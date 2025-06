KPN stopt vanaf januari 2026 met XS4ALL-colocatiedienst

KPN stopt vanaf 1 januari 2026 met de Colocation XS4ALL-dienst. De provider heeft geen eigen alternatief; uiterlijk 31 december 2025 moet de gehuurde kastruimte dan ook leeg opgeleverd worden. KPN nam de colocatiedienst eind 2021 over.

De provider zegt niet waarom er met de zakelijke dienst wordt gestopt, maar zegt wel tegen Tweakers dat deze enkele tientallen klanten had. KPN licht klanten nu in, blijkt uit een mail die door Tweakers is ingezien. Hierin schrijft de provider dat een migratie afhankelijk van gebruik 'meer of minder tijd' in beslag kan nemen en dat de provider daarom nu klanten inlicht. Klanten krijgen ook het advies de connectiviteit of dienstverlening die bij derden wordt afgenomen op tijd op te zeggen.

Colocatiediensten laten klanten bijvoorbeeld apparatuur of kastruimtes huren in een datacenter voor eigen gebruik. Voorheen ging het om een XS4ALL-locatie met eigen infrastructuur, maar KPN nam die infrastructuur en locatie eind 2021 over. De naam bleef Colocation XS4ALL, maar KPN leverde en factureerde de dienst. Colocation had twee locaties: in Amsterdam en in Oude Meer.

Hoewel KPN nu stopt met een XS4ALL-dienst, zegt de provider dat XS4ALL een merk binnen KPN blijft en voor bestaande klanten gevoerd blijft worden. "Sterker nog, we blijven de producten voor deze klantengroep in de toekomst ook vernieuwen en uitbreiden." Hierover werden geen details gegeven. Nieuwe klanten kunnen geen XS4ALL-diensten afnemen.