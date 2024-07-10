Samsung kondigt Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 aan

Samsung presenteert zijn volgende generatie vouwbare smartphones, de Galaxy Z Flip6 en Z Fold6. De Flip6 beschikt over een nieuwe camera en grotere accu. De Fold6 heeft een bredere display en is dunner, maar ook duurder dan de voorganger.

Beide nieuwe foldables hebben een nieuw design met rechtere hoeken. Het frame is gemaakt van sterker aluminium dan bij de vorige generatie. Het verdubbelde scharnier moet steviger zijn dan bij de oude modellen. Samsung zegt dat ook de vouwrand van het scherm is versterkt. De behuizing heeft een IP48-rating, wat betekent dat de toestellen waterdicht, maar niet stofdicht zijn.

Samsung Galaxy Z Fold6Samsung Galaxy Z Fold6Samsung Galaxy Z Fold6Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Fold6

De Galaxy Z Flip6 en Z Fold6 hebben allebei een Qualcomm Snapdragon 8 Gen3-soc, 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslag. Van de Z Fold6 brengt Samsung ook een 1TB-variant uit. Beide toestellen beschikken over Android 14 en krijgen zeven jaar Android-upgrades en security-updates.

De smartphones zijn ook voorzien van verschillende AI-functies. De Composer-functie genereert bijvoorbeeld tekst op basis van enkele trefwoorden, terwijl Sketch to Image een schetsje omzet in een afbeelding. Niet alle functies werken in het Nederlands of zonder internetverbinding.

De Galaxy Z Fold6 heeft een rechthoekigere vorm dan de vorige Z Fold5, waarmee beide schermen iets breder zijn en het frontscherm 0,1" groter in diagonaal. Het nieuwe toestel is dichtgeklapt 1,3mm dunner. Beide schermen van de Z Fold6 ondersteunen een variabele refreshrate van 1Hz tot 120Hz, en bieden een piekhelderheid tot 2600cd/m². Behalve een vernieuwde sensor voor de ultragroothoekcamera is het camerasysteem hardwarematig gelijk aan de Galaxy Z Fold5. De Galaxy Z Fold6 heeft een 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultragroothoekcamera, 10MP-telecamera en twee frontcamera's. Het 4MP-exemplaar aan de binnenkant zit onder de pixels van het vouwscherm.

Een vernieuwde hoofdcamera is de belangrijkste verbetering bij de Galaxy Z Flip6 ten opzichte van de Galaxy Z Flip5. Dat is er een van 50MP in plaats van 12MP. Er is verder een 12MP-ultragroothoekcamera en een 10MP-frontcamera aanwezig. Volgens Samsung beschikt de Z Flip6 over verbeterde koeling in de vorm van een vaporchamber, die de Z Flip5 nog niet had. Met 4000mAh is de accucapaciteit met ongeveer acht procent toegenomen. Desondanks is de Galaxy Z Flip6 niet groter of zwaarder dan zijn voorganger.

Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flpi6

De Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 zijn vanaf woensdag voor te bestellen en worden geleverd vanaf 24 juli. De Galaxy Z Flip6 heeft een vanafprijs van 1119 euro, net als de Galaxy Z Flip5 vorig jaar. De Galaxy Z Fold6 kost 1999 euro in de goedkoopste configuratie, 100 euro meer dan het oude model bij introductie. Behalve de smartphones komt Samsung ook met nieuwe oordoppen, de Galaxy Ring en twee smartwatches. Tweakers ging al met de nieuwe toestellen aan de slag.

Galaxy Z Fold6 Galaxy Z Flip6
Afmetingen Dichtgeklapt: 153,5 x 68,1 x 12,1mm
Open: 153x5 x 132,6 x 5,6mm		 Dichtgeklapt: 85,1 x 71,9 x 14,9mm
Open: 165,1 x 71,9 x 6,9mm
Gewicht 239g 187g
Scherm binnenkant Oled, 7,6", 2160x1856
1-120Hz		 Oled, 6,7", 2640x1080
1-120Hz
Scherm buitenkant Oled, 6,3", 2376x968
1-120Hz		 Oled, 3,4", 720x748
60Hz
Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Camera Hoofdcamera: 50MP f/1.8, ois
Ultragroothoek: 12MP f/2.2
Tele: 10MP f/2.4, ois, 3x 'zoom'
Frontcamera buiten: 10MP f/2.2
Frontcamera binnen: 4MP f/1.8		 Hoofdcamera: 50MP f/1.8, ois
Ultragroothoek: 12MP f/2.2
Frontcamera: 10MP f/2.2
Accu 4400mAh 4000mAh
Prijzen 12GB RAM+256GB opslag: 1999 euro
12GB RAM+512GB opslag: 2119 euro
12GB RAM+1TB opslag: 2359 euro		 12GB RAM+256GB opslag: 1119 euro
12GB RAM+512GB opslag: 1319 euro

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 15:00 16

10-07-2024 • 15:00

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Reacties (16)

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beezjeh 10 juli 2024 15:23
Wat een startprijs voor de Z Fold 6 terwijl er vrij weinig nieuw is, maar is het dunner worden de reden hiervan....
Loller1 @beezjeh10 juli 2024 15:28
Nee, Qualcomm die zijn prijzen de hoogte in duwt heeft er waarschijnlijk veel meer mee te maken.
beezjeh @Loller110 juli 2024 15:45
Ik had zelf de Fold 3 bij release voor best goedkoop met de preorder acties die met het jaar steeds minder wordt.

Net even alle release prijzen terug bekeken en valt het nog wel mee, maar nog duurder worden dan de Fold 5 terwijl uiterlijk vrijwel identiek is sinds Fold 3 is gewoon raar en dan ook nog is 12gb/256gb en zoals je aangeeft zal het inderdaad ook een Qualcomm verhoging zijn.

Ik hou het wel bij de Ultra serie van Samsung :).
Gundam088 @beezjeh10 juli 2024 17:54
Qualcomm verhoging, alweer hogere personeelskosten, hogere marketing kosten.... alles helaas doorberekend aan consument.
Luchtbakker @beezjeh10 juli 2024 16:45
De prijzen zakken gelukkig erg snel bij samsung na release, zeker van de fold en flip. Geef het een half jaar en het is al een kwart in prijs gedaald.
PearlChoco @Luchtbakker10 juli 2024 16:52
Kan je na een paar maand nog je oude Fold inruilen, of is dat steeds enkel in het release window?
Dennism @PearlChoco10 juli 2024 18:37
Bij Samsung volgens mij enkel in het release / pre-order window, maar naast Samsung zijn er genoeg andere partijen waar je wel altijd kan inruilen.
magnat505 @beezjeh10 juli 2024 18:56
Als je slim bent koop je een Samsung daarom altijd bij release (via de bekende truucjes) of pas 6 maanden later omdat de prijs dan toch gedaald is.

Deze release vallen de deals wel tegen voor het eerst, waar ik de S24 ultra nog voor 780 euro kon krijgen op dag van release, kan ik voor de fold geen goede aanbiedingen vinden en de enige goede aanbieding van de flip6 kost hij alsnog 694 euro, maar alsnog niet slecht

https://nl.pepper.com/aan...z-flip-6-12gb256gb-316325
Of-Aaargh
10 juli 2024 15:36
Best teleurstellend. 100 euro duurder, met minieme spec bump. De afgelopen jaren waren er nog mooie pre-orderaanbiedingen met 250 euro korting, gratis Buds of Watch, plus Samsung Care, nu een magere 100 euro extra inruil (die je toch al zelf betaalt) en gratis Samsung Care.
Kiswum
@Of-Aaargh10 juli 2024 16:39
Eventueel krijg je 200 extra inruilkorting (nog niet veel voor bijvoorbeeld een Galaxy S22 van 2 jaar oud = € 414,- in totaal eraf).
Je krijgt bij Mobiel.nl €200/300,- korting. Dit zal wel bij meer webshops zijn waar je je (vooraf) kan aanmelden.
dgtazzman81 @Of-Aaargh11 juli 2024 15:12
Mooiste is nog... een week geleden was de inruil waarde van mijn Flip 5 op Samsung UK nog GBP110 meer dan wat hij vandaag is...

Zelfde voor de Watch 6, die was vorige week nog GBP30 meer waard bij Samsung...
Mizgala28
10 juli 2024 16:23
Nul reden om een Flip 6 te halen voor een kennis van mij, Flip 6 heeft 12GB RAM en nog steeds geen DeX.

Vraag mij af waarom, mijn S23 heeft het en die komt met 8GB RAM (alleen ik gebruik DeX sowieso niet op mijn telefoon, de optie is er in ieder geval)

Voor de rest, Flip 6 komt met een paneel met hogere helderheid, heeft een andere chip, IP48, accu is iets groter, 12GB RAM en de main camera is 50mpx.

Fold 6 is nog grappiger op dat front (sarcasme), meer heldere paneel, buitenste scherm is groter maar binnenste is even groot, en IP48.

Tenzij GSMArena iets mist in de specs is dat het.

Samsung maakt mooie software (die een beetje te agressief hun eigen apps pushen)

Maar qua hardware mag het iets beter voor dit geld, nou heb ik minder eisen dan de meeste mensen, 45 watt laden zou wel zo fijn zijn op dit ding (Ultra kan het), betere cameras ook (zeker voor dit geld) en de accu is nog steeds aan de kleine kant gezien de maat (de veel kleinere Flip 6 is maar 400mAh minder dan de Fold 6)

Persoonlijk zie ik IP48 wel als een vooruitgang.

nu Flip 6 12GB RAM heeft zou ik graag hetzelfde bij base S25 zien volgend jaar

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 13:33]

Balance 10 juli 2024 15:20
Ergens is het opvallend dat mijn Galaxy S20 5G (uit 2020) met 12GB werkgeheugen kwam, en nu dik 4 jaar later er nog steeds 12GB werkgeheugen in flagships zit.

Vroeger zou ik hebben gezegd, "dat is toch meer dan genoeg", maar nu telefoons steeds meer (generative) AI-toepassingen krijgen valt zeker de use-case te maken voor meer werkgeheugen.

Apple sluit bijvoorbeeld al zijn telefoons met minder dan 8GB werkgeheugen uit van Apple Intelligence, waaronder de iPhone 14 Pro en 15. Oudere iPads met M1 krijgen het wel, omdat ze 8GB werkgeheugen hebben.

Verder blijven het leuke toestellen. Niet voor mij (te fragiel), maar leuk om de opties te hebben. De meeste kinderziektes lijken er ook uit. Ben benieuwd of Samsung nog goedkopere foldables in de pijplijn heeft zitten, zoals de Motorola Razr 40 (rond de €500).

[Reactie gewijzigd door Balance op 22 juli 2024 13:33]

Of-Aaargh
@Balance10 juli 2024 15:47
De Motorola Razr 40 had een jaar geleden een introductieprijs van 900 euro, en de opvolger Razr 50 is ook 900 euro. Ook niet goedkoop.
SYQ 10 juli 2024 16:53
Lees ik het nou goed? 1,3mm dunner? En dat is het vermelden waard want? :*)

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