AIVD meldde aan 331 personen dat ze onderwerp van onderzoek waren

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft sinds 2014 aan 331 mensen laten weten dat ze onderwerp zijn geweest van onderzoek. Inlichtingendiensten zijn verplicht dat vijf jaar na afsluiting van het onderzoek te laten weten.

AIVD-brief: we hebben je onderzocht

Het aantal mensen naar wie de AIVD onderzoek doet, ligt veel hoger, zegt minister Brekelmans van Justitie. "Slechts in een klein percentage van de gevallen kan er een notificatieverslag worden uitgebracht." De AIVD stuurt de melding, die wettelijk verplicht is, alleen als die de werking van de eigen of een andere dienst niet onthult, als ze de verhouding met andere landen niet schaadt en als de persoon te vinden is.

De MIVD, die dezelfde wettelijke plicht heeft, stuurde zo'n melding afgelopen tien jaar twaalf keer, en sinds 2020 zelfs helemaal niet meer. Dat komt deels doordat de MIVD als militaire inlichtingendienst vaker op het buitenland gericht is, meldt Brekelmans. "Zo ligt het voor de hand dat een buitenlandse inlichtingenofficier niet wordt genotificeerd, gelet op het feit dat dit de betrekkingen met dat land of die specifieke organisatie kan schaden."

Daarnaast heeft de MIVD verzaakt om de meldingen te versturen als dat wel moest, naar eigen zeggen vanwege beperkte capaciteit. Het is onduidelijk hoeveel meldingen de MIVD had moeten versturen in de afgelopen jaren. Toezichthouder Ctivd heeft de tekortkoming opgemerkt en de dienst daarop aangesproken.