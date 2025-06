Auditdienst Rijk: NCTV en politie beveiligen bijzondere informatie ondermaats

De beveiliging van bijzondere informatie bij de NCTV en de politie is niet op orde. Daarnaast moeten de NCTV en de politie beter voorbereid zijn op misbruik van informatie door medewerkers met toegang. Dat stelt de Auditdienst Rijk.

Volgens het rapport van de ADR hebben de NCTV en de politie enerzijds 'procedures en maatregelen onvoldoende nageleefd', aldus minister van Justitie en Veiligheid David van Weel. De auditor noemt bijvoorbeeld uitgegeven USB-sticks bij de NCTV, die mogelijk staatsgeheime informatie bevatten en waarvan het grotendeels onduidelijk is waar ze zijn. Anderzijds was er onvoldoende alertheid op mogelijk misbruik. Ook de samenwerking tussen verantwoordelijke onderdelen was ondermaats. De ADR concludeert hieruit dat de NCTV en de politie daarmee 'hun eigen kwetsbaarheden hebben gecreëerd'.

De bevindingen van de Auditdienst Rijk onderschrijven volgens minister van Weel de behoefte aan verbeterde beveiliging van bijzondere informatie. Daarnaast moet de informatiebeveiliging voorbereid worden op misbruik van gerechtvaardigde toegang tot bijzondere informatie. Van Weel neemt de aanbevelingen van de ADR over.

De ADR heeft onderzoek gedaan naar de omgang met bijzondere informatie bij de NCTV en de politie na de aanhouding van twee personen in oktober 2023. Die werden verdacht van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. De ADR heeft gekeken naar de situatie zoals die was op 1 oktober 2023. Een deel van de voorgestelde aanbevelingen is feitelijk al opgevolgd door de NCTV en politie door middel van maatregelen die zijn genomen na de arrestaties van 2023.