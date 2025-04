Freedom Internet kondigt prijsverhogingen en -verlagingen aan voor vast internet

Freedom Internet voert vanaf 1 februari 2023 uiteenlopende prijswijzigingen door voor internetabonnementen. De provider stelt dat de prijzen van uitbaters van de netwerken veranderd zijn, waardoor ook de internettarieven aangepast moeten worden.

De provider heeft klanten met een e-mail ingelicht over de prijsveranderingen. Freedom stelt dat prijsverhogingen veelal worden veroorzaakt door hogere grondstof- en energiekosten, naast de invloed van de 'hoge inflatie'. In een blogpost laat het bedrijf weten dat klanten vanaf de vermelde datum het contract eventueel vroegtijdig op kunnen zeggen als zij niet akkoord gaan met een prijsstijging. Bij een gelijke prijs of het dalen van de maandlasten is een klant in principe niet contractvrij.

De prijsverandering hangt volledig van het abonnement af. Een deel van de abonnementen houdt dezelfde prijs, terwijl de goedkopere contracten veelal twee of drie euro duurder worden. Enkele internetabonnementen met een hoge snelheid van 500 of 1000Mbit/s worden juist twee of drie euro goedkoper. Klanten die gebruikmaken van een eigen modem, betalen overigens twee euro minder, ongeacht het abonnement.