‘Google biedt Pixel Satelliet SOS vermoedelijk twee jaar gratis aan’

Techwebsite Android Authority stelt dat de satellietfunctie voor de aankomende Google Pixel 9 Pixel Satellite SOS zal heten. De kans bestaat dat de dienst twee jaar lang gratis wordt aangeboden. Google heeft nog niet officieel gereageerd op de geruchten.

Android Authority zou de informatie hebben ontdekt in de codebase van de vierde bèta van het Android 15-besturingssysteem. Daar trof de redactie enkele nieuwe strings aan met onder andere de naam van de functie en de vermelding dat Pixel Satellite SOS-functie twee jaar gratis te gebruiken zal zijn. Over die twee jaar heerst onduidelijkheid, want die termijn staat nog tussen haakjes.

In maart van dit jaar bracht Google een nieuwe Android 15-update uit, met daarin een ingebouwde satellietfunctie. Compatibele smartphones kregen hierdoor de mogelijkheid om sms’en te sturen en te ontvangen via satelliet. Toen de functie werd geïntroduceerd, waren er nog maar weinig smartphones die van de functie gebruik konden maken. In juli van dit jaar werd ook duidelijk dat Samsung aan een satellietfunctie voor zijn Android-smartphones werkt. De Zuid-Koreaanse fabrikant had in 2023 verklaard dat het in 2024 noodcommunicatie via satellieten op zijn smartphones mogelijk wilde maken.

De Google Pixel 9 wordt vermoedelijk in augustus aangekondigd, tijdens het Made By Google-evenement. Dit evenement vindt plaats op 13 augustus om 19.00 uur Nederlandse tijd. In aanloop naar de vermoedelijke introductie raken steeds meer details over de Google Pixel 9 bekend. De basisversie zou 899 euro moeten kosten. De introductieprijs van de Google Pixel 9 Pro zou volgens het Franse Dealabs dan weer op 1099 euro liggen.