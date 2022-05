KPN verhoogt prijzen vast internet met gemiddeld 1,90 euro per maand - update

KPN voert per 1 juli een prijsverhoging door bij zijn internetabonnementen. Het gaat om gemiddeld 1,90 euro per maand. De prijs van het gigabitabonnement veranderd niet. Ook krijgen klanten voortaan 10GB cloudopslag. Bij XS4ALL wijzigen de prijzen per 1 september.

De prijsverhoging is volgens KPN nodig om 'de kwaliteit van het netwerk te kunnen borgen in de toekomst'. De provider stelt dat het gebruik van het netwerk gigantisch is toegenomen, maar dat het 'ondanks dat' om een 'gematigde prijsverhoging' gaat. In de loop van mei krijgen klanten een persoonlijk bericht over de prijsverhoging.

Prijzen KPN Internet per 1 juli 2022

Alle klanten van KPN Internet krijgen vanaf mei toegang tot KPN Cloud. KPN geeft abonnees 10GB opslagruimte en er is een app voor Android- en iOS-smartphones en voor macOS. De dienst heeft de optie 'Drive' voor het opslaan en delen van bestanden, 'Tekst' voor het werken aan documenten, 'Rekenblad' voor Excel-documenten en 'Presentatie' voor het maken van PowerPoint-documenten.

Door de wijziging worden klanten contractvrij en kunnen ze hun abonnement tot 30 juni kosteloos opzeggen. Bij XS4ALL gaan de prijzen per 1 september omhoog. De Giga- en Pro-abonnementen verhogen niet in prijs.

Vier PSTN- en VoIP-abonnementen worden 1 euro per maand duurder. Dat gaat om de BelBasis- en BelVrij-abonnementen. De beltarieven, Digitenne-abonnementen en andere diensten veranderen niet in prijs, schrijft KPN.

Concurrent Ziggo heeft nog geen prijsverhoging aangekondigd. Wel kondigde de kabelprovider pas een snelheidsverhoging aan. In de afgelopen jaren ging dat altijd gepaard met een prijsverhoging enkele weken later.

Update, 11:28 uur: Nieuwe prijzen toegevoegd.