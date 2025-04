Google deelt eerste officiële beelden van Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro Fold

Google heeft de eerste officiële beelden van de aankomende Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro Fold gedeeld. De toestellen krijgen voor het eerst een ovalen camera-eiland in plaats van rechthoekig. Op 13 augustus kondigt Google de Pixel 9-serie volledig aan.

In het reclamefilmpje voor de Pixel 9 Pro benadrukt Google de focus op AI-toepassingen met de slagzin 'gebouwd voor de Gemini-era'. In een vergelijkbaar filmpje toont het bedrijf de Pixel 9 Pro Fold, die wederom een vrij groot scherm aan de buitenkant krijgt. Het camera-eiland beschikt over vier lenzen, terwijl de voorganger er drie had. Verdere specificaties deelt het bedrijf nog niet.

Vermoedelijk is de aankondiging een reactie op de uiteenlopende vroegtijdige publicaties van specificaties die de afgelopen maanden online zijn verschenen. Eerder deze week deelde de Taiwanese keuringsdienst NCC afbeeldingen van de volledige Pixel 9-serie, namelijk de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold. Ook vermeende details over de camerasensors, de ultrasone vingerafdrukscanner en europrijzen verschenen online.

Bron: Google