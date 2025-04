Google gebruikt nieuwe camerasensors voor Pixel 9-telefoons

Google lijkt voor de Pixel 9-telefoons veel sensors voor het eerst te gebruiken. De Pixel 9 Pro-telefoons krijgen vier 50-megapixelsensors, waarvan drie op de achterkant. Google kondigt de telefoons vermoedelijk volgende maand aan.

Bij de Pixel 9 Pro-telefoons blijft de primaire camera hetzelfde, claimt Android Authority. De camera met ultragroothoeklens en camera met telelens hebben een nieuwe Sony-sensor, de IMX858. Dat is ook de frontcamera. Die sensor is rond 20 vierkante millimeter groot. De Pixel 9 krijgt die sensor ook voor de ultragroothoeklens en dat is een grotere sensor dan die in de Pixel 8 zit.

Google heeft voor volgende maand een evenement aangekondigd voor de aankondiging van nieuwe hardware. Volgens de geruchten komen er naast een Pixel 9 en 9 Pro ook een Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Fold. Die laatste is een vouwbare smartphone.