Mixedreality-platform van Samsung en Google komt voor einde van het jaar uit

Het XR-platform van Samsung en Google komt voor het einde van het jaar uit, zo zegt de Zuid-Koreaanse fabrikant. De beide bedrijven kondigden anderhalf jaar geleden al aan samen te werken aan een headset. Qualcomm levert de soc voor het platform, dat vermoedelijk een headset is.

Het is voor het eerst dat Samsung een concrete datum noemt waarvoor het product moet uitkomen. Samsung, Qualcomm en Google kondigden begin 2023 een samenwerking aan waarbij er gewerkt zou worden aan een apparaat voor mixed reality.

In de zomer van dat jaar besloot Samsung naar verluidt om de headset uit te stellen om beter te kunnen concurreren met de Apple Vision Pro. Het is nog niet duidelijk aan wat voor headset de bedrijven werken; mixed reality betekent in de praktijk vaak een mengvorm van augmented en virtual reality, waarbij de echte wereld door een VR-headset te zien is.

Samsung maakt het apparaat, Google levert de software en Qualcomm komt met de soc ervoor. De chipontwerper heeft de gebruikte soc al aangekondigd. Het is nog onbekend hoe de headset eruit zal komen te zien. Google had lang eigen headsets onder de namen Daydream en Cardboard, Samsung had jarenlang Gear VR. Beide systemen werkten door smartphones in een headset te schuiven, waarbij lenzen het beeld van de smartphone geschikt maakten om van dichtbij te zien.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 18:29 13

11-07-2024 • 18:29

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Reacties (13)

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Some12 11 juli 2024 18:55
Samsung en Google hebben een reputatie om techniek te ontwikkelen, zonder duidelijke focus op toepassing. Ik kan hierdoor niet echt enthousiast worden van de aankondiging hiervan.

Het zou mij echt niks verbazen als ze gewoon een Vison Pro clone maken.
Llopigat
@Some1211 juli 2024 19:19
Dit is wel een beetje een ding tegenwoordig met mixed reality ja.

Met Meta horizons ook. Wat moet je er nou mee? En Microsoft Mesh? Het is een beetje van alles. Je kan er in vergaderen maar niet echt want je kan geen presentaties invoegen (tenzij iemand achterblijft in 2D en zijn laptop deelt). Je kan een beetje ontwikkelen van 3D omgevingen maar niet echt want je moet een dure third party omgeving unity gebruiken.

Het is allemaal een beetje alles en niks.
BlaDeKke @Llopigat12 juli 2024 01:46
Let me correct that: Dit is wel een beetje een ding tegenwoordig in de IT sector.
Ik heb het gevoel dat er een serieuze bel op springen staat in de sector, en dat terwijl de grote techbedrijven de S&P500 dragen op dit moment. Benieuwd wat de komende jaren gaan brengen. Dit kan wel eens een schokgolfje teweeg brengen als uit komt dat het allemaal oplossingen zijn voor problemen die niet bestaan.

Als voorbeeld: Hoeveel geld is er geïnvesteerd in datacenters die wat kunnen hallucineren en gekke plaatjes maken? 100 miljard? 1000 miljard?

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:52]

Llopigat
@BlaDeKke12 juli 2024 04:01
Yep de AI bel gaat zeker knappen. De verwachtingen zijn veel te hooggespannen.

Ik zie het overal om me heen. Ik ben bezig met een project omtrent het testen van AI (Copilot Microsoft 365) en mensen vallen hijgerig over elkaar heen om mee te doen vanwege de hype marketing van microsoft. Vandaag had ik nog iemand die me smeeeekte om mee te kunnen doen want hij doet dagelijks 30-40 excels met elkaar vergelijken en dit zou zijn hele werk kunnen automatiseren, dacht hij. Niet alleen ons bedrijf is doodsbang de boot te missen. Ook de werknemers zelf.

Ik zei al tegen hem, je mist echt niks want copilot voor excel is een stuk speelgoed momenteel. Het kan nog niks. In Word, Teams en Outlook kan het nog wat (logisch want het is gedreven door een LLM en die zijn goed in tekstbewerking) maar in Excel bakt het er gewoon helemaal niks van. Een paar simpele dingetjes in een voorbeeld tabelletje (het moet momenteel 1 enkele tabel zijn met niet al te veel data), ja daar kan het wat mee. Geef je het echt een flinke productiedatabase dan gaat het consequent mis (vage errors), of (erger) hij pakt maar een deel van de data mee en negeert de rest in stilte. Als het een keer wat doet dan klopt het niet of hij snapt het niet en doet wat anders dan je wil. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, Microsoft markeert ook Excel copilot nog als "Preview", als enige in de hele office suite. Maar verder doen ze niks om de overspannen verwachtingen te matigen.

We vertrouwen op computers omdat die elke keer hetzelfde doen. Als ze het fout deden, was dat omdat ze verkeerd waren geprogrammeerd, niet de fout van de computer maar de programmeur (en vaak de opdrachtgever die niet duidelijk was). Maar een AI klooit maar wat aan en doet vaak met dezelfde opdracht nog eens elke keer wat anders ook. Dit ondermijnt het principe van een computer.

Ik denk dat dit op sommige gebieden wel goed komt. Vertalen, samenvatten, een assistent waar je dingen aan kan vragen zoals het boeken van vergaderingen, ja hoor dat zie ik hem wel worden al werkt het nu nog niet allemaal perfect. Hele complexe data analyses voor je uitvogelen, nee. Niet met de huidige techniek. Je kan wel custom analyse modellen bouwen met bijv. PyTorch hoor, maar met standaard generative AI krijg je dat niet voor elkaar. Een LLM kan gewoon beperkt redeneren. Eigenlijk 'redeneert' het zelfs helemaal niet.

Een large language model is gewoon niet voor alle toepassingen geweldig geschikt. Momenteel heeft iedereen sterren in de ogen omdat ze denken dat ChatGPT zo slim is, maar eigenlijk is het gewoon een copy/paste machine.

Ik denk dat waar het door komt is dat ChatGPT en andere LLM's zo menselijk aanvoelen en zo veel vertrouwen uitstralen in hun taalgebruik. Daarom vertrouwen mensen de uitvoer op hun woord en hebben ze vaak onterecht geloof in de vaardigheden ervan. Dat helpt het geheel te marketen maar maakt het niet een beter produkt. Het voelt alsof er opeens een enorme sprong is gemaakt maar dat is niet echt zo. Nouja wellicht wel aan de "human interface" kant maar niet aan de intelligentie kant.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:52]

Exploited @Some1211 juli 2024 19:10
Hardware fabrikanten zijn nu eenmaal niet zo verantwoordelijk voor de praktische uitwerking van hun producten. Google maakt het OS, Samsung en een aantal anderen de hardware en dan heb je software- en periferie-ontwikkelaars nodig om dat platform te gebruiken voor praktische toepassingen.

Dat is geen "nadeel", dat is juist een "voordeel".
Thonz @Exploited11 juli 2024 19:13
Totdat je product flopt omdat niemand er software voor maakt.

Laat dat nou net een goed mogelijke toekomst zijn voor de Vision Pro van Apple.

Ik ben het roerend eens met some12. Hopelijk sterft dit niet een stille dood zoals bijvoorbeeld het daydream platform.
Exploited @Thonz11 juli 2024 19:52
Je hebt zeker nog geen eigen ervaring met de Vision Pro? Heb je al wel de afgelopen 2 jaar een VR bril opgehad?

VR/XR/AR is BIJNA klaar voor het grote publiek. Dat verklaart ook meteen het feit dat Meta, Google, Samsung, LG, Microsoft, Apple, Steam, Bytedance en nog een aantal producenten druk bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe producten voor dit segment.

Wat jij zegt klinkt als wat min stiefvader zei over mobiele telefoons in 1998 - beetje bekrompen.
david-v @Exploited12 juli 2024 00:10
VR/XR/AR is BIJNA klaar voor het grote publiek
Dit heb ik eerder gehoord, 10 jaar geleden.

2015

2017

2019

2021

Bijna klaar.....
centr1no @Exploited12 juli 2024 12:04
De meeste mensen met hetzelfde obsessieve positivisme geven steeds het voorbeeld van de mobiele telefoon zonder in de gaten te hebben dat dat nu precies aangeeft waarom VR/AR niet massaal gebruikt wordt.
Die mobiele telefoons hadden namelijk, afgezien van het overduidelijke praktische nut ervan, ook geen beperkingen die het gebruik belemmerden, de perfecte kwalificaties om heel vlug een hype-product en zelfs statussymbool te worden en hebben in een heel korte tijd heel veel mensen verslaafd gemaakt aan het versturen van tekstberichtjes.

Natuurlijk zijn er voor VR/AR schitterende toepassingen te verzinnen. Maar het vervult geen basisbehoefte meer. Wat het potentieel kan doen is alles wat we al hebben visueel aantrekkelijker/ruimtelijker meer immersief maken. Maar niet per definitie praktischer, makkelijker of natuurlijker.
En zelfs al was het 'klaar' dan is het nog steeds overduidelijk een heel ander product dan een mobiele- of smartphone.

Ik begrijp het sentiment wel. Als oude sciencefiction nerd was ik met de ontwikkeling van de Oculus Rift ook enthousiast. Maar ook realistisch, omdat toen ook al duidelijk was dat hardware en software nog een lange weg te gaan zouden hebben voor het mogelijk zou worden om daadwerkelijk in een enigszins gedetailleerde, natuurlijk aanvoelende virtuele wereld rond te lopen.
Persoonlijk gaat mijn interesse ook voornamelijk naar het visuele en de immersie, want de besturing met de speciale controllers e.d. en al helemaal het principe dat je de bewegingen in sommige games fysiek uit moet voeren, vind ik helemaal niets.
Mijn initiële enthousiasme is ook behoorlijk getemperd want de ontwikkelingen lijken zich de afgelopen 10 jaar voornamelijk afgespeeld te hebben op het gebied van de VR-brillen. Als er al iets softwarematigs voorbij komt gaat het meestal over gesloten of beperkte omgevingen van fabrikant A of ontwikkelaar B.
Zakelijke of puur praktische toepassingen zijn leuk en aardig maar naar mijn idee is de toegevoegde waarde daarin zo nihil dat 'normale' bedrijven daar over het algemeen gewoon niet in gaan investeren.

Ik begrijp ook wel dat de grote bedrijven de techniek blijven ontwikkelen omdat er nu eenmaal een enorme potentiële markt voor is.
Maar wat nodig is om VR/AR massaal aan de man te brengen is of iets wat iedereen nodig heeft (of denkt te hebben) en alleen met VR te doen is, het equivalent van de social media verslaving of de reden waarom mensen 's avonds een paar uur tv kijken of games spelen. En dat moet dan prioriteit hebben boven het gegeven dat je met zo'n 'bril' op zit.
SuperDre
@Some1211 juli 2024 19:56
Nouja, de Vision Pro is zelf een clone weer van de Oculus Quest....
Toine1 11 juli 2024 19:19
De Samsung Odyssey+ was toen wel een zeer goede headset (2018) dus wie weet komt er nu iets wat concurrentie aan gaat met de Sony, Q3 en Pico4. Dus een redelijk betaalbare headset (€450-€650) met heel goede prestaties.

[Reactie gewijzigd door Toine1 op 22 juli 2024 13:52]

SuperDre
@Toine111 juli 2024 19:54
Juist, wilde ook net de Odyssey benoemen, erg jammer dat de artikelschrijver zich dus ook niet een beetje in verdiept had.
Ben ook zeer benieuwd.
Llopigat
@Toine112 juli 2024 04:19
De Odyssey+ was inderdaad wel goed maar in Europa nooit te koop geweest, vandaar dat die hier niet echt op de radar staat.

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