Code wijst erop dat Googles bestandsbeheerder bestanden gaat samenvatten

Code in de Files by Google-app wijst erop dat de bestandsbeheerder een functie krijgt om bestanden samen te vatten, waarna gebruikers die samenvattingen kunnen doorzoeken. Dat moet inhoud van die bestanden beter vindbaar maken.

Bron: Android Authority

De software maakt de samenvattingen lokaal, meldt Android Authority. De site kreeg de functie aan de praat na verwijzingen in de code te hebben gevonden. De bedoeling van de functie is om het lokale taalmodel bestanden beter doorzoekbaar te laten maken, zodat gebruikers ze ook kunnen vinden als ze de naam ervan niet weten.

Daarbij is het wel nodig dat de bestanden tekst bevatten, want de functie lijkt niet te werken met afbeeldingen, audio en video's. Bovendien waarschuwt de software dat de samenvattingen mogelijk niet altijd kloppen, een bekende waarschuwing bij het gebruik van taalmodellen. Het is onduidelijk wanneer de AI-functie in de app moet verschijnen. Door het gebruik van een lokaal taalmodel is de functie mogelijk beperkt tot toestellen die dat taalmodel al aan boord hebben, zoals de Google Pixel 8 en 9.