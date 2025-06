KPN verhoogt ook prijzen XS4ALL-abonnementen met maximaal 2,50 euro

KPN voert vanaf 1 juli ook een inflatiecorrectie door voor klanten die nog een XS4ALL-abonnement hebben. Het inflatiepercentage is 3,8 procent. Eerst communiceerde de provider alleen over een prijsverhoging bij zijn huidige internetabonnementen.

De provider gaat in juni klanten per e-mail of brief informeren over de inflatiecorrectie en wat dit betekent voor het abonnement van de klant. KPN zegt voor de inflatiecorrectie de consumentenprijsindex van het CBS te volgen, die in 2023 een inflatie van 3,8 procent aangaf. Het gaat om een prijsverhoging van tussen de 1,76 en 2,50 euro. De prijs van het Giga-abonnement verandert niet. KPN zegt dat klanten niet kosteloos kunnen opzeggen vanwege de inflatiecorrectie. Eerder deze maand maakte de provider de prijsverhoging voor zijn huidige internetabonnementen al bekend.