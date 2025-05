Opeens waren ze daar deze zomer: de nieuwe Google Pixel-telefoons. In de afgelopen jaren bracht de Android-maker zijn nieuwe modellen pas in oktober uit, maar de introductie van de Pixel 9-serie van dit jaar is vervroegd. Over de reden is het speculeren; het is in ieder geval niet om de introductie wat beter te laten samenvallen met de nieuwe Android-versie 15, want die is pas over een paar weken af. Misschien wilde Google Apple te slim af zijn. Pixel-telefoons moeten het, althans in de Verenigde Staten, hebben van hun AI-functies. De nieuwe iPhones, die waarschijnlijk in september uitkomen, zitten daar dit jaar voor het eerst ook vol mee.

Hier in de Benelux blijven veel van Googles beste AI-functies helaas onbereikbaar, waaronder de leukste nieuwe mogelijkheden die de fabrikant dit jaar toevoegt, zoals Pixel Screenshots, Pixel Studio en Call Notes. Toch is de Pixel 9-introductie ook hier best interessant, met name door de toevoeging aan de line-up van twee nieuwe toestellen die hier ook beide verkocht gaan worden. Naast het instapmodel Pixel 9 en de grote Pixel 9 Pro XL, die respectievelijk de Pixel 8 en Pixel 8 Pro aflossen, introduceert Google voor het eerst een kleiner topmodel: de Pixel 9 Pro. Behalve een kleiner scherm en een kleinere accu heeft die op papier alles wat de XL ook heeft, inclusief het geavanceerde camerasysteem met zijn periscopische telelens. Tot slot is er de Pixel 9 Pro Fold, de tweede foldable van Google, en de eerste die ook officieel naar Nederland en België komt. We moeten daar nog even op wachten; pas in september ligt hij in de winkels en het reviewembargo verloopt ook dan pas.

In dit artikel concentreren we ons dus op de Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL. Waar de Pixel 7- en 8-series op elkaar leken, hebben de Pixel 9-toestellen een opgefrist design. De langgerekte camerabalk, hét designkenmerk van de Pixel-serie sinds de Pixel 6 en 6 Pro, is bij de nieuwe modellen meer een 'camerapil' geworden. De metalen verhoging loopt niet meer naadloos door in het frame, dat bij de nieuwe serie een stuk platter is dan afgelopen jaren, waarbij de schermranden juist meer zijn afgerond. De meningen over het nieuwe design lopen bij ons op de redactie uiteen van 'best mooi' tot 'erg lelijk'.

Wat hardware betreft zijn de nieuwe Pixels geüpdatet met verbeterde camera's, een nieuwe Tensor G4-soc, meer werkgeheugen en een nog fellere display. Beloften van een 'schone' Android-installatie en zeven jaar software-updates zijn gebleven, evenals de vraag of Google het met de Pixel 9's eindelijk voor elkaar heeft om accuduur en systeemprestaties in lijn met de concurrentie te brengen. Helaas ook ongewijzigd is Googles neiging om de prijzen ieder jaar verder op te schroeven. De non-Pro-Pixel, ooit geprijsd als een hogere middenklasser, kost bij de 9-serie minstens 899 euro. Dat is meer dan topmodellen van andere merken en 100 euro boven op de Pixel 8. De Pixel 9 Pro kost minstens 1099 euro, hetzelfde als de Pixel 8 Pro bij introductie vorig jaar. De eigenlijke opvolger Pixel 9 Pro XL is nog eens 100 euro duurder.