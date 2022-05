Ziggo verhoogt prijzen en neemt jaarlijkse prijsverhoging op in voorwaarden

Ziggo verhoogt per 1 juli de prijzen van de meeste internetabonnementen. Het duurste Giga-pakket wordt juist goedkoper. Vooral abonnementen in combinatie met tv en bellen worden duurder. Ziggo heeft de jaarlijkse prijsverhoging ook in zijn voorwaarden opgenomen.

De prijzen van Ziggo-abonnementen zonder tv gaan het minst omhoog. Het duurste pakket met een downloadsnelheid van 1000Mbit/s en een upload van 50Mbit/s, wordt 3,50 euro per maand goedkoper. Het enigszins verborgen Basic-abonnement, dat alleen met een directe link is te vinden, wordt wel 2,50 euro per maand duurder.

Op de tarievenpagina geeft de provider geen details over deze abonnementen, maar op de pagina's van de afzonderlijke abonnementen staan de oude en nieuwe prijzen. Het gaat om de abonnementen zonder online tv die Ziggo sinds vorig jaar aanbiedt.

Abonnement Prijs per 1 juli 2022 Huidige prijs Verschil Internet Basic 35 euro 32,50 euro +2,50 euro Internet Start 43 euro 42,50 euro +0,50 euro Internet Complete 53 euro 52,95 euro +0,05 euro Internet Max 60,50 euro 60,50 euro - Internet Giga 62 euro 65,50 euro -3,50 euro

De Ziggo-abonnementen met digitale kabel en online tv via Ziggo Go hebben vergelijkbare wijzigingen als de internet only-abonnementen. Alleen het Max-pakket is een uitzondering met een prijsverhoging van 2 euro per maand.

Abonnement Prijs per 1 juli 2022 Huidige prijs Verschil Internet Basic & Kabel TV 46 euro 43,50 euro +2,50 euro Internet Start & Kabel TV 49 euro 48,50 euro +0,50 euro Internet Complete & Kabel TV 59 euro 58,95 euro +0,05 euro Internet Max & Kabel TV 68,50 euro 66,50 euro +2 euro Internet Giga & Kabel TV 68 euro 71,50 euro -3,50 euro

Abonnementen die internet combineren met interactieve tv, stijgen meer in prijs. Het goedkoopste abonnement heeft de grootste prijsstijging van 2,50 euro per maand. Het duurste Giga-pakket wordt 2 euro per maand goedkoper.

Abonnement Prijs per 1 juli 2022 Huidige prijs Verschil Internet & TV Start 55,50 euro 53 euro +2,50 euro Internet & TV Complete 70,50 euro 68,50 euro +2 euro Internet & TV Max 90 euro 88,50 euro +1,50 euro Internet & TV Giga 91,50 euro 93,50 euro -2 euro

De grootste prijsstijging is er bij de Alles-in-1-abonnementen, die naast interactieve tv ook vast bellen bevatten. Het Start-abonnement wordt 3,50 euro per maand duurder. Volgens de prijstabel op de tarievenpagina verandert het Complete-abonnement niet in prijs, maar de productpagina van dat abonnement toont wel een prijsverhoging van 3 euro per maand. Tweakers heeft daarover navraag gedaan bij Ziggo. Het Giga-abonnement wordt 1 euro per maand goedkoper.

Abonnement Prijs per 1 juli 2022 Huidige prijs Verschil Alles-in-1 Start 59 euro 55,50 euro +3,50 euro Alles-in-1 Complete 71 euro (74 euro?) 71 euro +0 of +3 euro * Alles-in-1 Max 93,50 euro 91 euro +2,50 euro Alles-in-1 Giga 95 euro 96 euro -1 euro

Prijsverhogingen Alles-in-1-pakketten

Gemiddelde prijsverhoging van 2,12 euro per maand

Volgens Ziggo komt de gemiddelde prijsverhoging neer op 2,12 euro per maand. De provider zegt dat dit nodig is vanwege hogere kosten, zoals duurder wordende netwerkapparatuur en een 'enorme prijsstijging op het energieverbruik van het netwerk'. Het datagebruik op het netwerk blijft volgens de provider explosief groeien. Vergeleken met 2019 is het verbruik op het vaste netwerk met meer dan 60 procent gegroeid, aldus Ziggo. Verder stelt de provider dat er met de nieuwe prijswijzigingen een stap is gezet om 'tarieven gelijk te trekken zodat klanten met vergelijkbare pakketonderdelen ongeveer hetzelfde gaan betalen'.

Jaarlijkse prijsverhoging in voorwaarden

In de nieuwe voorwaarden van Ziggo staat dat de provider jaarlijks het recht heeft om de prijzen te verhogen tot een percentage dat overeenkomt met de consumentenprijsindex van het CBS. Als dat percentage negatief is, past Ziggo de prijzen niet aan. De provider zegt de prijzen jaarlijks op 1 juli te wijzigen, wat in de praktijk al gebeurt. Door de prijswijziging in de voorwaarden op te nemen, zijn klanten met een lopend contract niet meer contractvrij na een prijsverhoging. Momenteel is dat nog wel het geval. De nieuwe voorwaarden gaan voor huidige klanten op 1 juli 2022 in en gelden voor nieuwe klanten die vanaf 9 mei een abonnement nemen. Ziggo heeft de wijziging niet groots aangekondigd; de details werden opgemerkt door breedbandwinkel.

Ook snelheidsverhoging per 1 juli

Ziggo verhoogt ook de snelheid van diverse abonnementen per 1 juli. Dat maakte de provider in april al bekend. Alleen de snelheid van de Giga-abonnementen verandert niet. De uploadsnelheid van het snelste pakket blijft daarmee steken op 50Mbit/s.