Gerucht: Google voorziet Pixel 9 van ultrasone vingerafdrukscanner

Google zou de Pixel 9 voorzien van een ultrasone vingerafdrukscanner achter het scherm. Dat meldt Android Authority. Tot nu toe zitten er optische vingerafdrukscanners in Pixel-telefoons sinds de Pixel 6.

De ultrasone vingerafdrukscanner is de QFS4008, oftewel de Qualcomm 3D Sonic Gen 2, meldt Android Authority. Die zit ook in de Samsung Galaxy S24 Ultra. Tot nu toe bevatten Pixel-telefoons voornamelijk optische vingerafdrukscanners van Goodix.

De ultrasone vingerafdrukscanner bestaat al meer dan vijf jaar, maar lijkt dit jaar ineens in meer telefoons te komen. Xiaomi en OnePlus zouden daar ook mee bezig zijn. De optische vingerafdrukscanners die Pixel-telefoons tot nu toe hebben, zijn kleine camera's achter het scherm die een aangelichte vingerafdruk waarnemen. Ultrasone versies werken daarentegen met ultrasoon geluid. De scanner stuurt een geluid uit dat door het scherm en de daarboven liggende glaslaag gaat en tegen de vingertop reflecteert. Door die reflectie op te vangen en te meten, is de vingerafdruk af te leiden. Deze techniek zou nauwkeuriger en sneller moeten werken.