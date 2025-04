Afbeeldingen tonen onaangekondigde Google Pixel Buds Pro 2-oordoppen

Hoesjesfabrikant Spigen heeft vroegtijdig afbeeldingen van de Google Pixel Buds Pro 2 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de draadloze oordoppen een licht gewijzigd ontwerp krijgen. Google houdt in augustus een Pixel-event; mogelijk kondigt het bedrijf de oordoppen dan aan.

Uit de afbeeldingen, die verschenen op een Spigen-productpagina op Amazon en later werden gepubliceerd op Reddit, blijkt dat de Pixel Buds Pro 2 een kleine redesign krijgen ten opzichte van de eerste generatie. Op de afbeeldingen is te zien dat de oordoppen weer gekleurde buitenkanten krijgen met een aanrakingsgevoelig oppervlak voor bediening van de muziek en het volume, schrijft ook 9to5Google.

De afbeeldingen tonen aan dat het gekleurde gedeelte van de oordoppen wel iets hoger is dan bij de huidige Pixel Buds Pro. Ook zijn de 'roosters' aan de zijkanten van de oordoppen gekleurd in plaats van zwart. De oplaadcase van de oordoppen lijkt nagenoeg ongewijzigd. In het hoesje van Spigen zit wel een extra inkeping voor de Pixel Buds Pro 2-oplaadcase, naast de USB-C-poort. Uit de afbeeldingen wordt niet duidelijk waar die cut-out voor dient.

Google heeft de Pixel Buds Pro 2 nog niet officieel aangekondigd. Op 13 augustus houdt de techgigant echter een Pixel-evenement, waar het onder meer de Pixel 9-telefoons en Pixel Watch 3-horloges zal presenteren. Mogelijk komt het bedrijf dan ook met de nieuwe Pixel Buds Pro-oordoppen.

De Google Pixel Buds Pro 2-afbeeldingen van Spigen. Beelden via 9to5Google