En het is natuurlijk ook een organisatie met een visie die strijd voor een open internet, nette betaling van de medewerkers enzo. Bij mij is het ook wel de vraag of ik daar een verschil van 22 euro over heb (Odido gigabit), maar ik snap waar het verschil vandaan komt.
emeralda @uiltje28 maart 2024 14:16
Is dat echt belangrijk of alleen belangrijk voor Tweakers?
uiltje @emeralda28 maart 2024 17:00
IPv6 kan meerwaarde hebben maar dan vooral voor Tweakers lijkt me. Een goede helpdesk is dan weer van minder belang voor Tweakers want de meeste providers hebben wel een forum - en bij problemen met de internet verbinding kom je toch bij de provider van het glas uit.
Finraziel @iketot28 maart 2024 07:45
Ja maar freedom was en blijft dan ook met afstand de duurste. Ook de nieuwe prijs ligt nog een stuk hoger dan Ziggo of KPN zelf.
The Zep Man
@Finraziel28 maart 2024 07:59
Ziggo en KPN bieden niet wat ik nodig heb, dus er zijn voor mij geen andere opties.

Eigenlijk ben ik (als particulier) dus afhankelijk van Freedom als enige partij die biedt wat ik nodig heb, en daarom positief verbaasd over deze prijsverlaging. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:53]

metaalverf @The Zep Man28 maart 2024 08:28
Wat biedt bits of freedom dan precies wat ziggo en kpn niet bieden? Zover ik kan overzien is het enige verschil dat ze kleinere pakketten aanbieden, maar die zijn nog steeds duurder dan grotere pakketten van kpn en ziggo. Of gaat het je meer om het idee achter bits of freedom ipv het geld?

[Reactie gewijzigd door metaalverf op 22 juli 2024 13:53]

jongetje @metaalverf28 maart 2024 08:39
bits of freedom is iets anders dan Freedom, de internet provider...

Verder ondersteund een provider als Freedom standaard een eigen modem (als je dat wilt), vaste ip-adressen en nog meer. Maar dat staat ook op hun website wat hun diensten zijn en gedachtengoed is.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 13:53]

The Zep Man
@jongetje28 maart 2024 08:46
Alle providers moeten een eigen modem ondersteunen tegenwoordig. Freedom is de enige die een (kleine) korting biedt als je geen modem van hen afneemt. Wel zijn ze erg transparant en duidelijk voor wat nodig is om een eigen modem te gebruiken.

Verder zoals je ook al deels noemt: expliciet vast IPv4 adres+IPv6 range, reverse DNS configureerbaar, de mogelijkheid om als particulier extra IPv4-adressen af te nemen, ... Zaken die elders niet geleverd worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:53]

jigalvh @The Zep Man28 maart 2024 10:14
Bij Freedom krijg je inderdaad twee euro korting als je het Fritz!Box modem niet neemt. Als je die wel wilt moet je daar bij KPN €7,49 per maand voor afrekenen ("gratis" krijg je bij KPN een ongespecificeerd modem van 'gerecycled plastic'). Gezien de aanschafprijs is die €2/mnd een schijntje.

Vaste IP-adressen is voor mij voor werk enorm handig omdat ik bij diverse klanten in een allow-list opgenomen kan worden.

Je kunt een eigen e-maildomein laten registreren (wordt je eigen domein; jaarlijkse kosten zitten bij abo inbegrepen). F-Secure (is een overblijfsel van XS4ALL en voor velen niet belangrijk, maar het zit wel bij de prijs inbegrepen)
aikebah @jigalvh28 maart 2024 18:44
F-Secure (is een overblijfsel van XS4ALL en voor velen niet belangrijk, maar het zit wel bij de prijs inbegrepen)
Geen 'overblijfsel van', want alle overblijfselen van Xs4All zitten gewoon bij KPN (de meeste inmiddels in de afvalbak, enkele ervan in het KPN service plus abonnement).

Wel geïnspireerd door de mindset die het oude Xs4All en Freedom met elkaar delen.
jigalvh @aikebah29 maart 2024 09:45
Het ging over het aanbieden van F-Secure bij het abonnement. Ik ging ervan uit dat dit inderdaad "geïnspireerd" was door XS4ALL, maar het blijkt dat de meeste providers "gratis" (= bij abonnement inbegrepen) of betaald F-Secure als anti-virusproduct aanbieden.
https://www.consumentenbo...nner-van-internetprovider

'k Heb nog niet kunnen vinden wat de achterliggende reden is.
aikebah @jigalvh29 maart 2024 23:23
Nee hoor, de meesten niet.. je moet even doorlezen... bij de meesten is het een betaalde meerprijsoptie.
jigalvh @aikebah30 maart 2024 20:32
Bij de meeste providers wordt F-Secure als anti-virusproduct aangeboden; soms bij het abonnement inbegrepen, soms (vaak) als betaalde optie. Een enkele provider biedt een ander product aan.
Het is opvallend hoeveel providers F-Secure aanbieden en de achterliggende reden is mij niet duidelijk.
metaalverf @The Zep Man28 maart 2024 23:53
Ik ben wel nieuwsgierig in welke context je dit als particulier nodig hebt. Heb er zelf geen verstand van, maar kan me voorstellen dat dit pas nuttig wordt als zzp-er?
koos147 28 maart 2024 08:02
Blijft bizar dat je nog altijd 20 euro meer moet betalen omdat de glasvezel in de grond groen is.
Als je een andere vezel hebt kan je voor €47 (of met fritzbox €49) een 1gbit verbinding krijgen. Hier hebben ze niet eens keuze qua snelheid omdat het verschil zo minimaal is.
localhost @koos14728 maart 2024 08:15
Ik kan hier thuis, via Freedom, bij 1GBit/s kiezen voor 2 verschillende belichters van dezelfde KPN glasvezel (hier is de kleur Oranje).
KPN zelf als belichter: EUR 67,= Hoofdprijs door boete bedrag van KPN
Zelfde vezel via een andere belichter: EUR 49,= via Freedom Internet

[Reactie gewijzigd door localhost op 22 juli 2024 13:53]

pa2ra @localhost28 maart 2024 08:36
de glasvezel is meestal oranje, maar hij bedoelde 'KPN' met 'groen' (als dat al niet duidelijk was)
Piemol @pa2ra28 maart 2024 08:54
Hier hebben ze glas aan gelegd (Delta) en dan steken er allemaal groene sprietjes uit de stoep ter hoogte van de (toekomstige) huisaansluiting.
localhost @Piemol28 maart 2024 11:47
In het algmeen is het zo met kabels:
KPN = Blauw
Ziggo/Delta/Kabelaars = Groen
Reggefiber (nu ook KPN voor glasvezel-huisaansluitingen) = Oranje
...en er zijn vast meer kleuren die bij een bepaalde een bepaalde eigenaar horen.
pa2ra @localhost28 maart 2024 15:52
klopt, maar hij bedoelde 'KPN' met 'groen' (naar het logo van KPN) vermoed ik.
MiesvanderLippe @koos14728 maart 2024 09:10
Waarom? Het kan toch zijn dat ze bijvoorbeeld ook in minder rendabele wijken ook aanleggen? Een boer aansluiten of een oma die geen abbonement afneemt is veel duurder dan een studentenflat.
Yzord 28 maart 2024 07:42
En wat als je je eigen modem aanlevert? Gaat er dan nog meer vanaf?
arvidnl @Yzord28 maart 2024 07:51
2 euro/maand denk ik. Dat is iig de korting die ik ga krijgen. Maar ik ga geen KPN krijgen als belichter, maar de andere aanbieder. Dat wordt Gbit via Freedom voor 49/maand zonder modem, anders 51 euro. Nog steeds flink duurder dan wat ik nu betaal via Tweak (~35/maand), maarja dat wordt Odido.
koos147 @arvidnl28 maart 2024 08:06
Odido heb ik ooit een week gehad. Daarna waren ze gedwongen om het contract te ontbinden.
Ik had alleen internet besteld. Maar ze leveren internet met een Firewall welke porten blokkeert. Ook krijg ik van mijn buren te horen dat ze er nog wel eens uitloggen en dan 3 dagen nodig hebben om het weer te fixen.
Heb bij freedom (toen nog dsl) 1x storing gehad, en ze blijven net zo lang bezig tot het probleem gevonden is. Echt een top skilled helpdesk.
Theodor @koos14728 maart 2024 10:05
Idd die ervaring heb ik ook,had in het begin van mijn abbo een te trage upload.
Mannetje gestuurd die hier alles heeft doorgemeten en geupload naar freedom.
Dag later was het probleem opgelost.
Verwijderd @koos14728 maart 2024 11:30
Zodra bij Odido de link tussen Odido en Hurricane Electric eruit vliegt, dan is het overgrote deel van de websites die je wilt bezoeken al niet meer bereikbaar. Een aanzienlijk deel loopt via die ene partij.

Odido heeft inderdaad een Firewall maar verbergt daarnaast ook een deel van de hops wat het troubleshooten wanneer iets niet werkt aanzienlijk bemoeilijkt.

IPv6 bieden jaren na de overname van Vodafone Thuis nog altijd niet en gevoelsmatig komt het over alsof ze met die hogere internetsnelheden de tekortkoming van IPv6 proberen goed te maken. Je moet jezelf tenslotte toch op de één of andere manier onderscheiden.

Dan nog niet gesproken over het feit dat ze gebruik maken van één partij (Guidion) waar lang niet iedereen de tijd, energie en moeite wilt nemen om e.e.a. goed te installeren of een juiste ticket in weten te schieten om eventuele technische problemen beter aan te pakken. Ah en de in sommige regio's enorme lange wachttijden om überhaupt bij de klant thuis te komen, wachttijden van 3-4 weken zijn in sommige regio's meer regel dan uitzondering.
MatHack @Yzord28 maart 2024 07:46
Dat is altijd 2 euro extra korting.
localhost 28 maart 2024 07:59
Al weer een prijsverlaging bij Freedom. Dat is de 2e of 3e keer al.
Waarom doen andere providers dat niet? Bij anderen gaan de prijzen alleen omhoog.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @localhost28 maart 2024 08:08
Waarom doen andere providers dat niet?
Misschien heeft dat er mee te maken dat de andere providers al onder de prijs van Freedom zitten? Zelfs de "dure" KPN zit op 52,50 voor 1Gb/1Gb ten opzichte van de 67 bij Freedom wat de verlaagde prijs is.

De concurrentie rond internet aanbieders is groot. Als Freedom niet meegaat prijzen ze zichzelf uit de markt.
localhost @Bor28 maart 2024 08:12
Freedom levert 1Gbit/s voor EUR 49,=
Maar niet op netwerken (KPN als belichter) waar nog steeds een enorm boetebedrag op staat.
De ACM is traag, maar die komt uiteindelijk tot dezelfde conclusie.
Verwijderd @localhost28 maart 2024 11:52
Freedom levert 1Gbit/s voor EUR 49,=
Maar niet op netwerken (KPN als belichter) waar nog steeds een enorm boetebedrag op staat.
De ACM is traag, maar die komt uiteindelijk tot dezelfde conclusie.
Klopt, en even in mijn eigen woorden vertaald zegt diezelfde ACM... ze kunnen in veel gebieden wel eigen meuk neerhangen (KPN-ODF) maar dat vertikt Freedom als in... "wel de lusten niet de lasten".

Freedom kan dus wel goedkoper leveren in veel regio's, maar ze willen er niet aan omdat dit investeringen vereist.

Overigens is het niet Freedom die de prijzen echt verlaagt, ze vallen in een nieuwe staffel bij KPN waardoor de inkoopprijzen lager uitvallen. Het gaat Freedom niet om enorme winstmaximalisatie, ze verkiezen liever dat bij staffelkortingen de 'consumenten' ervan profiteren.
Warri @localhost28 maart 2024 14:06
In 2022 zijn er afspraken gemaakt tussen KPN en de ACM, die gelden tot 2030. ACM gaat dus helemaal niets doen.

nieuws: ACM maakt bindende afspraak met KPN en Glaspoort over toegangstarieve...
The Zep Man
28 maart 2024 07:43
Nice! Dat wordt straks 65 EUR/maand (2 EUR korting vanwege enkel eigen modem).

Overigens zijn de tarieven van KPN-glas en KPN-belichting het hoogst t.o.v. andere combinaties. Deze prijsverlaging brengt het maandelijks te betalen bedrag meer in lijn met de rest.

Als je niets geeft om TV, dan is het een prijsverschil voor gigabit 8 of 6 EUR/maand (met/zonder eigen modem) in vergelijking met Ziggo. Dat valt dan wel weer mee. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:53]

lenwar
@The Zep Man28 maart 2024 09:16
Tja, maar KPN is 52,50 voor 1Gbit/s Ik vind het verschil toch wel heel groot. 150 euro per jaar.
The Zep Man
@lenwar28 maart 2024 09:22
Eigenlijk is dat prijsverschil veel groter als je niet "loyaal" bent aan een internetaanbieder, wat je niet hoeft te zijn als je geen groot eisenpakket hebt. Je pakt dan bij ieder nieuw contract de nieuwe kortingen mee. Alleen vergelijkt dat nogal lastig. :+

Als je alleen kijkt naar geld zonder korting, dan klopt het wat je schrijft. In mijn geval kijk ik naar de extra functionaliteit die Freedom wel biedt en KPN niet, en dat is voor mij de 150 EUR per jaar waard.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:53]

lenwar
@The Zep Man28 maart 2024 10:06
Welke extra functionaliteit doel je dan op? Een vast IP-adres en een domeinnaam? Want volgens mij doen ze toch effectief niet veel meer dan dat? Die verplichte 'gratis' antivirus heeft KPN ook. KPN heeft dan weer korting op Netflix o.i.d. als je dat gebruikt.

Het ligt er natuurlijk net aan wat je nodig hebt. Ik heb zelf geen gebruik voor een vast IP-adres. Ik host niks voor mezelf. Ik heb wel een VPN naar huis voor eens in de zoveel tijd, maar daar heb ik een DDNS voor bij CloudFlare, waar ik voor een paar euro per jaar m'n domein heb. KPN heeft overigens tot nu toe nog nooit m'n IP-adres veranderd. Alleen is het natuurlijk garantie tot aan de voordeur daarmee :). Als die het een keer een half uurtje niet doet vanwege een IP-adreswijziging is dat prima voor mijn gebruik.
Eigenlijk is dat prijsverschil veel groter als je niet "loyaal" bent aan een internetaanbieder
Klopt. Maar ik weet niet hoeveel gedoe dat in de praktijk oplevert. Ik heb ook m'n mobiele telefonie bij KPN, dus dan krijg ik x euro per maand korting. Of dat in de praktijk rendabel is weet ik eigenlijk niet. (mogeiljk is het goedkoper as ik bij een 'prijsvechter' m'n mobiel doe)
The Zep Man
@lenwar28 maart 2024 11:46
Welke extra functionaliteit doel je dan op? Een vast IP-adres en een domeinnaam? Want volgens mij doen ze toch effectief niet veel meer dan dat?
Mogelijkheid om als particulier extra vaste IPv4-adressen af te nemen, reverse DNS...
Klopt. Maar ik weet niet hoeveel gedoe dat in de praktijk oplevert.
Mijn ervaring met overstappen van zaken op dezelfde lijn (XS4ALL -> Freedom) was goed. Het ene moment ging de XS4ALL-verbinding plat, het andere moment kwam de verbinding van Freedom op. Natuurlijk zit daar alsnog een risico aan, maar dat kan gemitigeerd worden met een "ongelimiteerd" 5G-abonnement.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:53]

axensir 28 maart 2024 07:42
Tja, bij kpn zelf betaal je voor 1 Gbit/1 Gbit maar 52,50.
mbovenka @axensir28 maart 2024 08:01
Iets met KPN WBA kosten....
carpebios 28 maart 2024 08:14
Ik schrik van deze prijzen zeg. Slechts 1GB voor 67 euro, en dat is nu dus nog 10 euro duurder! Welkom in 2015?
jongetje @carpebios28 maart 2024 08:44
Dat komt mede doordat KPN hogere tarieven in rekening brengt dan andere glasvezel netwerkbeheerders.
Darth Malak 28 maart 2024 09:08
nog steeds 30 euro teveel vor gigabit
Newbey @Darth Malak28 maart 2024 09:52
Begin een eigen bedrijf en bied het dan voor jouw prijs aan. Maak je anderen ook blij.
Verwijderd @Newbey28 maart 2024 11:55
Wat zal die dan snel failliet zijn :+

Iets met "stuurlui en wal..."

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:53]


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