Gerucht: Prijzen van de Google Pixel 9-serie zijn bekend

De Google Pixel 9 gaat 899 euro kosten voor het 128GB-model en 999 euro voor 256GB. Dat stelt Dealabs op basis van eigen onderzoek. Ook de prijzen van de andere smartphones in deze reeks zijn volgens Dealabs duidelijk.

Dealabs zegt dat het de Franse prijslijst van de aankomende Pixel-telefoons heeft weten te bemachtigen. Hoewel het dus om Franse prijzen gaat, zijn ze waarschijnlijk in de gehele Eurozone hetzelfde of vergelijkbaar, aldus de website.

Naast de Google Pixel 9 verschijnen naar verwachting ook de Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold - al zijn de namen van de laatste twee modellen nog niet bevestigd. De Pixel 9 Pro Fold wordt de duurste optie van alle modellen. Dit toestel gaat 1899 euro kosten voor de versie met 256GB opslag en 2029 euro voor 512GB opslag.

De Pixel 9 Pro komt met meer opslagopties: gebruikers kunnen kiezen tussen 128GB, 256GB of 512GB aan opslag. Prijzen variëren tussen 1099 euro en 1329 euro. De Pixel 9 Pro XL komt nog met een extra opslagoptie, namelijk 1TB aan opslag. De prijzen van de Pro XL variëren tussen 1199 euro en 1689 euro, afhankelijk van hoeveel opslag het apparaat heeft.

Ook weet Dealabs te melden dat de telefoons in verschillende kleuren beschikbaar worden. De Google Pixel 9 wordt in Volcanic Black, Porcelain, Cosmo en Mojito beschikbaar. De Pixel 9 Pro Fold wordt alleen in Volcanic Black en Porcelain te koop. De Pro en Pro XL worden - afhankelijk van het model - beschikbaar in Volcanic Black, Porcelain, Sage Green en Pink.

Vermoedelijk worden de nieuwe smartphones in augustus aangekondigd, als Google een evenement heeft waar het nieuwe Pixel-hardware aankondigt. Het bedrijf gaat verder aankondigingen doen over AI en Android-software.