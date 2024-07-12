Samsung Galaxy Watch7 kan niet door smartphones worden opgeladen

De nieuwe Samsung Galaxy Watch7 heeft geen Wireless PowerShare-functie. Met die functie is het mogelijk om Galaxy-horloges draadloos op te laden door ze op de achterkant van een telefoon te leggen.

De Wireless PowerShare-functie ontbreekt als gevolg van de nieuwe BioActive-sensor die in de Galaxy Watch7 zit, vertelt Samsung in een blogbericht. Deze sensor heeft een ander ontwerp dan zijn voorgangers, wat als gevolg heeft dat ook de glazen achterkant van het horloge een andere vorm heeft gekregen.

Die nieuwe vorm zorgt ervoor dat de afstand tussen de draadloze oplaadspoel van het horloge en de draadloze oplader groter is. Die afstand is nu zo groot dat de horloges niet meer draadloos opgeladen kunnen worden via een smartphone. Ook traditionele draadloze opladers werken nu minder goed: de afstand tussen de beide apparaten is nu zo groot dat het opladen traag gaat en er meer hitte vrijkomt. Samsung raadt dan ook aan om de draadloze oplader die bij het horloge geleverd wordt, te gebruiken.

Samsung introduceerde de Galaxy Watch7 deze week. Het horloge heeft een verbeterde optische hartslagmeter, een dual-band gps-ontvanger en de nieuwe Samsung Exynos W1000 pentacore-soc. Verder lijkt het horloge vrij veel op zijn voorgangers. Verder werd de Galaxy Watch Ultra geïntroduceerd. Tweakers schreef een preview over beide horloges.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-07-2024 20:44
57 • submitter: Llopigat

12-07-2024 • 20:44

57

Submitter: Llopigat

Lees meer

Samsung Galaxy Watch7

vanaf € 165,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Gedurfd én op zeker gespeeld

10 jul 2024 | met video

Gedurfd én op zeker gespeeld

Samsung Galaxy Watch 7 en Ultra Preview

109
Samsung brengt Wear OS 5-upgrade naar Galaxy Watch6 en ouder
Samsung brengt Wear OS 5-upgrade naar Galaxy Watch6 en ouder Nieuws van 20 november 2024
Gerucht: Samsung zet Exynos-soc in 'Fold7' en 'Flip7'
Gerucht: Samsung zet Exynos-soc in 'Fold7' en 'Flip7' Nieuws van 2 september 2024
Gerucht: Samsung S24 FE komt uit in oktober; heeft groter scherm dan S23 FE
Gerucht: Samsung S24 FE komt uit in oktober; heeft groter scherm dan S23 FE Nieuws van 11 augustus 2024
Samsung-patent toont smartphone met LG Wing-achtig ontwerp
Samsung-patent toont smartphone met LG Wing-achtig ontwerp Nieuws van 20 juli 2024
Samsung neemt Britse AI-start-up Oxford Semantic over
Samsung neemt Britse AI-start-up Oxford Semantic over Nieuws van 18 juli 2024
Mixedreality-platform van Samsung en Google komt voor einde van het jaar uit
Mixedreality-platform van Samsung en Google komt voor einde van het jaar uit Nieuws van 11 juli 2024
Samsung geeft Bixby later dit jaar upgrade met eigen AI-model
Samsung geeft Bixby later dit jaar upgrade met eigen AI-model Nieuws van 11 juli 2024
Samsung introduceert Galaxy Watch 7 en Watch Ultra en nieuwe slimme ring
Samsung introduceert Galaxy Watch 7 en Watch Ultra en nieuwe slimme ring Nieuws van 10 juli 2024
Galaxy Buds3 en Buds3 Pro van Samsung hebben 'AirPod-achtige' steeltjes
Galaxy Buds3 en Buds3 Pro van Samsung hebben 'AirPod-achtige' steeltjes Nieuws van 10 juli 2024
Samsung kondigt Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 aan
Samsung kondigt Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 aan Nieuws van 10 juli 2024
Meer producten en artikelen
Smartwatches Samsung Galaxy

Reacties (57)

-Moderatie-faq
57
57
11
0
0
37
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
mugenmarco 12 juli 2024 21:28
Ik heb een 6 versie maar had geen idee dat je hem via je mobiel kon opladen, ga me hier even verder in verdiepen want als het daardoor de accu van de telefoon leeg trekt zie ik het nut er niet zoveel van in.
DCB87 @mugenmarco12 juli 2024 23:01
Het is superhandig. Helemaal tijdens de vakantieperiode. Je hebt natuurlijk je lader van je smartphone wel bij je, maar wellicht die van je watch niet. Terwijl je phone aan de lader hangt kun je ook direct je watch opladen. Handig toch?

Als je op kantoor bent ook handig, daar is vast wel een smartphone lader aanwezig, maar een lader voor een watch neemt natuurlijk niemand mee. Telefoon aan de lader, watch erop en je komt weer thuis met een volle phone en watch.
Beukerz @DCB8713 juli 2024 00:05
Voor zover bij mij bekend kan je niet je telefoon opladen met een kabel en gelijktijdig via powershare je horloge laden.
lithiumangel @Beukerz13 juli 2024 01:19
Met mijn Fold 5 en Watch 6 (44mm, LTE) werkt dit wel. Zo laad ik m`n watch 6 altijd op op vakanties zodat ik de puck niet hoef mee te nemen.

Ik heb ook de wristband vervangen met die klittenbad versie die ik bij de pre-order kreeg; dit is handig om hem dan om m`n toestel strak te wrappen zodat het s'nachts goed blijft zitten als ik de telefoon verplaats.
Enige nadeel is de strap zit natuurlijk in de weg om de powerbutton heen maar double-tap to wake met een routine voor s'nachts werkt ook als alternatief op de power button.
Nicked @Beukerz13 juli 2024 21:23
Wat overigens wèl kan, is je telefoon draadloos opladen en je watch met de oplader via de usb-c poort van (in ieder geval bij Samsung) je smartphone opladen.
Xfade @Beukerz13 juli 2024 02:37
Hm ik kan wel mijn oortjes opladen terwijl mijn telefoon met een kabel wordt opgeladen.
Spoonher @Beukerz13 juli 2024 07:13
Dat klopt, in ieder geval bij mijn Watch 6 en Galaxy S23
fazerrider @Beukerz13 juli 2024 09:47
Dat klopt, draadloos batterij delen werkt niet (OS verhindert dat je het aan zet) als de telefoon aan het opladen is. S21 Ultra.

En als je je watch via je telefoon oplaadt dan worden beiden erg warm. Tenminste : in mijn geval. Misschien door de magnetic charge case die ik gebruik.

Als iemand zegt dat je je telefoon kan opladen en je watch draadloos via je telefoon : dan ben ik wel heel benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt.

Laden doe ik tegenwoordig niet meer met de laadkabel, maar met een kleine powerbank speciaal voor het opladen van mijn telefoon.
Altijd mee in mijn werktas.

[Reactie gewijzigd door fazerrider op 22 juli 2024 13:41]

Jamesl @Beukerz13 juli 2024 16:10
Beetje vaag maar ene keer wel andere keer niet (s22 Ultra, watch6).
Soms geeft die een melding dat het niet kan, maar meestal lukt het wel.
t0nne @Beukerz15 juli 2024 12:09
Bij mij gaat dit zonder problemen.
Ik heb een S24 en een watch 6.
S24 aan de lader, batterij draadloos delen aanzetten en Watch 6 op de achterzijde vd gsm laden.
mugenmarco @DCB8713 juli 2024 10:49
Het is superhandig. Helemaal tijdens de vakantieperiode. Je hebt natuurlijk je lader van je smartphone wel bij je, maar wellicht die van je watch niet. Terwijl je phone aan de lader hangt kun je ook direct je watch opladen. Handig toch?

Als je op kantoor bent ook handig, daar is vast wel een smartphone lader aanwezig, maar een lader voor een watch neemt natuurlijk niemand mee. Telefoon aan de lader, watch erop en je komt weer thuis met een volle phone en watch.
Ja dat dus, ik had gehoopt dat ik dit wist toen ik op vakantie was in Kroatië en ik vergeten was mijn watch op te laden.
Dennism @mugenmarco12 juli 2024 21:46
Het is meer een noodmaatregel, dan iets voor dagelijks gebruik. Meer zoals als je bent vergeten je horloge op te laden, en komt daar op enig moment achter en je hebt de lader niet in de buurt. Dan is het even telefoon uit de zak, power share aanzetten (als je telefoon dat heeft), horloge tegen de achterkant van de telefoon aan en er even weer genoeg % indrukken zodat je de rest van de dag doorkomt. Dat kost uiteraard wel van je telefoon lading.
M2M @Dennism13 juli 2024 08:24
Ik gebruik het regelmatig. 1 telefoonlader met usb c mee en snachts telefoon en horloge opladen. Scheelt gewoon een tweede lader meeslepen op reis
Joshuffle @M2M13 juli 2024 08:36
Ik zou eerlijk met je zijn, dat is best slim en had daar niet eens over nagedacht.

Dat is nuttig voor iedereen en breder dan "alleen in noodsituaties"
FijneKnul @Joshuffle13 juli 2024 09:52
Gelukkig blijf je wel eerlijk.
Halfscherp @Joshuffle13 juli 2024 09:52
Funest voor je batterij door hitte-productie, dus niet doen!
Joshuffle @Halfscherp13 juli 2024 10:29
Naja ik neem aan dat je dit niet elke avond gaat doen.
ChillinR @Halfscherp13 juli 2024 11:05
Als je een lader gebruikt die niet snellaadt kan de combinatie wellicht wel?
flaskk @Dennism13 juli 2024 11:52
Wanneer heb je voor nood je horloge nodig? Telefoon zou ik snappen. Maar smartwatch is gewoon een gadget.
Llopigat
@mugenmarco12 juli 2024 21:46
Valt wel mee, want er zit een accu in het horloge van maar 300mAh (40mm model, de 44 is iets groter) dus zoveel raak je van de telefoon niet kwijt. Zelfs als het laden maar 50% efficientie is ben je maar 600mAh kwijt van je telefoon accu :) En dat is voor een volledig volle watch accu, meestal laad je hem maar een beetje bij want het duurt best lang met de telefoon.

Het is gewoon fijn om een beetje bij te kunnen laden onderweg. Het gaat ook echt niet snel hoor, je moet er niet al teveel van verwachten.

Ik ben best tevreden met de accuduur van mijn Watch 6. Met 20% erbij kom ik een avond wel door.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:41]

Xfade @mugenmarco13 juli 2024 02:37
Het gebruiken van je accu om iets op te laden zal wel je accu gebruiken ja. :s
CycloneCleaver @mugenmarco13 juli 2024 07:55
Ik had het op mijn Watch3 in combinatie met Note 10 plus. Werkte verschrikkelijk slecht. Het bleef aan en uit gaan met een volle batterij op de telefoon, en een origineel leren hoesje van Samsung. Na 10 minuten heb ik het opgegeven. Later nog eens gebruikt op de camping uit nood. Werkte weer niet. Ik deed mijn note wel altijd draadloos opladen, en dat werkte prima. Ook het horloge opladen ging prima met de originele oplader. Maar de combinatie van horloge en telefoon was simpelweg onbruikbaar destijds.
Arokh @mugenmarco13 juli 2024 08:15
Op reis een kabel minder is handig vind ik.
Dendeeze @mugenmarco13 juli 2024 13:24
Ik laad mijn horloge wel eens op via mijn Galaxy S10+, ondertussen ik laad dan de gsm op aan een lader of laptop op het werk.
Na een onderhalf uurtje is mijn horloge voldoende opgeladen voor de rest van de dag.
trucker0werner @mugenmarco14 juli 2024 07:36
Werkt hetzelfde als andere telefoon laden.
Echter is maar 50% effectief.
Powershare zet je aan op je gsm en alles met draadloos laden leg je erop maakt niet uit wat zolang het draadloos laden ondersteunt
Llopigat
12 juli 2024 20:51
Ja, ik had het gezien. Jammer want dit was een handige functie in onvoorziene gevallen. Het was altijd al erg traag vergeleken met de bijgeleverde lader en de telefoon en horloge werden er erg warm van maar als je ergens bleef slapen dan was het altijd wel handig.

Ik heb nu de Watch 6 maar ik denk er toch wel over om te upgraden want de snelheidsboost en de nieuwe dual band gps kan ik goed gebruiken. De fitness tracking boeit me minder want ik gebruik het alleen voor hiking en ik kijk nooit naar de stats, ik wil meer gewoon vastleggen waar ik geweest ben.

Misschien kunnen ze in de volgende versie de coil achter het scherm doen net zoals de NFC?

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:41]

Darida @Llopigat12 juli 2024 21:31
Het was altijd al erg traag vergeleken met de bijgeleverde lader en de telefoon en horloge werden er erg warm
Dat is nét waarom het een goede keuze was om het net niet te doen. Samsung heeft hier de goede keuze gemaakt.

Ik ben zelf een Apple Watch gebruiker sinds 2016 en ik heb al veel mensen hierom zien vragen maar ze beseffen niet hoe slecht dit is voor de batterij. Mijn Series 4 had na 3 jaar dagelijks gebruik nog 86% batterijconditie, mijn Series 7 slechts 87% na 2 jaar, en volgens mij ligt het snelladen van de Series 7 aan de basis hiervan. Ik denk dus dat Apple omwille van o.a. deze reden deze functionaliteit ook niet zal implementeren. Ze hebben in plaats daarvan de functie toegevoegd om de iPhone de Apple Watch te laten opladen via de lader, niet even handig want je moet de lader bij je hebben maar beter dat dan dat je batterij na 2 jaar naar de knoppen is.

En ik denk dat elke Apple Watch gebruiker weet hoe belangrijk het is je batterijconditie zo laag mogelijk te houden. Ik overweeg zelf vanaf mijn nieuwe Series X in september enkel nog snelladen te gebruiken wanneer ik effectief snel moet kunnen opladen en terug een trage lader te kopen voor de andere oplaadmomenten.

[Reactie gewijzigd door Darida op 22 juli 2024 13:41]

Llopigat
@Darida12 juli 2024 21:44
Dat is nét waarom het een goede keuze was om het net niet te doen. Samsung heeft hier de goede keuze gemaakt.
Vind ik niet. Het was ook niet iets wat je dagelijks gebruikte, maar als je het af en toe nodig had was het wel super handig. Net als met snelladen, gebruik ik ook niet elke dag maar soms heb ik het wel nodig.

Die paar keer warm worden is ook niet zo erg (dat gebeurt met een horloge toch ook wel eens in de zon). En Samsung ondersteunt zijn horloges toch ook niet zo lang. Ik had hiervoor een Galaxy Watch Active, die kreeg 1 update per jaar ofzo :/ En inmiddels allang geen meer.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:41]

watercoolertje
@Darida13 juli 2024 09:59
Ik heb de Galaxy Watch 4 (3 jaar) en die heeft echt geen problemen met de batterij omdat ik die feature 20 keer gebruikt heb.

Weet niet of ik ergens de health op kan zoeken maar ik kan me niet voorstellen dat ie onder de 90% zit oid, hijbdoet nu langer op de batterij dan in het begin.

Ik zou die feature dus wel missen want op zn tijd is het net de redder in nood.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:41]

Homme 12 juli 2024 21:40
Het is een oprechte vraag:

Mis ik iets of is het echt van levensbelang om een horloge wireless te kunnen opladen met je smartphone indien die leeg is?
Dat het handig kan zijn snap ik 100%, maar wat boeit het als die horloge leeg is?
Llopigat
@Homme12 juli 2024 21:50
Levensbelang nee. Maar wat is wel levensbelang tegenwoordig?

Ik zie wel nut tegenwoordig. Bijvoorbeeld: Je hebt ingecheckt in het OV met je horloge. Dan moet je ook daarmee uitchecken, dat kan je niet met je telefoon doen want elk apparaat heeft een eigen virtuele betaalkaart. Dus dat ziet hij dan als een aparte checkin.

Dan kan je hierbij een beetje lading overhevelen naar je watch om toch die uitcheck te kunnen doen.

Ik gebruik vaak mijn horloge daarvoor want dan hoef ik mijn telefoon niet uit mijn zak te halen, wel zo fijn op een druk station vol met zakkenrollers.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:41]

Homme @Llopigat13 juli 2024 08:13
Aha, inderdaad. Dat uitchecken met een smartwatch op het OV kennen we niet in België. Vandaar mijn ingnorance :)
Goed punt!

[Reactie gewijzigd door Homme op 22 juli 2024 13:41]

EnigmaNL @Homme12 juli 2024 22:51
Met die rare logica kun je 99,99% van alle features wel missen...
ASNNetworks @Homme13 juli 2024 07:30
Ik vond het wel erg handig toen ik op vakantie ging en m'n Watch oplader was vergeten. Even tussentijds steeds opladen via m'n telefoon, zodat ik die week gewoon horloge kon blijven gebruiken.
eliasje @Homme13 juli 2024 09:26
Is het van levens belang nee.
Heb je smartwatch nodig nee.
Het is jammer als er functie verdwijnen , er komen wel andere verbeteringen voor terug.
Als je horloge leeg is kun niet even weg zonder telefoon. Je mist dan bijv belangrijk telefoontje.
Solidsnake1 12 juli 2024 21:08
jammer!
WillySis @Solidsnake112 juli 2024 21:19
Zeker. Draadloos laden begon nu net een beetje een standaard te worden. Samsung had er beter aan gedaan om zich daaraan te houden. Nu krijg je zo langzamerhand dat er weer verschillende opladers komen om toestellen draadloos op te kunnen laden, terwijl de bedrade variant net opgelost is door de USB-C poort verplicht te stellen.
Llopigat
@WillySis12 juli 2024 21:23
Dit was toch al niet standaard. De coil was te klein voor standaard Qi laders. Is ook wel een beetje logisch want het moet in het horloge passen. Samsung noemt deze standaard trouwens WPC (Wireless Power Consortium). Dit is de overkoepelende organisatie van de Qi laadstandaard maar dat betekent dus weer niet dat de Watch met alle Qi laders werkt. Er zijn gewoon fysieke limieten aan.

Maar je kon voor de Watch 3 t/m 6 een 2-pack laders krijgen op Amazon voor 10€ dus niet echt een probleem.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:41]

WillySis @Llopigat13 juli 2024 11:22
Het draadloos opladen via de telefoon was tot nu toe probleemloos, ongeacht de combinatie van telefoon en horloge, mits beiden het draadloos opladen ondersteunden.
Een horloge kon bijna altijd met en Qi lader opgeladen worden, al moest je het horloge wel precies goed neerleggen.
Croqy 12 juli 2024 21:21
beter wat meer uitgeven voor een degelijke garmin en je kunt dagen langer met je batterijlading doen.
Dennism @Croqy12 juli 2024 21:54
Ook wel een hele andere doelgroep denk ik, kameraad van heeft ook een Garmin, wat voor bijvoorbeeld intensief sporten dat hij doet verwacht ik zeker het betere horloge is.

Ik heb dan weer een Watch 5 Pro, die voor mijn niveau van activiteit voldoende is, maar weer vele malen meer 'smart watch' met veel verdergaande app support e.d. Ik weet bijvoorbeeld niet of het inmiddels beter is, maar iets simpels als Whatsapp of e-mail werkte op dat horloge al niet echt lekker, als er al support voor was.
jabberwock @Croqy12 juli 2024 23:00
Wat een onzin opmerking. Je kunt ook geen horloge dragen..hoef je ook niet op te laden.
xiam @jabberwock13 juli 2024 09:22
Zeker want je telefoon heeft ook een klokje. Overigens op vakantie een tijdje zonder de tijd om je pols kan ook helpen bij het unwinden (vroeger moest je een horloge elke dag met de hand de veer opwinden :-)

[Reactie gewijzigd door xiam op 22 juli 2024 13:41]

Roel1966 12 juli 2024 21:34
Eerst dacht ik bij het lezen van dit artikel van ja ach, dat doe ik toch al nooit om de watch via de smartphone op te laden. Vooral wel omdat je dan ook weer des te sneller de smartphone zelf moet gaan opladen dus niet echt praktisch. Maar toen bedacht ik mij dat ik voor het laden van de watch een externe powerbank van Samsung gebruik met een ingebouwde draadloze lader. Dat zou dus bij die nieuwe watch 7 dus ook niet werken en ik dat wel dan onhandig vind. Nu hoef ik niet elke keer dan die eigen lader van de watch aan te sluiten en kan ik de watch gewoon op de powerbank leggen.
Llopigat
@Roel196612 juli 2024 22:46
Ik denk dat dat wel werkt. Die powerbank van Samsung ziet hij als een "oude stijl" (zeg maar Galazy watch 3 t/m 6) USB lader. Zoals Samsung zegt gaat dat wel werken met de 7 alleen niet optimaal: Met meer warmte en niet super snel.

Dit van het niet werken is puur voor het power sharing gebeuren met de telefoon.

Ik merkte dit trouwens al met de powerbank die ik voor mijn galaxy watch active had gekocht. Daar staat 'fast charge' op maar de 'fast charge' van de watch 6 is weer anders dan die van de active blijkbaar want dat werkt daar niet mee.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:41]

Roel1966 @Llopigat12 juli 2024 23:17
Voor wat ik ervan begrijp heeft het met de vorm van de achterkant te maken die boller geworden is waardoor de afstand tot de spoel groter is. Dan lijkt mij dat het niet uitmaakt tussen die Samsung powerbank wat ik heb liggen en dan de smartphone. Die Samsung powerbank is ook gewoon plat, net zeg maar als de smartphone.

Hier met mijn Watch 6 werkt dat verder prima en ook gewoon snelladen, of ja, met max 15 watt is dat geloof ik, maar gelijk met de gewone lader. Handig ook trouwens dat via die Samsung powerbank ik ook kan zien wanneer de watch opgeladen is, ledje van die powerbank springt dan van rood op groen.
Llopigat
@Roel196612 juli 2024 23:44
Oh, is die powerbank plat? Die van mij heeft echt een kuipje voor het horloge en dan een bredere ring eromheen voor telefoons. Vandaar.

Maar ik heb niet de nieuwere soort, mijn watch 6 wil niet snelladen ermee.

Ik heb de oude met de ovaal afgeronde zijkanten en USB-A + USB-C: https://media.jointlook.c...10000mAh%20JLMAS10-01.jpg

Jij hebt zeker deze nieuwere met rechte zijkanten en 2x USB-C? https://image-us.samsung....jpg?$product-details-jpg$

Mijn S23 wil er trouwens ook al niet mee bekabeld snelladen maar dat is omdat ze hun bekabelde laadstandaard ook alweer veranderd hebben, ze vereisen nu USB-PD met PPS. Daarvoor heb ik dan weer deze powerbank gekocht: https://cdn.idealo.com/fo..._max/samsung-eb-p3400.jpg . Die heeft geen draadloze functies.

Die laatste was ook best goedkoop, 20 euro geloof ik. Ik word wel een beetje gallisch van dat veranderen van laadstandaarden steeds. Maar onderweg snel kunnen laden vind ik wel belangrijk.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:41]

Roel1966 @Llopigat12 juli 2024 23:49
Hmm, nee ik heb dan toch dezelfde als jij hebt, de oude maar het was mij eerlijk gezegd niet opgevallen dat in die ring een soort van kuipje zit. Alleen wel vreemd dat jou watch 6 er niet mee wil snelladen want hier bij mij doet die dat wel. Van pak weg 15% zoiets duurt het ongeveer dan 1,5 uur zoiets tot 100% dus ik neem aan dat hij dan snel laad.
Llopigat
@Roel196612 juli 2024 23:52
Van pak weg 15% zoiets duurt het ongeveer dan 1,5 uur zoiets tot 100% dus ik neem aan dat hij dan snel laad.
Oh dat vind ik niet echt snel, met de bijgeleverde lader doet de watch 6 bij mij van 15% naar vol in een half uur. Dat is echt zo gedaan. Die powerbank doet het veel langzamer. Ook andere laders uit die tijd (ik heb ook een "FAST CHARGE" gemarkeerde oplader met ingebouwde fan die ik toen voor mijn S8 gebruikte die ook zo'n kuipje voor de watches heeft) doet het veel trager met de 6 dan de bijgeleverde lader).

Edit: Dat is deze trouwens: https://images.mobilefun.co.uk/graphics/450pixelp/68625.jpg

Maar ik heb toch het idee dat de "FAST CHARGE" standaard in de tussentijd op de een of andere manier veranderd is. Vergeet ook niet: De watch 6 heeft maar een batterij van 300 (40mm) of 425 (44mm) mAh. Dat is heel erg weinig. Dat in anderhalf uur opladen is niet bepaald 'fast' :)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:41]

Roel1966 @Llopigat12 juli 2024 23:59
Vond het op zich al wel vrij snel en eerlijk gezegd heb ik die bijgeleverde lader nog niet gebruikt, deels wel omdat het zo gemakkelijk is met die powerbank. Die heb ik hier toch altijd ergens naast mij liggen en dan even snel gewoon de watch erop en klaar. Maar oke, goed dat ik dat weet dat die via de originele lader veel sneller laad voor als ik de watch snel nodig heb.
Llopigat
@Roel196613 juli 2024 00:22
Ja, ik merk wel dat hij met zowel de bijgeleverde lader als met de powerbank wel warm wordt. Maar het voordeel met de bijgeleverde is dat hij door het snellere laden minder lang warm wordt omdat hij gewoon minder lang bezig is, dus ik denk dat dat op termijn wel beter is voor de batterij.

Ik had zelf niet gedacht dat het zo snel zou gaan met dat kleine laaddopje dat erbij zat. Ik heb ook wat van die kleine dopjes van Amazon en die laden ook niet zo snel als die ene die erbij zat. Wat ze er ook mee doen, er zit iets speciaals in qua 'onderhandeling' denk ik.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:41]

jerre21 12 juli 2024 22:49
Niet echt een gemiste functie hoor. Heb een Samsung Watch 4 en telkens ik enkele percentages via de Wireless PowerShare van mijn Samsung S24 ultra probeer te door te pompen gaat mijn Samsung watch in veiligheidsmode omdat het toestel oververhit geraakt. :? |:( Dus optimaal werkte dit ook al niet met de oudere smartwatch modellen van Samsung... Of ben ik de enige met dit probleem en moet ik mij zorgen maken? 8)7
Dennism @jerre2113 juli 2024 01:53
Ik heb die melding nog niet gezien bij de combinatie S24 Ultra en Watch 5 Pro, gebruik het ook niet heel vaak, enkel wanneer ik vergeten ben op te laden en de dag anders niet meer doorkom. Denk een keer of 5-6 gegaan het laatste halfjaar.
Hoenens 13 juli 2024 09:26
Das jammer, ik gebruik het geregeld als ik op reis ben of wanneer ik hem niet heb kunnen laden op de horloge lader.
Tweddy 13 juli 2024 09:39
Draadloos opladen is zo efficiënt dat het wat mij betreft helemaal mag worden
HSG 13 juli 2024 23:35
Ik heb het net geprobeerd met de Watch6 en Galaxy S22+ maar hij laad niet op. Ook de Watch4 van mijn vrouw reageert niet.

Edit: ontdekt hoe het met en het werkt.

[Reactie gewijzigd door HSG op 22 juli 2024 13:41]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.