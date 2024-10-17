AIVD en RDI noemen defensief gebruik generatieve AI 'onvermijdelijk'

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur verwachten dat de inzet van generatieve AI op defensief gebied onvermijdelijk zal worden. De overheidsdiensten stellen dat er een 'nieuwe cybersecuritybenadering' nodig is vanwege AI.

De diensten publiceerden de bevindingen van een analyse van het effect van generatieve AI op cyberaanvallen- en verdedigingen, en concluderen dat generatieve AI moet worden toegepast voor cyberbeveiliging. De AIVD en RDI noemen in het rapport als voorbeelden netwerkverkeer met AI monitoren, dreigingen opsporen en cyberanalyses maken. Organisaties zouden met deze tools daarnaast in staat zijn om 'grote hoeveelheden en verschillende soorten data te analyseren, voorspellingen te maken en mogelijk automatische responsacties uit te voeren'.

De overheidsdiensten noemen ook verschillende manieren waarop criminelen generatieve AI voor cyberaanvallen zouden kunnen gebruiken. Zo waarschuwen de organisaties voor criminelen die generatieve AI gebruiken om complexere aanvallen uit te voeren, aanvallen buitengewoon te personaliseren en minder voorspelbaar te maken, en aanvallen met AI op te schalen. De diensten beloven later met uitgebreidere factsheets te komen waarin dieper ingegaan wordt op de 'nieuwe uitdagingen en risico's van generatieve AI'.