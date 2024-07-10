Samsung kondigt Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 aan

Samsung presenteert zijn volgende generatie vouwbare smartphones, de Galaxy Z Flip6 en Z Fold6. De Flip6 beschikt over een nieuwe camera en grotere accu. De Fold6 heeft een bredere display en is dunner, maar ook duurder dan de voorganger.

Beide nieuwe foldables hebben een nieuw design met rechtere hoeken. Het frame is gemaakt van sterker aluminium dan bij de vorige generatie. Het verdubbelde scharnier moet steviger zijn dan bij de oude modellen. Samsung zegt dat ook de vouwrand van het scherm is versterkt. De behuizing heeft een IP48-rating, wat betekent dat de toestellen waterdicht, maar niet stofdicht zijn.

Samsung Galaxy Z Fold6

De Galaxy Z Flip6 en Z Fold6 hebben allebei een Qualcomm Snapdragon 8 Gen3-soc, 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslag. Van de Z Fold6 brengt Samsung ook een 1TB-variant uit. Beide toestellen beschikken over Android 14 en krijgen zeven jaar Android-upgrades en security-updates.

De smartphones zijn ook voorzien van verschillende AI-functies. De Composer-functie genereert bijvoorbeeld tekst op basis van enkele trefwoorden, terwijl Sketch to Image een schetsje omzet in een afbeelding. Niet alle functies werken in het Nederlands of zonder internetverbinding.

De Galaxy Z Fold6 heeft een rechthoekigere vorm dan de vorige Z Fold5, waarmee beide schermen iets breder zijn en het frontscherm 0,1" groter in diagonaal. Het nieuwe toestel is dichtgeklapt 1,3mm dunner. Beide schermen van de Z Fold6 ondersteunen een variabele refreshrate van 1Hz tot 120Hz, en bieden een piekhelderheid tot 2600cd/m². Behalve een vernieuwde sensor voor de ultragroothoekcamera is het camerasysteem hardwarematig gelijk aan de Galaxy Z Fold5. De Galaxy Z Fold6 heeft een 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultragroothoekcamera, 10MP-telecamera en twee frontcamera's. Het 4MP-exemplaar aan de binnenkant zit onder de pixels van het vouwscherm.

Een vernieuwde hoofdcamera is de belangrijkste verbetering bij de Galaxy Z Flip6 ten opzichte van de Galaxy Z Flip5. Dat is er een van 50MP in plaats van 12MP. Er is verder een 12MP-ultragroothoekcamera en een 10MP-frontcamera aanwezig. Volgens Samsung beschikt de Z Flip6 over verbeterde koeling in de vorm van een vaporchamber, die de Z Flip5 nog niet had. Met 4000mAh is de accucapaciteit met ongeveer acht procent toegenomen. Desondanks is de Galaxy Z Flip6 niet groter of zwaarder dan zijn voorganger.

Samsung Galaxy Z Flpi6

De Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 zijn vanaf woensdag voor te bestellen en worden geleverd vanaf 24 juli. De Galaxy Z Flip6 heeft een vanafprijs van 1119 euro, net als de Galaxy Z Flip5 vorig jaar. De Galaxy Z Fold6 kost 1999 euro in de goedkoopste configuratie, 100 euro meer dan het oude model bij introductie. Behalve de smartphones komt Samsung ook met nieuwe oordoppen, de Galaxy Ring en twee smartwatches. Tweakers ging al met de nieuwe toestellen aan de slag.