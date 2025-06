Inlichtingendiensten waarschuwen voor risico's AI voor veiligheid Nederland

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD, MIVD en NCTV hebben een analyse gepubliceerd over de impact van kunstmatige intelligentie op de nationale veiligheid. AI kan volgens hen bestaande dreigingen vergroten doordat kwaadwillenden makkelijker en goedkoper geavanceerde aanvallen kunnen uitvoeren.

In het rapport wordt specifiek gewezen op het misbruik van largelanguagemodels. Deze AI-systemen stellen aanvallers in staat om snel doelwitten te identificeren en uiterst gerichte phishingcampagnes op te zetten. Daarnaast maken ze het mogelijk voor cybercriminelen om aanvallen uit te voeren die eerder buiten hun technische bereik lagen.

De inlichtingendiensten verwachten dat geavanceerde AI-toepassingen in de toekomst voor een breder publiek toegankelijk worden. Dit vergroot niet alleen het aantal potentiële aanvallers, maar introduceert ook kwetsbaarheden door de toenemende integratie van AI in verschillende sectoren van de samenleving.

Ook op geopolitiek niveau heeft AI volgens de inlichtingendiensten een grote strategische waarde. Wereldmachten steken veel geld in de ontwikkeling van de technologie vanwege de militaire en economische mogelijkheden. Dit kan leiden tot verschuivingen in de internationale machtsbalans, waarschuwen ze.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de bevindingen uit het rapport worden meegenomen in een herziening van de Nederlandse veiligheidsstrategie.