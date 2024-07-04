Gerucht: Google voorziet Pixel 9 van ultrasone vingerafdrukscanner

Google zou de Pixel 9 voorzien van een ultrasone vingerafdrukscanner achter het scherm. Dat meldt Android Authority. Tot nu toe zitten er optische vingerafdrukscanners in Pixel-telefoons sinds de Pixel 6.

De ultrasone vingerafdrukscanner is de QFS4008, oftewel de Qualcomm 3D Sonic Gen 2, meldt Android Authority. Die zit ook in de Samsung Galaxy S24 Ultra. Tot nu toe bevatten Pixel-telefoons voornamelijk optische vingerafdrukscanners van Goodix.

De ultrasone vingerafdrukscanner bestaat al meer dan vijf jaar, maar lijkt dit jaar ineens in meer telefoons te komen. Xiaomi en OnePlus zouden daar ook mee bezig zijn. De optische vingerafdrukscanners die Pixel-telefoons tot nu toe hebben, zijn kleine camera's achter het scherm die een aangelichte vingerafdruk waarnemen. Ultrasone versies werken daarentegen met ultrasoon geluid. De scanner stuurt een geluid uit dat door het scherm en de daarboven liggende glaslaag gaat en tegen de vingertop reflecteert. Door die reflectie op te vangen en te meten, is de vingerafdruk af te leiden. Deze techniek zou nauwkeuriger en sneller moeten werken.

Vivo X21 - vingerafdrukscanner achter het scherm

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-07-2024 15:45 75

04-07-2024 • 15:45

75

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Reacties (75)

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spokje 4 juli 2024 15:48
Hoe is de afdrukscanner van de Pixel 8 nu? Die van mijn Pixel 6 is echt dramatisch. Je leert ermee leven maar soms is het echt even balen.
basseytje @spokje4 juli 2024 15:51
Die van de pixel 7 was in het begin ook dramatisch, nu werkt hij gewoon goed en snel, tenzij je natte vingers hebt.
punishedbrains @basseytje4 juli 2024 16:01
Die ervaring heb ik dan weer niet, de vingerafdrukscanner is voor mij het slechtste aspect. Voor de rest een prima ervaring, als de 9 dit idd krijgt koop ik hem tegen de tijd dan er een 11 is. :)
Malfoi @punishedbrains5 juli 2024 13:06
Grappige ironie eigenlijk. Mijn Pixel 8a geeft de melding dat het kan helpen om de vinger te bevochtigen als ik een paar keer een false heb gehad.
Tralapo @basseytje4 juli 2024 16:38
Ik kwam van de 3A met een echte vingerafdrukscanner op de achterkant en heb nu een tijd de 7.
Het kan ongetwijfeld slechter, maar als goed wil ik hem zeker niet kwalificeren. Daarvoor gaat het echt te vaak mis.
brama @Tralapo5 juli 2024 20:26
De enige reden dat ik mijn 6 pro zou willen vervangen is de dramatische vingerprintsensor. Zodra er ook maar een minuscuul beetje stof of nattigheid de hoek om komt kijken, werkt het kreng niet meer. De 3XL had daar geen last van. Echt waardeloos.
Rzarect0r @brama7 juli 2024 08:54
Heb je een screen protector? Ik heb een tijdje de 6 pro gebruikt, en eigenlijk nooit problemen ervaren zonder screen protector.
brama @Rzarect0r7 juli 2024 13:39
Nee, heb al sinds the galaxy S2 geen screen protector meer nodig gehad.
FalconerHG @basseytje4 juli 2024 20:12
De scanner van de 7 werkt nu wel iets beter dan in het begin, maar het blijft traag en inaccuraat vergeleken bij de 'ouderwetse' scanner op m'n LG8.
JimNastics @FalconerHG4 juli 2024 22:27
Komt omdat Boo er met zijn hamsterpootjes aanzit
FalconerHG @JimNastics5 juli 2024 09:31
Dat zou verklaren waarom er hele kleine paw-prints op het scherm zitten soms... "Go for the screen Boo, go for the screeeeennnnn, raaaaagggghhhh".
FabianNL @spokje4 juli 2024 15:51
Pixel 7 is ook erg slecht. Afkomstig vanaf een perfect werkende 5 naar de 7 was echt huilen. Gaat meestal wel goed, maar sowieso traag en als ie in 25% van de gevallen niet werkt, is het gewoon irritant.

Hopelijk met dit nieuws vanaf de 9 dan definitief opgelost!
Sinester @FabianNL4 juli 2024 16:26
Toen ik de Pixel 7 net had was de vingerafdruk scanner echt super slecht en irriteerde ik me als een gek

Ik moest toen me vinger op een vrije spefieke wijze scannen (als hij vraagt je vinger te draaien of iets dergelijk gewoon zelfde vinger op zelfde manier scannen) en nu doet het hij 9 van de 10x prima en altijd snel (genoeg)

wellicht ook iets voor jouw om te proberen

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 14:54]

Cerberus_tm @Sinester5 juli 2024 07:31
Om heel eerlijk te zijn vind ik 9 op de 10 keer dramatisch slecht... het moet echt 99 op de 100 keer zijn. Bij mijn Pixel 3A is het eigenlijk 100 op de 100 keer tenzij ik (erg) natte vingers heb.
Sinester @Cerberus_tm5 juli 2024 11:04
Oke 99 op de 100 dan.. wat ik bedoel te zeggen dat het gewoon bijna altijd werkt.. zelden werkt het niet in 1x

En dat was voor ik die manier van inscannen had gevonden echt totaal anders
Updates zullen vast ook wel wat geholpen hebben

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 14:54]

SuperGans @spokje4 juli 2024 16:06
Op de Pixel 8 Pro niet best. Regelmatig pakt hij hem na 3 keer proberen nog niet, en in de meeste gevallen is de telefoon tegen die tijd al ontgrendeld via face unlock
jick @SuperGans4 juli 2024 21:03
Ook mijn ervaring op mijn Pixel 8 pro. Ondermaatse prestatie wat mij betreft. Het verbeteren ervan is geen overbodige luxe.
Cambionn @SuperGans19 juli 2024 11:29
Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met mij 8 Pro. Ding doet wat hij moet doen.
karpersmurf @spokje4 juli 2024 15:57
Pixel 8 Pro hier. Erg snel, en nooit een misser.
Bram34 @karpersmurf4 juli 2024 22:42
Ook de 8 pro momenteel. Waar ik bij de 6 pro vaak missers had en mij echt stoorde (komend van de 3A (achterkant)). Is het bij de 8 pro onder normale omstandigheden altijd raak en nooit problemen.
Immutable @karpersmurf5 juli 2024 04:05
8 Pro hier ook. Hij is okish. Hij mag van mij wel een stuk sneller. Zodat je als gebruiker die latency helemaal niet merkt. Je merkt wel dat hij even moet nadenken. Idealiter zou je dat niet hebben. Voor verbetering vatbaar dus.
Asitis @spokje4 juli 2024 16:05
Ik heb al jaren een Pixel 6 en de scanner werkt prima voor mij. Ik heb geen screenprotector erop, dat kan misschien schelen?
closefuture @Asitis4 juli 2024 22:18
Same here. Pixel 6 Pro zonder screenprotector (wel een redelijk bulky case) en de vingerafdruk scanner doet het eigenlijk prima voor mijn gevoel. Behalve als je natte vingers hebt.
DeCo @spokje4 juli 2024 16:17
"dramatisch"?
Bij mij werkt het bijna altijd op de P6.. afhankelijk welke vinger ik gebruik ook. Wijsvinger werkt beter dan m'n duim, maar in ieder geval zelden dat ik sta te klungelen bij de kassa om af te rekenen ofzo.
Behalve als de vingers nat zijn, of beschadigd door bijv. klussen, etc..
nestview @spokje4 juli 2024 16:27
Hoe is de afdrukscanner van de Pixel 8 nu? Die van mijn Pixel 6 is echt dramatisch. Je leert ermee leven maar soms is het echt even balen.
Pixel 8 hier. Zeer matig vergeleken met de ultrasone scanner in s24. Enige echte punt waar ik me wel eens aan stoor bij deze telefoon. Zelfs de scanner op mijn oude pixel 5 op de achterkant werkte altijd als een tierelier vergeleken met dit. Hij pakt de vinger wel 9 van 10 keer maar vind persoonlijk te traag allemaal.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 14:54]

Frij5fd @nestview4 juli 2024 20:45
Bij mijn Pixel 8 functioneert de scanner ook niet super; soms meerdere pogingen nodig. Mijn Oneplus Nord had hier met dezelfde techniek nagenoeg nooit last van
nestview @Frij5fd5 juli 2024 06:37
Bij mijn Pixel 8 functioneert de scanner ook niet super; soms meerdere pogingen nodig. Mijn Oneplus Nord had hier met dezelfde techniek nagenoeg nooit last van
Tip: Het helpt om de zelfde vinger 2 keer toe te voegen, zodat je 2 vingerafdrukken in het toestel hebt staan van de zelfde vinger. Ik vind het vooral traag. Je kunt niet het toestel unlocken terwijl je deze op pakt of uit je broekzak haalt. Dat kan wel met een scanner op de zij of achterkant.
Helium-3 @spokje4 juli 2024 16:33
Wat is er dramatisch of wat kan beter? Mijn Pixel 6 scanner werkt perfect - maar dat betekent natuurlijk ook dat ik het nog nooit beter dan dat heb gezien. Ik mis in ieder geval niets, wat is er in jouw geval een gebrek?
mailis @spokje4 juli 2024 16:01
Zelf zowel de Pixel 6 en nu de Pixel 7 Pro in gebruik, inclusief een glazen screenprotector. Eerlijk gezegd was enkel in het begin de Pixel 6 niet optimaal, maar na een paar maanden hebben ze een fix uitgebracht en werkt dit prima voor mij in dagelijks gebruikt. Wel heb ik dezelfde vinger 2x geregistreerd, wat zeker helpt om het sneller te herkennen.
hiostu @spokje4 juli 2024 17:00
Dramatisch in de Pixel 6? Ik heb echt weinig issues met de scanner op mijn Pixel 6. Unlockt altijd in minder dan een halve seconde. Heb je er een screenprotector opzetten die niet goed geschikt is voor scanner achter het scherm en heb je geprobeerd om je vinger meerdere keren in te leren?
MicGlou @spokje4 juli 2024 17:16
Ik heb een Pixel 7a van het werk en privé een Pixel 8... het werkt meestal, maar er zijn momenten waarop het gewoon niet wil, soms dan alleen met heel hard je vinger op het scherm drukken. Als je het toestel vervolgens weer locked en dan met de vinger wil unlocken dan hoef je het scherm amper aan te raken en werkt het al. Oftewel, 90% van de tijd prima, 10% drama.

Doe mij maar een vingerafdrukscanner in de powerknop, veel praktisch imo... gek genoeg zie je dit alleen op goedkopere toestellen. Ultrasone zou beter moeten zijn, maar de "ouderwetse" readers werken wat mij betreft het beste... op mijn oude Pixel 5 hoefde ik alleen maar even over de sensor te vegen.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 juli 2024 14:54]

rp87 @spokje4 juli 2024 19:56
De pixel 6 was in het begin echt een tegenvaller. Na updates werd het beter. Met de Pixel 8 nu geen moment last. Mogelijk ook omdat ik de combinatie met face unlock gebruik bedenk ik me nu.
Maar wellicht vind ik die van de 8 zo goed omdat ik van een matige 6 afkom en dus niet beter weet (geen ervaring met de Samsung S24)
Pat-Juh @spokje4 juli 2024 20:44
50:50

Linkerduim: werkt perfect. Geen gedoe, enkel met vieze vingers dat het soms wat minder werkt.

Rechterduim: dramatisch. Deze staat er drie keer in maar desondanks pakt de scanner de duim de helft van de tijd niet om te unlocken. Ik heb vrij lage afdrukken dus ook minder contrast denk ik...
Marve79 @spokje4 juli 2024 21:03
Pixel 6a en 7a waren dramatisch. Nu een S24 (normale). En die is een heel stuk beter, maar ik blijf soms vechten met die scanners achter het scherm. Ik vind die aan de achterkant of zijkant altijd een heel stuk beter. Vooral de achterkant, even met de wijsvinger unlocken terwijl je hem uit je broekzak haalt werkte perfect.
Clemens123 @spokje4 juli 2024 21:23
Heb de Pixel 8
Niet perfect, af en toe wel eens een misser...maar ook niet slecht, ik stoor me er niet aan.

[Reactie gewijzigd door Clemens123 op 22 juli 2024 14:54]

Inteltweaker @spokje4 juli 2024 22:19
Je moet meerdere vingers toevoegen en telkens dezelfde vinger nemen, dit was voor mij de oplossing.
Mijn vingerafdruk scanner faalt nooit tenzij mijn vinger extreem droog of nat is.
vayshen @spokje4 juli 2024 22:22
Van mijn 8 Pro eigenlijk erg slecht. Ik heb van 3 of 4 vingers dubbel laten inscannen. Het werd iets beter maar dan nog faalt het erg vaak. Gelukkig heb ik de PixelWatch, die unlocked de telefoon dan alsnog maar het is gewoon slecht naar mijn ervaring.

Dus als ze hieraan werken zou dat erg fijn zijn.
MoonRaven @spokje5 juli 2024 02:04
Ik heb zelf een 7 pro en het werkt bij mij eigenlijk bijna altijd goed.
typetje1965 @spokje5 juli 2024 07:19
Och man, ik zit nog steeds op de Pixel 5. Niet alleen vanwege de perfect werkende fingerprint sensor op de perfecte plek op de achterkant, maar ook vanwege het prachtige 6 inch formaat. Het past in je broekzak en is met een hand te bedienen. De nieuwere modellen zijn mij steeds niet naar het zin. Ondanks het missen van beveiligingsupdates heb ik zelfs een extra Pixel 5 gekocht.
jh26 @spokje5 juli 2024 08:42
in 99% van de gevallen gewoon prima scanner.
Robbaman @spokje5 juli 2024 11:37
Ik heb zelf geen 8 maar een 7 Pro en vind die echt heel goed werken.

Ik heb heel vaak dat de huid op m'n duimen flink beschadigd is (verbazingwekkend gezien mijn ambities om zo weinig mogelijk fysieke arbeid te leveren 🤣) wat bij mijn vorige telefoon Galaxy S10 ertoe leidde dat de scanner het heel vaak niet deed.

Bij mijn Pixel 7 Pro heb ik nagenoeg nooit dat hij mijn vinger niet in 1x herkent en dat hij ook na meerdere poging niet werkt kan ik me niet eens herinneren wanneer dit voor het laatst gebeurd is.
drvinnie @spokje5 juli 2024 12:12
Heb de 8 pro. Dramatisch. Echt een techniek de ze beter hadden kunnen overslaan
Malfoi @spokje5 juli 2024 13:05
Pixel 8a hier. Matig zou ik zeggen... Denk een 70% success rate (bij mij persoonlijk).
hansvanveen1944 @spokje5 juli 2024 22:31
op de Pixel 8 werkt hij prima
Cyb 4 juli 2024 16:06
Persoonlijk vind ik de capacitieve vingerafdrukscanner van de Pixel 5 (aan de achterkant) veruit het snelste en prettigste werken.
Je kan de Pixel dan al met je vinger inlocken terwijl je het uit je broekzak haalt. Ook heb je dan geen last van het felle witte licht bij de sensor zoals bij de Pixel 8 als je het in het donker wilt gebruiken met minimale licht/slaapverstoring.
watabstract @Cyb4 juli 2024 16:23
Dat is precies de reden waarom ik dat niet meer wil. Ik heb jaren een Pixel 4a gehad. Heerlijk toestel maar je moest oh zo oppassen dat je dat ding niet per ongeluk ontgrendelde. Plus dat ik tijdens werk m'n telefoon plat op bureau heb liggen en dan is het veel praktischer als je die zonder op te pakken makkelijk kunt ontgrendelen. Ik heb nu een Samsung S23. Dat vind ik geen fijn merk dus dat koop ik niet meer (ik kan niet echt aan de interface wennen en het toestel staat vol met bloatware, letterlijk tientallen apps) maar de vingerscanner is wel echt een genot. De Pixel 9 mag ik van mezelf eigenlijk nog niet kopen want dat is te vroeg. Ik wil minstens 3 jaar met een toestel doen maar het is wel verleidelijk. Dus ik wacht op de Pixel 10 met (volgens de geruchten hopelijk) TSMC silicium erin.
Pindamann @watabstract4 juli 2024 16:51
Grappig dat je niet kan wennen aan de S23. Ik kwam van de Oneplus 6T met een vrij kale Android en ging naar de S23+. Qua interface merk ik vrijwel geen verschil. De apps die ik niet wil heb ik er afgehaald of gewoon niet op mn homescreen gezet.

De gallery van Samsung zelf vind ik bijv. dan juist wel weer fijner dat dan die van Google zelf. Ook de routines om bijv. de VPN of werkstand (stilte modes) te automatiseren vind ik wel handig.

Wat betreft de vingerscanner. De Oneplus 6T was een van de eerste telefoons met een in-screen scanner (optisch). Die was redelijk matig. Ik had dus hoge verwachtingen van een ultrasone op een high end toestel, maar die is misschien nog wel slechter dan die optische. Misschien komt het ook wel door gebruik van een screenprotector, maar toch. Ik vond die Nexus 5X capacitieve wel fijn omdat die echt altijd werkte. Bij die ultrasone en optische is het sterk afhankelijk van vuil en vocht op je vinger.
watabstract @Pindamann4 juli 2024 19:11
De meeste apps kun je niet uninstallen. Los van de Samsung apps die je ziet, zijn er een heleboel onzichtbare en ook system apps van Samsung. Maar ook de Samsung store bijv kun je niet verwijderen. Ik heb deze telefoon overigens gekocht vanwege het formaat. Ik heb een hekel aan grote telefoons. Er was weinig keuze aan de bovenkant van de markt. Gelukkig zit de Google Pixel reeks nu ook weer binnen het bereik wat ik wil.
JackDaniel @Pindamann5 juli 2024 18:44
Kom zelf van een 5T en kocht een S22+, ik ben er nog steeds niet aan gewend en ga straks gewoon terug naar OnePlus. Soms pak ik mijn oude 5T en dan is het echt een verademing. Is allemaal ook wel heel persoonlijk natuurlijk.

De fingerafdrukscanner werkt inderdaad veel minder goed met een (glazen) screenprotector, zie ik ook met mijn S22. Heb een protector van een goed merk die ervoor gemaakt is, maar t.o.v. de situatie zonder screen protector is het een stuk trager en gevoeliger.
Pat-Juh @Cyb4 juli 2024 20:42
het licht van je scherm na unlocken maakt mij wakkerder dan het unlocken ;)
Cyb @Pat-Juh4 juli 2024 21:04
Dat scherm kan je ten minste nog extra dimmen en blauwlicht-filteren, dusdanig dat het minder licht geeft dan het licht van de vingerafdrukscanner.
Von Henkel 4 juli 2024 16:07
De beste vingerafdrukscanner zit op de power button.
Op de 2e plaats en ook snel is op de achterzijde.
Als laatste en slechtste is voor mij nog altijd de scanner onder glas (S24 Ultra)
Ghoelian @Von Henkel4 juli 2024 16:17
Ik heb nog nooit een telefoon gehad met de vingerafdrukscanner in de power knop, maar wel de Pixel tablet waar die op dezelfde plek zit.

Bij mij is het echt dramatisch slecht. Als ik mijn vinger niet exact op de goede plek heb, pakt ie m gewoon niet. Ik kan me echt de laatste keer niet herinneren dat deze in 1x goed ging. Misschien is het op een telefoon, die je meestal denk ik toch op dezelfde manier vasthoud, meer betrouwbaar?

Ik heb daarentegen ook een Pixel 8 pro, met de optische scanner onder het scherm waar veel mensen ook over klagen, maar daar heb ik zelf nou juist echt nooit problemen mee.
bribrab @Von Henkel4 juli 2024 16:24
Zo snel als op mijn s24 ultra heb ik het nog niet meegemaakt, ook niet op oudere telefoons die nog een vingerafdrukscanner achterop hadden (zoals de Oneplus 6), maar wellicht dat er sindsdien betere implementaties zijn dan de scanner op die telefoon. De vingerafdrukscanner was voor mij het meest opvallende verschil in dagelijks gebruik na mijn overstap van een S21 FE naar de S24 Ultra.
nestview @Von Henkel4 juli 2024 16:31
De beste vingerafdrukscanner zit op de power button.
Op de 2e plaats en ook snel is op de achterzijde.
Als laatste en slechtste is voor mij nog altijd de scanner onder glas (S24 Ultra)
Ja mee eens. Heb zo'n gare Motorola als werk telefoon maar die vingerafdrukscanner in de power button unlocked die telefoon al voordat ik überhaupt iets door heb. Ook mijn oude Pixel 5 met scanner op achterkant was al unlocked voordat ik de telefoon uit mijn broekzak had gehaald.
Dwarlorf @Von Henkel4 juli 2024 17:46
Echt? Op mijn Xiaomi is het een drama, de powerbutton. Scan oppervlakte is veel kleiner dan achterop bij mijn vorige Xiaomi. Moet echt constant mijn pincode gebruiken want "je hebt teveel (mislukte) inlogpogingen gedaan". Zit er vaak per ongeluk tegen aan blijkbaar want soms vraag ik me echt af wanneer ik mijn telefoon er bij pak waarom ik nu alweer die melding krijg. Daarnaast als ik de powerknop wil indrukken maar niet ontgrendelen dan ontgrendel ik vaak weer wel wel. Dit soort problemen had ik met de scanner achterop echt nooit. Dus technisch gezien werkt het waarschijnlijk het best (lees snelst) als je bewust een ontgrendelingsactie uitvoert maar gebruikersvriendelijk vind ik het totaal niet. Heb ze daarom liever functioneel van elkaar gescheiden. Achter het beeldscherm van mijn werk samsung is nog dramatischer want daar gaat het zelden de eerste keer goed dus daar kan ik me dan wel weer in vinden.
qlum @Dwarlorf4 juli 2024 19:12
Heb dat probleem ook wel eens als mijn vinger vuil of wat beschadigd is. In dat geval pak ik gewoon een andere vinger. Bij mijn vorige telefoon met een scanner achterop was dit probleem beduidend groter.

Wat betreft per ongeluk triggeren gebeurt me zelden, enige is dat hem aan doen zonder unlock soms wat lastiger is.

[Reactie gewijzigd door qlum op 22 juli 2024 14:54]

Mizgala28 4 juli 2024 16:50
Dan hoop ik dat deze beter is dan op Samsung,

Blijkbaar heb ik door droge huid problemen ermee, iets wat met een fysieke niet het geval is, en met optische minder dan bij ultrasone.

Liever zie ik sowieso dat de scanners op de zijkant of achterop terug komen, maar de "trend" is onder het scherm bij duurdere niet foldable modellen.
theunevers 4 juli 2024 17:16
Hoop dat het dan ook niet meer gebeurd dat het scherm om de vinger print op vol wit licht gaat. Is in het donker toch best wat fel..
phobosdeimos 4 juli 2024 18:15
Weer zo'n gevalletje waar bij het "vroeger" beter was.
De vingerafdruk scanner op de achterkant van mijn Pixel 3A XL werkt perfect, 100% van de tijd.
Plus de positie achterop is gewoon veel logischer dan op de voorkant van het scherm.
Typische weer zoiets waarbij er druk is om met iets nieuws te komen, koste wat kost, zelfs als het eigenlijk een stap achteruit is (zoals het weglaten van de 3.5 headphone jack).

Ik blijf nog wel een tijdje bij m'n 3A XL: inclusief headphone jack en vingerafdruk scanner die altijd werkt en op de plaats zit waar mijn vinger sowieso rust ;-)
Terry A Davis 4 juli 2024 18:18
Het is helaas zeer afhankelijk van welke screenprotector je gebruikt. Dat is mij bekend. Op dit moment met screenprotectors zijn Optische Scanners vaker effectief.

Deze technologie heeft nog iets meer tijd nodig als je een screenprotector wil op bijvoorbeeld je mobiel.

Heb je tempered glass bijvoorbeeld of gewoon plastic als screenprotector, het maakt een wereld van verschil.
Kimbo72 4 juli 2024 18:34
bij de S24 ultra herkend hij vaak niet mijn vingers vooral mijn duimen.
Pas als ik weer een nieuwe aanmaak dan doet hij het weer normaal.
Verwijderd @Kimbo724 juli 2024 19:16
Misschien is de akoestiek van je duim dan verandert :) 8)7
Kimbo72 @Verwijderd4 juli 2024 22:03
Gewoon een kunstduim nemen. :P
qlum 4 juli 2024 19:07
Heb nu een poco x3 pro met een scanner op de aan knop, wat mij betreft is dat nog steeds de beste plek, blind te gebruiken, geen lastige beweging zoals een scanner achterop. Misschien alleen lastig als je een hoesje gebruikt.
Verwijderd @qlum4 juli 2024 19:15
Eenzelfde situatie bij mijn A25, scanner mooi op de 'zijknop' (aan/uit), werkt erg makkelijk, snel te vinden en niks mis mee...
Ik heb niet anders nodig.... Maar dat ben ik 8)7
Ascathon @qlum4 juli 2024 20:16
Zo'n knop zit (vaak) best hoog. Als ik mijn Nord oppak zit mijn duim praktisch al in natuurlijke greep bij de scanner onder in het scherm.
Maar denk dat het dus gewoon per persoon dus anders kan zijn. En qua blind, de positie van de scanner ligt al op bij het oppakken dus ik kijk mijn telefoon sowieso aan. Die ga ik niet blind unlocken, staar er met een reden naar.
gerrit94 4 juli 2024 15:57
Op de Pixel 8a werkt het in ieder geval meer dan prima. Op internet wordt vaak gezegd dat het langzaam en onbetrouwbaar is maar ik kom vanaf een iPhone met touchID en de scanner op de Pixel 8a is beduidend beter in herkennen en vergelijkbaar qua snelheid.
Verwijderd @gerrit944 juli 2024 16:24
Je vergelijkt nu technologie van 2017 met 2024, had je toch wel kunnen weten dat de pixel 8A een veel betere vingerafdruk scanner heeft :+

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