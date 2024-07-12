Gerucht: Prijzen van de Google Pixel 9-serie zijn bekend

De Google Pixel 9 gaat 899 euro kosten voor het 128GB-model en 999 euro voor 256GB. Dat stelt Dealabs op basis van eigen onderzoek. Ook de prijzen van de andere smartphones in deze reeks zijn volgens Dealabs duidelijk.

Dealabs zegt dat het de Franse prijslijst van de aankomende Pixel-telefoons heeft weten te bemachtigen. Hoewel het dus om Franse prijzen gaat, zijn ze waarschijnlijk in de gehele Eurozone hetzelfde of vergelijkbaar, aldus de website.

Naast de Google Pixel 9 verschijnen naar verwachting ook de Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold - al zijn de namen van de laatste twee modellen nog niet bevestigd. De Pixel 9 Pro Fold wordt de duurste optie van alle modellen. Dit toestel gaat 1899 euro kosten voor de versie met 256GB opslag en 2029 euro voor 512GB opslag.

De Pixel 9 Pro komt met meer opslagopties: gebruikers kunnen kiezen tussen 128GB, 256GB of 512GB aan opslag. Prijzen variëren tussen 1099 euro en 1329 euro. De Pixel 9 Pro XL komt nog met een extra opslagoptie, namelijk 1TB aan opslag. De prijzen van de Pro XL variëren tussen 1199 euro en 1689 euro, afhankelijk van hoeveel opslag het apparaat heeft.

Ook weet Dealabs te melden dat de telefoons in verschillende kleuren beschikbaar worden. De Google Pixel 9 wordt in Volcanic Black, Porcelain, Cosmo en Mojito beschikbaar. De Pixel 9 Pro Fold wordt alleen in Volcanic Black en Porcelain te koop. De Pro en Pro XL worden - afhankelijk van het model - beschikbaar in Volcanic Black, Porcelain, Sage Green en Pink.

Vermoedelijk worden de nieuwe smartphones in augustus aangekondigd, als Google een evenement heeft waar het nieuwe Pixel-hardware aankondigt. Het bedrijf gaat verder aankondigingen doen over AI en Android-software.

Model Prijs Beschikbare kleuren
Google Pixel 9, 128GB €899 Volcanic Black, Porcelain, Cosmo, Mojito
Google Pixel 9, 256GB €999 Volcanic Black, Porcelain, Cosmo, Mojito
Google Pixel 9 Pro, 128GB €1099 Volcanic Black, Porcelain, Sage Green, Pink
Google Pixel 9 Pro, 256GB €1199 Volcanic Black, Porcelain, Sage Green, Pink
Google Pixel 9 Pro, 512GB €1329 Volcanic Black, Sage Green
Google Pixel 9 Pro XL, 128GB €1199 Volcanic Black, Porcelain, Sage Green
Google Pixel 9 Pro XL, 256GB €1299 Volcanic Black, Porcelain, Sage Green, Pink
Google Pixel 9 Pro XL, 512GB €1429 Volcanic Black, Porcelain, Sage Green
Google Pixel 9 Pro XL, 1TB €1689 Volcanic Black
Google Pixel 9 Pro Fold, 256GB €1899 Volcanic Black, Porcelain
Google Pixel 9 Pro Fold, 512GB €2029 Volcanic Black, Porcelain

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-07-2024 20:11
135 • submitter: didekoning

12-07-2024 • 20:11

135

Submitter: didekoning

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Reacties (135)

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killamonkey 12 juli 2024 20:17
2000€ voor een telefoon, haha. Waar zijn we mee bezig met zijn allen jongens. Al jaren echt diminishing returns tov de prijs als je het mij vraagt.
AibohphobiA BoB @killamonkey12 juli 2024 20:48
2000€ voor een telefoon, haha. Waar zijn we mee bezig met zijn allen jongens. Al jaren echt diminishing returns tov de prijs als je het mij vraagt.
Ik zou het ook niet doen, maar er zijn mensen die alleen een telefoon hebben en geen laptop of pc.
Als je alles op dat ding doet dan is het nog niet zo'n slechte investering.
killamonkey @AibohphobiA BoB12 juli 2024 20:59
Sorry maar wat heb je ten opzichte van een , zeg 450 euro kostende, telefoon aan meerwaarde dan? Je gaat er geen zware games op spelen lijkt me, en videobewerking of design of iets ook niet lijkt me. Voor 99% van de mensen is dit gewoon veel te veel voor wat je er effectief day-to-day mee doet. Mijn zegen heb je, maar het slaat naar mijn mening wel een beetje door allemaal.
Verwijderd @killamonkey12 juli 2024 21:01
Ik zal het je nog sterker vertellen, ik heb de CMF phone 1 van nothing aangeschaf voor mijn vrouw, deze was €200 en het heeft me echt heel erg verbaasd hoe goed deze telefoon is. Na een dagje spelen met deze telefoon ben ik sterk gaan twijfelen over telefoon bedragen.

Het is niet de perfecte telefoon natuurlijk, maar het scherm is voor het geld enorm goed(120hz en hoge nits brightness). Hij doet alles alsof het niks is en ik heb geen enkele stottering gezien of ergens op moeten wachten.

De camera is degelijk voor het geld en hij laad met 33w aardig snel op

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:25]

DCG909 @Verwijderd12 juli 2024 22:52
Hoe is de camera?
Dat en de batterij zijn voor mij de belangrijkste dingen, ook de rede dat ik toen niet voor de fairphone gegaan ben...
Cheefgreenleaf @DCG90912 juli 2024 23:28
Hoe de camera is? Voor die €2000 kan je spiegelreflex met een kek budget telefoontje aanschaffen joh.

Dat verschil is nooit niet een €1000 hogere aanschafprijs waard, leest regelmatig over prima camera's bij budget telefoons en matige cameras met teveel gimmicks bij duurdere telefoons.

Sinds Steve Jobs zijn "verkoop een droom" marketing strategie, is de markt compleet verziekt en is de klant niet langer koning.
Om het nog erger te maken houden ontiechelijk veel lui dit in stand omdat "de camera misschien wel beter is".

Blind consumeren is van den duvel. Helemaal als je op tweakers hangt.
SirLenncelot @Cheefgreenleaf13 juli 2024 07:48
Dit verschil rationeel benaderen kun je gewoon niet doen en heeft geen zin. Vrienden die bij hoog en laag beweren dat mensen dom zijn om dure kleding of auto’s te kopen geven zonder blozen honderden euro’s uit aan plastic beeldjes van actiehelden of ruilkaarten.
sikkwittet @SirLenncelot13 juli 2024 08:18
Ja maar das een limited plastic edition.
Miglow @SirLenncelot13 juli 2024 09:28
Ik doe het geen van allen om eerlijk te zijn. Als je ooit echt geen geld hebt gehad, is veel geld uitgeven gewoon altijd lastig.
Cerberus_tm @Miglow13 juli 2024 18:55
Het is ook gewoon irrationaal. En on-Nederlands. Je werkt je de pleuris, en van het geld dat je daarmee verdient ga je onnodige dingen kopen. Daar heb je weinig aan, maar je bent wel al die tijd kwijt aan werken.
Hatseflats @SirLenncelot13 juli 2024 10:25
Die beeldjes en kaarten behouden over het algemeen hun waarde en worden naar verloop van tijd meer waard.
Obfzk8R @SirLenncelot14 juli 2024 02:00
Ahum... er is ook een derde, vierde en andere categorie mensen: die vinden dat mensen die simpelweg te hoge bedragen uitgeven voor gold plated shit gestoord zijn. En er zijn ook nog een aantal die best kunnen begrijpen dat verzamelingen van actiehelden en/of andere curiosa over 'tig jaar wel iets meer waard zijn dan gebruikte mobiele apparaatjes die ooit €2000 hebben gekost.
Cheefgreenleaf @SirLenncelot13 juli 2024 13:00
Sorry dit is wel een drogreden.
Je schetst een onrealistisch scenario en zegt vervolgens dat "het verschil niet rationeel te benaderen is"

Nee in jouw geval niet schijnbaar.
Verwijderd @DCG90912 juli 2024 23:00
Ik vind de camera wel oké, volgens de review van gsmarena is ie vrij goed. Maar blijf wel onthouden dat de telefoon maar 200 kost en zet je verwachten aan de hand daarvan niet te hoog.

https://www.gsmarena.com/nothing_cmf_phone_1-review-2719.php
Hansie9999 @Verwijderd13 juli 2024 10:46
Inderdaad,

Heb net (na vele vele jaren) nog eens nieuwe telefoon gekocht, en dan maar meteen ook eentje voor mijn vrouw,

is de Poco X6 PRO met 512GB geworden, die van mij EUR 354,- die van mijn vrouw EUR 319,- (mijn te snel gekocht , damnet :) )

Paar keer door de debloater software en je zit met een super telefoon in mijn opinie (voor de prijs)

Als ik even snel vergelijk met de pixel 9 specs
https://www.smartprix.com...1xlkok5bn_pd1pihjx8kj.php

Dan zou ik ECHT niet weten waarom je 3x zoveel zou betalen voor de pixel ??
(5x zoveel als je voor de opslag ook naar 512GB zou gaan, maar die zal dan sneller zijn ?)

Pixel is waterdicht (I dont care, Ik gooi mijn telefoon niet in de WC en dat waterdicht moet je met een korrel zout nemen want hij is waterdicht als je hem stilletjes in gedistileerd water legt, anders ook geen garantie voor oxideren en zo, dus ik ben liever voorzichtig met mijn telefoon :) )
Pixel kan draadloos laden (I dont care, doe ik niet, is extra in-efficient)
Pixel heeft betere selfiecamera (I dont care, ik neem geen selfies :) (en nu niet dat die van de poco slecht is)

Poco heeft betere front camera (op de specs gezien, niet echt vergeleken)
Poco is sneller
Poco heeft dus 512GB opslag
Poco heeft iets hogere resolutie scherm,

Ik zie echt geen reden waarom mensen nu zoveel geld voor een telefoon uitgeven, ze vallen allemaal even snel stuk, dus ik zou eigenlijk mijn telefoon niet meer durven vastnemen als het eentje van 500+ euro is (laat staan eentje van 1000/2000+)

Mijn vorige telefoon was een afdanker van een neef een oneplus two waar ik nog 4 jaar mee gedaan heb met lineageOS er op, de vorige van mijn vrouw was een Xiaomi Mi A1 met android ONE op (nu eigenlijk enkel vervangen omdat ik er anders voor de 2de maal een nieuwe batterij er in moest steken.
Android ONE trouwens super, zeer spijtig dat google dat niet harder gepushed had, maarja, al die merken willen hun bloat crap kunnen op de telefoons steken natuurlijk :)
Blacklight447 @Hansie999913 juli 2024 13:22
Graphene os.
Hansie9999 @Blacklight44713 juli 2024 13:26
Zo extreem wil ik nu niet meteen gaan.
(zeker voor mijn vrouw niet, want dat moet gewoon werken en "dummy proof" zijn)

er mogen gerust de basic google apps standaard op staan, maar voor de rest liefst geen meuk die ik niet zelf installeer :)
Blacklight447 @Hansie999913 juli 2024 13:49
Oh dat snap ik, maar het is een reden om voor een pixel te gaan boven andere telefoon. (Voor mij is dat een harde eis, maar voor ieder wat wils, das het mooie van androids :)
Hansie9999 @Blacklight44713 juli 2024 14:16
Da's inderdaad een pluspunt,

Maar ik denk dat er voor veel andere populaire telefoons nog wel custom rom's zijn die privacy hoog in het vaandel hebben. (zelf nu nog niet echt diep onderzoek naar gedaan, altijd heel tevreden geweest van LineageOS voor custom rom's)
Obfzk8R @Hansie999914 juli 2024 02:03
... en "dummy proof" zijn ...
Jouw vrouw leest vast geen artikelen op Tweakers?
Hansie9999 @Obfzk8R16 juli 2024 00:04
Inderdaad niet :)

Dat is ook de hoofd reden dat het voor haar "Dummy Proof" moet zijn,

Zij weigert van maar iets te "willen" begrijpen van al die tech en "hare vent" mag dat altijd oplossen, dus "hare vent" moet proberen alles "dummy proof" te maken :)
Verwijderd @Hansie999913 juli 2024 12:04
Kijk ik moet wel zeggen ik ben enorm fan van de pixel android ervaring. Nou heeft cmf of nothing ook een vergelijkbare kale skin en werkt dit ook echt heel goed.

Draadloos laden, nfc en beste camera nouja jammer dan, waterdicht is een telefoon alleen uit de fabriek, dan na een paar weken gebruiken zou ik het al niet meer vertrouwen :+
Knolselderij @Hansie999915 juli 2024 12:52
Poco heeft betere front camera (op de specs gezien, niet echt vergeleken)
Poco is sneller
Poco heeft dus 512GB opslag
Poco heeft iets hogere resolutie scherm,
Poco maakt absoluut geen betere foto's dan de Pixel lijn, Pixels doen het altijd het beter, uit heleboel foto kwaliteit tests gebleken
"Poco is sneller" huh? Omdat er op die website groen staat dat de Poco hogere CPU kloksnelheid heeft vergeleken met GEEN INFO bij de Pixel 9??? 8)7
Poco heeft geen hogere resolutie scherm, staat zelfs in de vergelijking op de website die je zelf stuurt... 8)7

De pixel 9 is heel duur en Ik ben blij voor je dat je geniet van je Poco, maar je moet geen leugens verspreiden.
theduke1989 @Verwijderd12 juli 2024 22:09
Wacht maar paar maanden af. Dan ga je wel anders er over nadenken :9~
Verwijderd @theduke198912 juli 2024 22:15
Hoezo die reactie? Mijn vrouw heeft de nothing phone 1 ook bijna 2 jaar gebruikt en deze is ondertussen naar android 14 geupdate en doet het nog prima. Deze was ook vrij goedkoop.

Als de batterij van de cmf phone aan vervanging toe is doe je dat bij dit toestel zelf, of de behuizing beschadigd is koop ik een nieuwe voor €25.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:25]

apis29 @Verwijderd13 juli 2024 13:00
Nothing Phone 1 is toch ook een hele andere categorie dan een telefoon met aan adviesprijs van €199 (edit: €239 blijkbaar maar nu wel te koop voor €199). Lees ook 'Battery Type: 5000 mAh, non-removable' dus wellicht denk je aan een hele andere telefoon?

[Reactie gewijzigd door apis29 op 22 juli 2024 13:25]

Verwijderd @apis2913 juli 2024 13:04
De cmf phone 1 heeft een achterkant die eraf kan, de batterij zit vast met een sticker waar op staat only removable by a technician, vandaar de term ‘non-removable’ een beetje tweaker kan dit alsnog prima vervangen

Ik zou niet weten waarom de cmf phone 1 anders zou presteren over pak em beet 1-2 maanden later. De software is nothingOS wat ook draait op de nothing phone 1 en deze is nooit traag geworden

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:25]

apis29 @Verwijderd13 juli 2024 13:34
Binnen een paar maanden is idd zwaar overdreven en als je naar de benchmarks kijkt zal die over een jaar of twee ook nog prima mee kunnen (punt was meer dat de Phone 1 nu twee jaar later nog steeds de snellere telefoon is van de twee dus de ervaring op die is niet per se een graadmeter voor deze CMF).
Was net wat filmpjes aan het kijken en dat zou idd makkelijk te doen moeten zijn om die batterij te vervangen (y)
kabelmannetje @theduke198912 juli 2024 23:48
Waarom zou een telefoon waar je nu heel blij mee bent, over een paar maanden ineens niet meer blij mee zijn?
Frietsaus @theduke198912 juli 2024 23:23
Want?
Finraziel @killamonkey12 juli 2024 22:56
Ik vind die folds ook te duur hoor, maar de waarde van geld is relatief... Als je je telefoon veel gebruikt, je hebt het geld en hoeft er verder niks voor te laten en het heeft geen significante impact op je investeringen voor later... dan waarom niet? Geld dat op de bank staat heb je nog veel minder aan.
Niet iedereen moet altijd alleen maar voor de meeste bang for the buck te gaan. Als het geld niet zo belangrijk is voor je dan kan dat beetje extra voor 4 keer zoveel geld het gewoon waard zijn. En ook niet alles hoeft meteen effectief te betekenen dat je er meer mee kunt. Je kunt het ook gewoon fijn vinden om zo'n groot scherm tot je beschikking te hebben wanneer je dat wil.
herpiederpienow @Finraziel13 juli 2024 04:02
Je kan natuurlijk ook geld doneren aan het goede doel als je van ellende niet meer weet wat je er mee moet doen.

Iedereen moet het vooral zelf weten hoor, maar naar mijn mening is het voor de doelgroep moreel amper te verantwoorden zoveel geld uit te geven aan dergelijke hardware. Zoals hierboven ook al wordt aangegeven is de meerwaarde ten opzichte van die telefoon van €450,- voor de meeste mensen zeer beperkt. En met €1550 zijn er zat goede doelen die daar héél wat mee kunnen doen en al helemaal als iedereen dergelijke telefoons links laten liggen.
SirLenncelot @herpiederpienow13 juli 2024 07:42
Sjah, wat is de meerwaarde van een 60.000€ auto tov een 15000€ bak? Je rijdt ermee over dezelfde wegen en komt bij je bestemming aan.

Wat is de meerwaarde van designer kleding tegenover de Zeeman. Of een maaltijd in een restaurant tegenover een gaarkeuken?
Hatseflats @SirLenncelot13 juli 2024 10:23
Kwaliteit. Vooral bij kleding en eten binnen redelijke grenzen.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 13:25]

Khalid. @Hatseflats13 juli 2024 23:50
Dus hetzelfde als een smartphone van 1500+ vergeleken met een van 200/300?
Hypocriet
Hatseflats @Khalid.15 juli 2024 10:27
Ja, over het algemeen genomen wel.
Despoot.
herpiederpienow @SirLenncelot13 juli 2024 21:08
Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat ik daar zo'n beetje hetzelfde over denk. Sterker nog, €15,000 voor een auto vind ik ook belachelijk duur. Een auto voor een derde van het geld is waarschijnlijk goed genoeg. Ik rijd echter geen auto moet ik erkennen. Ik ben een OV reiziger.

Maar ja, ik ben ervan overtuigd dat als mensen minder zouden geven om wat in mijn ogen grotendeels onzin is (serieuze kwaliteits-, functie of prestatie verschillen nagelaten) en daarmee dusdanig veel geld zouden besparen om uit te geven aan goede doelen dat de wereld er een stuk beter uit zou zien.
SirLenncelot @herpiederpienow14 juli 2024 08:38
Het verschil tussen OV en auto is nogal makkelijk uit te leggen als je niet in een stad woont. En een auto die jij misschien voor 1000€ nog koopt heeft ooit nieuw wel 15k gekost he…
herpiederpienow @SirLenncelot14 juli 2024 21:44
Ja, dat snap ik. Ik had het ook niet over een auto van €1.000 maar €5.000. Ik heb mij laten vertellen door een wijs man dat €3.000-5.000 een prima auto koopt die praktisch en functioneel het vrijwel net zo goed doet als een nieuwe zolang je maar geen onnodige eisen stelt en slechts van A naar B wilt binnen Nederland.
uiltje @SirLenncelot15 juli 2024 04:29
Ik vind 60000 naar 15000 euro nogal een verschil met 2000 euro of 500 euro voor een duurdere midrange. En van 500 naar 50 is nog steeds een enorm verschil. Een maaltijd in een restaurant is toch een heel stuk goedkoper, dan voel ik me toch wat minder ongemakkelijk dan zo'n bedrag uitgeven aan luxe artikelen.
sikkwittet @herpiederpienow13 juli 2024 08:16
Goed doel of een te blitse telefoon.


Bij het.goede doel is je geld statisch gezien meer weg gegooid.
herpiederpienow @sikkwittet13 juli 2024 21:09
Ik weet niet wat voor goede doelen jij steunt, maar er zijn zat goede doelen waarbij dat absoluut niet zo is. Dit wordt overigens ook onafhankelijk getoetst. Verdiep je er maar eens in. Niet lastig om op te zoeken.
ro-bbo @Finraziel13 juli 2024 00:29
Vind de folds of iphone (pro) ook veel te duur daarom koop ik ze altijd zo goed als nieuw tweede hands. Half jaar geleden een fold 5 voor €800 gekocht zonder enkel krasje, ik zou echt nooit meer dan dit voor een telefoon uitgeven of icm een achterlijk duur abonnement.
RetroMan @Finraziel19 juli 2024 16:40
Geld op de bank kan je 3,75% rente opleveren. Na 1 jaar zou de 1.000,- waar je een telefoon van hebt gekocht, zonder verder noemenswaardige inspanning 1.030,75 zijn geweest. Of je daar "minder aan hebt" hangt dan weer sterk samen met een aantal factoren, waarvan je er in je betoog een aantal noemt.
Ruw ER
@killamonkey12 juli 2024 22:34
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb een galaxy s21FE. Dus hardware uit 2021. Er is niets wat de nieuwste telefoons kunnen dat die van mij niet kan. Er was een tijd dat ik ieder jaar een nieuwe telefoon had, want die was ook daadwerkelijk een stuk beter dan het vorige model. Maar de afgelopen wat, 5 jaar ofzo. De verbeteringen zijn minimaal. En ondertussen zijn midrange telefoons ook erg compleet. Mijn werktelefoon is een galaxy a52. Zelfs die werkt gewoon top.
PrimusIP @killamonkey13 juli 2024 03:28
Er zijn mensen die een game pc ook belachelijk vinden. Alleen maar om ‘een spelletje’ op te spelen. En wellicht heeft die zelfde persoon voor meer dan die prijs een Rolex horloge of een gucci tas. Op beide kun je dat spelletje geen eens draaien.
Het zelfde voor reizen, of een auto.
AibohphobiA BoB @killamonkey12 juli 2024 21:13
Sorry maar wat heb je ten opzichte van een , zeg 450 euro kostende, telefoon aan meerwaarde dan? Je gaat er geen zware games op spelen lijkt me, en videobewerking of design of iets ook niet lijkt me. Voor 99% van de mensen is dit gewoon veel te veel voor wat je er effectief day-to-day mee doet. Mijn zegen heb je, maar het slaat naar mijn mening wel een beetje door allemaal.
Ja dat kan, maar als je een budget hebt van 2000,- en je hebt de keuze uit een laptop, pc of telefoon, dan is een telefoon makkelijker mee te nemen.
Waarmee ik niet zeg dat ik het zelf zou doen, maar ik kan de overweging goed begrijpen.
Barry @AibohphobiA BoB12 juli 2024 22:19
Kan je beter Telefoon van 800 en laptop van 1200 kopen bijvoorbeeld.

Maarja ieder zijn ding.


Trouwens heeft die Pixel 9 voor 899 nog steeds maar 2 camera's achter?
Zeer matig

[Reactie gewijzigd door Barry op 22 juli 2024 13:25]

AibohphobiA BoB @Barry12 juli 2024 23:00
Het is irrelevant wat ik van de prijs vind. Het is een overweging die ik kan volgen. Maar zoals gezegd, ik zou een andere beslissing nemen.
RetroMan @AibohphobiA BoB19 juli 2024 16:43
Dit. Het is zo weinigen gegeven om dit te doorgronden. Met permissie (?) herhaal ik het gewoon, in licht aangepaste vorm: "Het is irrelevant wat ik van de prijs vind. Het is één van de overwegingen die ik in mijn aankoopbeslissing kan maken". Ik ben te laat om je te upmodden maar had er graag een +2 aan gespendeerd;-)
Khalid. @killamonkey13 juli 2024 23:48
Jij zult ook genoeg dingen kopen dat ik onzin en geld verspilling vind dus wie ben jij omdat te bepalen?
Ik heb er een en wil geen tablet, laptop of pc...
Jij koopt waarschijnlijk dure kleding dat ik dan weer niet koop omdat jij een beetje doordraait om te showen.. of een dure 1800 eettafel? Wat ik onzin vindt
killamonkey @Khalid.13 juli 2024 23:51
Haha, wat een hoop aannames man. Ik zeg toch alleen wat ik ervan vind. Ik bepaal helemaal niks. En je mag het absoluut met me oneens zijn hoor, maar zo op de man spelen is onnodig :)
Boefmans @killamonkey18 juli 2024 08:36
Ik had een tijd een telefoon in budget hoek (Motorola van 150e) en dat ging prima. Daarna toch maar eens een duurdere gekocht (pixel6, toen die net iets beter geprijst was dus een jaar of twee terug). Dat is toch wel een hele verbetering. Mijn vrouw heeft net de 8, twee generaties hoger en maakt in dagelijks gebruik geen bal uit.
Ik ga pas een nieuwe kopen als het moet of als.de pixel10 dik in prijs daalt. Sowieso zijn die start prijzen altijd onzin, een paar maanden wachten scheelt.al.een flink stuk.
Die folds zijn een gemmick, ook wel show off ding. Dat is bijna een statussymbool. Met de.normale.telefoons ziet bijna niemand meer of je een 200euro of een 1400 euro telefoon hebt.
adje123 @AibohphobiA BoB12 juli 2024 22:44
Er zijn ook gewoon mensen die geld hebben om het te kopen. Er zijn ook mensen die het van hun werkgever krijgen. Er zijn ook mensen die zich in de schulden ervoor steken.
AibohphobiA BoB @adje12312 juli 2024 23:01
Ja en? Er zijn ook mensen met rood haar, maar ook met andere kleuren.
Hoe is dit relevant?
adje123 @AibohphobiA BoB12 juli 2024 23:25
Jij hebt het over een investering.
Investeringen zijn voor ieder anders, ook hoe zwaar de investering valt binnen een maandelijks budget.
Xfade @AibohphobiA BoB13 juli 2024 02:40
1400 laptop en een 600 telefoon is al heel wat. Beter dan 2000 voor alleen een telefoon.
porky-nl @Xfade13 juli 2024 06:49
Ja maar als je dus voor 2000 euro. je nooit meer een laptop plus tas hoeft mee te nemen kan dat het wel waard zijn natuurlijk.
Khalid. @Xfade13 juli 2024 23:55
Past die laptop in mijn broekzak? En met samsung dex heb je een telefoon, tablet als je hem open doet en pc
Boefmans @Xfade18 juli 2024 08:38
Mweh als je op die tour gaat...
Heb ik toch liever apart..(en een remarkable, een vaste game pc, een ps5, een tablet...). Veel flexibeler..voor ieder wat wils toch. Als mensen 2k.voor een pixel fold.ovethebbem, top. Houden de fabrikanten een reden om te.innoveren.
emeralda @AibohphobiA BoB13 juli 2024 11:57
Ja ik heb thuis een dikke PC en een grote TV staan. Netflix kijken op mijn telefoon lijkt me zo zonde.
uiltje @emeralda15 juli 2024 04:31
Meh, een telefoon is wat klein, maar als je een high res tablet hebt dan zie je even veel hoor (en in mijn geval meer maar dat komt door mijn ogen). Het gaat uiteindelijk om je zichtveld. Met een foldable kan ik me voorstellen dat je er genoeg aan hebt - voor je eentje dan natuurlijk.

Ik kijk meer op mijn tablet (stuk dus nu even niet) / laptop dan op mijn TV.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 13:25]

aileron @killamonkey12 juli 2024 22:24
Je geeft je geld uit aan de dingen die je veel doet en/of belangrijk vindt.
Sommige mensen doen echt alles op hun telefoon. Dus dan gaan mensen daar meer geld aan uitgeven. Dat is eigenlijk niet zo gek.
Mensen die helemaal gek zijn op hardlopen en 700 euro uitgeven voor een horloge hoor je niemand over.

Het komt denk ik omdat we het een telefoon noemen. Maar dat is tegewoordig bijna de minst belangrijke functie. Ik denk dat de meeste mensen hun telefoon voor hooguit 5% van de tijd dat ze deze gebruiken, dit voor telefoneren is. Dus waarom we het nog telefoon noemen....

Voor de duidelijkheid, voor mij is een mobiel niet zo belangrijk en ik zou er nooit zoveel geld aan uitgeven. Misschien in de toekomst als ik hem aan een docking station hang en dan een volwaardige vervanging van mijn desktop thuis is.
killamonkey @aileron13 juli 2024 11:02
Helemaal eens dat je voor de dingen die je veel doet/gebruikt kwaliteit koopt! Denk aan goede schoenen, degelijk bed, bureaustoel met goede support, mooie tv én een fijne responsieve telefoon.

Het punt is dat ik de toegevoegde waarde tussen een midrange telefoon en het top segment niet zie voor 95% van de gebruikers. Met de eerste ben je hetzelfde af voor veel minder geld. Het is alsof je een Ferrari koopt om iedere dag vanaf Amsterdam over de N200 met 80Km per uur naar Haarlem rijdt. Ja, je zit in de top van de top maar die Kia Picanto rijdt even hard.
Cornelis14 @killamonkey13 juli 2024 08:11
Er zijn niet veel dingen die je wel op een Pixel van €2000 kunt doen, maar niet op een Samsung A15 van €129. Eerlijk gezegd weet ik er geen één.
HetGezegde @Cornelis1413 juli 2024 08:44
Opvouwen en terug open klappen voor een groter scherm? Mooiere foto’s maken (waar niet per se de Fold voor nodig is), beter zwaardere taken uitvoeren: grafische bewerkingen, gamen, … en je krijgt langere software updates (ook niet per se op de Fold)
Cornelis14 @HetGezegde19 juli 2024 10:16
De taken die je noemt doe ik liever niet op zo'n priegelschermpje. Voor €2000 koop ik dan liever een A15 èn een fantastische laptop.
HetGezegde @Cornelis1420 juli 2024 00:42
Daar had je het niet over, toch? :+

[Reactie gewijzigd door HetGezegde op 22 juli 2024 13:25]

mailis @killamonkey12 juli 2024 21:16
Niet dat ik het er ooit aan ga uitgeven, maar voor de absolute top modellen is dit tegenwoordig de benchmark als introductieprijs (even los van acties of hoe snel die prijs weer daalt)
Mosterd @mailis12 juli 2024 21:19
Nu nog salarissen matchen met de gem. prijsverhogingen van apparatuur en dan kunnen we smullen.
mailis @Mosterd12 juli 2024 21:44
Volgens het CBS zijn die in de laatste 4 jaar ook zo gemiddeld met bijna 19 procent gestegen. Dat is nog van de COA lonen, de vrije sector is wellicht nog beter. En de marketing/ product afdelingen volgen die cijfers ook, dus ik ben bang dat ze andersom volgen ;)
MennoE @mailis12 juli 2024 22:39
Ik denk dat de vrije sector juist minder goed is. De vakbonden zijn doorgaans beter in druk opvoeren om de lonen te laten stijgen.
Mosterd @mailis12 juli 2024 22:57
Ja dat is leuk, maar die 19 procent is niet elk jaar. Dat terwijl wij inmiddels al inflatie per maand rekenen in 2-10% afgelopen jaren en dat is cumulatief, ik denk juist het tegenover gestelde. In 2022 stegen de prijzen van goederen en diensten met 10 procent, zo berekende het CBS, tel uit je verlies…
Jamesl @mailis13 juli 2024 16:18
Nu weet ik niet wat Google doet, maar De S24 ultra is ook weleens voor rond de 800 euro te krijgen, dan vind ik het wel weer een prima prijs.

Zelf ook voor 850 euro de S22 Ultra gekocht 2 jaar geleden.
Noresponse @killamonkey12 juli 2024 22:25
Wat een prijzen hebben we het hier over de iphone of is dit de nieuwste trend qua prijzen. Ik heb op zolder een TV 42 inch met oled en android van philips van 820 euro staan en daar speelt de zoon ook nog games op :)

blij dat ik de 8 pro heb voor 460 zo uit mijn hoofd bij Belsimpel bij 1 jaar KPN. Ik vind de camera setup achterop ook niet erg mooi, maar wellicht dat anderen dat wel mooi vinden.
SiGNe @killamonkey13 juli 2024 02:40
Dat is wel een fold, die kan je in principe zien als 2 telefoons.
En heeft ook een groot scherm aan de achterkant als de telefoon dicht is, 3 schermen dus.

Voor mij is zoeits nuteloos, voor vele anderen ook maar sommige mensen vinden het weer handig en prijstechnisch is het ook te verklaren.
Wat dat betreft zou je je beter druk kunnen maken over de instapprijs van het goedkoopste model.. €900 en 2 x meer geheugen (relatief goedkoop) is al €100 meer.
Nog niet lang geleden had je voor €500-€600 het topmodel, nu heb je daar niet eens het goedkoppste model voor.
armageddon_2k1 @SiGNe13 juli 2024 11:34
Dit voelt als de film idiocracy. "But this one has 3 screens!"
CSB @killamonkey13 juli 2024 03:21
Zolang er nog steeds van die "consumenten" bestaan die de waarde van geld nooit hebben meegekregen (of het compleet uit het oog zijn verloren na de bitcoin) zullen deze prijzen gewoon worden neergeteld. Dit betekent voor de producenten dat ze het nog steeds verder kunnen rekken met die vraagprijzen.

De enige manier om de prijs "normaal" te krijgen is om simpelweg het product niet te kopen, totdat het qua prijs is gezakt tot een acceptabel niveau. Maar ja... Dan is het toestel weer een jaar oud en krijgt het een jaar korter ondersteuning.

Toch vreemd, een groot deel van nederland loopt bij de voedselbank of heeft een of andere toeslag nodig om rond te komen, maar er worden toch massaal telefoons van 1000+ euro gekocht. Ik kan het niet rijmen.
johanneslol @CSB13 juli 2024 09:12
Dat hangt echt compleet af hoeveel geld je verdiend en wat je er voor doet. Mijn aandelen genereren al meer dan 2K per jaar. Dan kost het echt geen moeite om dit te kopen.
internjet @johanneslol13 juli 2024 10:41
Bedoel je 2000 euro aan dividend per jaar? Dat is lekker veel!
Ik hoop niet dat je het over de gestegen koers hebt, want die kan net zo hard omlaag. Iets met resultaten uit het verleden en garanties voor de toekomst...
johanneslol @internjet13 juli 2024 10:48
Ja dividend indd. Koersen gaan indd altijd omhoog en omlaag.
Gullfisk @killamonkey13 juli 2024 22:12
Ik snap veel van deze reacties niet helemaal. € 2000 voor een telefoon is inderdaad behoorlijk aan de prijs, maar deze prijsstellingen zie je op allerlei andere terreinen terug. Een Rolls Royce is qua specs ook zwaar overpriced, maar er zijn nu eenmaal mensen die dit over hebben voor exclusiviteit. En dat geldt m.i. ook voor telefoons. Niet voor iedereen weggelegd, maar de markt is er wel degelijk.
Helium-3 @killamonkey12 juli 2024 20:19
Daarom koop je de Pixel 9 op Tweakers V&A een maandje nadat de Pixel 10 uit is over een ruim jaar :)
jaaoie17 @killamonkey13 juli 2024 00:56
Geld ook voor 899 hoor. Ze verdienen er 3 dubbel aan hoor.
Verwijderd @killamonkey13 juli 2024 08:20
Bekijk eens wat een BMW 3 serie 20 jaar geleden kost en vandaag de dag.
Daarnaast hoeveel meer technologie zit er in een telefoon.
Hoe vaak per dag gebruik je hem?

2000 is daarnaast de meest exclusieve en geen standaard telefoon.

Verder is dit ook het gevolg van inflatie...
B1OO @killamonkey13 juli 2024 10:37
Gewoon even wachten tot januari/februari, dan worden ze altijd in de aanbieding gegooid en vlakt de prijs af. Dit is al jaren de strategie.

Zie hier het prijsverloop van de Pixel 8 pro
uitvoering: Google Pixel 8 Pro, 128GB opslag Zwart

€ 1.099 bij release
€ 946 in januari
€ 819 in februari en later
Verwijderd 12 juli 2024 20:38
De Pixel 7 kwam met een introductieprijs van 649 euro, en daar kon je al heel snel een 150 euro cashback bij krijgen ook echt een koopje toen! 899 is wel serieus een klap geld dat is bijna 40% duurder (en dat is nog zonder de korting toen meegerekend).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:25]

Mosterd @Verwijderd12 juli 2024 21:22
En de vraag is ook nog of je die verhoging in waarde terugkrijgt, n.m.i. niet.

Voor 40%, nee 20% al, verwacht ik een compleet nieuwe feature op het niveau van geluid/scherm/camera. Denk misschien aan een projectie functie, maar wat betere specs en that’s it? Nee dank u. Foldable komt daar bijvoorbeeld mee weg, maar dan betaal je rustig het dubbele.
Barry @Mosterd12 juli 2024 22:27
Van wat ik online zo kan vinden, nog steeds maar 2 rear-camera's
De waarden 12 juli 2024 20:25
Ik vind dit absoluut niet waard voor een Pixel! Ben nu in het bezit van een Pixel 7. Face unlock, meldingen ontvangen en fingerprint valt tegen.Af en toe rond aan het kijken voor een Pixel 9 pro of een Samsung S24Ultra,maar voor deze prijs ga ik liever voor de Samsung.
Verwijderd @De waarden12 juli 2024 20:28
Het is maar net wat je zoekt, ik vind de pixel android skin superieur vergeleken met samsung die overal het wiel overnieuw probeert uit te vinden op een halfbakke manier
FeareX @De waarden13 juli 2024 09:14
Ik heb zelfs een maand geleden de Pixel 7 nog gekocht. Ik zocht een compactcamera, de Pixel 7 was perfect voor mijn doeleinden. Ook nog een mooie prijs kunnen vinden.

Als het enkel om de camera gaat is de Pixel 8 niet beter iig. Ben benieuwd of de Pixel 9 wat nieuws brengt. Over een aantal jaar pak ik de Pixel 10 of 11 wel op voor een zacht prijsje.
Flipm0de 12 juli 2024 20:36
je krijgt er tegenwoordig wel 7 jaar support voor. Is iets meer dan 100e per jaar voor een apparaat wat ik elke dag een paar uur gebruik wel.
(niet dat je er 7 jaar mee doet, maar misschien heeft ie daardoor wel wat restwaarde na een paar jaar of kan een opa of oma er nog een tijd mee door).
Webo 12 juli 2024 20:42
Als deze geruchten kloppen dan prijst Google zich voor steeds meer mensen de markt uit denk ik. Meer mensen kopen dan misschien eerder een Apple of Samsung voor dat geld. Als ik zo eens rondkijk op internet (zoals bijv. het aantal reviews op Belsimpel), dan lijkt de Pixel 8 serie al een stuk minder goed te verkopen dan de 7-serie, waarschijnlijk vanwege de flinke prijsverhoging binnen een jaar tijd van >20%. Daar komt nu dus weer zo'n 10% bovenop. Voor zoveel geld verwacht ik toch echt een snellere en efficiëntere Tensor chip, alsmede een efficiënter modem. Dat is ook de reden dat ik sowieso nog wacht met het vervangen van mijn 6 Pro tot de 10-serie uit is, al zal die vanwege de TSMC-chip hoogstwaarschijnlijk nog duurder worden dan de 9-serie.
Lekker Ventje @Webo12 juli 2024 21:13
Voor dat geld krijg je wel een hoop camera bla bla bla erbij want dat is het enige waar een telefoon die net uit komt om draait.
Voor een dergelijk bedrag mag je een telefoon verwachten die kan wedijveren met de concurrentie maar de chip blijft helaas achter. Kaal android is echter een pluspunt
nst6ldr
@Lekker Ventje12 juli 2024 21:23
Is weinig kaal aan, draait gewoon de PixelUI shell. Diepgaande Google integratie (bijv. permanente zoekbalk op het scherm) komt gewoon bij het Pixel team vandaan. Ironisch genoeg zijn de telefoons van Sony technisch gezien het dichtste bij 'kaal'/stock Android, die bevatten de minste bloatware en de shell volgt material design het nauwkeurigst.
Megupe 12 juli 2024 21:19
Al bijna 2 jaar zeer tevreden met mijn P7P. Als er geen significante verbeteringen zijn blijf ik nog ff plakken. Goede batterijduur, mooi en scherp/helder scherm. Snelle software (muv chrome de laatste maanden).
Qua geld doet Google ondertussen helaas niet meer onder tov Samsung. Apple gaan ze nu helaas ook aardig achterna.

Hier voor pixel 5, pixel 3xl. En daarvoor de nexus' modellen. Die laatste waren prijs/kwaliteit echt top, al waren dat qua afwerking niet de beste telefoons (al vond ik de nexus 4 wel bijzonder fraai).

[Reactie gewijzigd door Megupe op 22 juli 2024 13:25]

Astennu 12 juli 2024 21:25
Die pixels worden als maar duurder. Als ze die bedragen er voor willen vragen moeten ze wel echt zorgen dat de soc, het modem en de accuduur beter worden. Ik vind de 7 Pro en 8 Pro fijn maar de accu gaat niet lang mee in vergelijking met ene LG V60. Soc prestaties vind ik zelf niet zo belangrijk maar als je dit soort bedragen moet betalen heb je bij de concurrenten veel snellere soc's.
hollabizack12 12 juli 2024 21:33
Ik vind het altijd mooi om te zien hoe sommige pixel bezitters hun keuze verdedigen. "De batterijduur is goed, de ontvangst ook, ja een beetje hitte hoort erbij. De Pixels zijn significant slechter dan hun rivalen, dit blijkt uit elke batterydrain test die online te vinden is. Het signaal was in mijn geval ook bar slecht. Over tensor ga ik niet eens beginnen, wat een gedrocht. Pixel was leuk omdat het goedkoper was dan Samsung en iPhone maar je moet toch wel een groot liefhebber zijn als je voor deze bedragen een pixel koopt.
Yarda 12 juli 2024 22:22
zo, heftige bedragen, slik

Wat zal een Nexus One (in doos en geseald) dan nog waard zijn ?
Dan bewaar ik die nog maar even . :-)

Jammer dat de discussie alleen maar over prijzen gaat.
Wij, tweakers ..., gaan toch voor de nieuwste ontwikkelingen en techniek lijkt me.
MoonRaven 12 juli 2024 23:12
Oef, ik heb een Pixel 6 pro, dit zijn toch echt wel erg forse prijzen..

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