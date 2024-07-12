Samsung Galaxy Watch7 kan niet door smartphones worden opgeladen

De nieuwe Samsung Galaxy Watch7 heeft geen Wireless PowerShare-functie. Met die functie is het mogelijk om Galaxy-horloges draadloos op te laden door ze op de achterkant van een telefoon te leggen.

De Wireless PowerShare-functie ontbreekt als gevolg van de nieuwe BioActive-sensor die in de Galaxy Watch7 zit, vertelt Samsung in een blogbericht. Deze sensor heeft een ander ontwerp dan zijn voorgangers, wat als gevolg heeft dat ook de glazen achterkant van het horloge een andere vorm heeft gekregen.

Die nieuwe vorm zorgt ervoor dat de afstand tussen de draadloze oplaadspoel van het horloge en de draadloze oplader groter is. Die afstand is nu zo groot dat de horloges niet meer draadloos opgeladen kunnen worden via een smartphone. Ook traditionele draadloze opladers werken nu minder goed: de afstand tussen de beide apparaten is nu zo groot dat het opladen traag gaat en er meer hitte vrijkomt. Samsung raadt dan ook aan om de draadloze oplader die bij het horloge geleverd wordt, te gebruiken.

Samsung introduceerde de Galaxy Watch7 deze week. Het horloge heeft een verbeterde optische hartslagmeter, een dual-band gps-ontvanger en de nieuwe Samsung Exynos W1000 pentacore-soc. Verder lijkt het horloge vrij veel op zijn voorgangers. Verder werd de Galaxy Watch Ultra geïntroduceerd. Tweakers schreef een preview over beide horloges.