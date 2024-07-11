Mixedreality-platform van Samsung en Google komt voor einde van het jaar uit

Het XR-platform van Samsung en Google komt voor het einde van het jaar uit, zo zegt de Zuid-Koreaanse fabrikant. De beide bedrijven kondigden anderhalf jaar geleden al aan samen te werken aan een headset. Qualcomm levert de soc voor het platform, dat vermoedelijk een headset is.

Het is voor het eerst dat Samsung een concrete datum noemt waarvoor het product moet uitkomen. Samsung, Qualcomm en Google kondigden begin 2023 een samenwerking aan waarbij er gewerkt zou worden aan een apparaat voor mixed reality.

In de zomer van dat jaar besloot Samsung naar verluidt om de headset uit te stellen om beter te kunnen concurreren met de Apple Vision Pro. Het is nog niet duidelijk aan wat voor headset de bedrijven werken; mixed reality betekent in de praktijk vaak een mengvorm van augmented en virtual reality, waarbij de echte wereld door een VR-headset te zien is.

Samsung maakt het apparaat, Google levert de software en Qualcomm komt met de soc ervoor. De chipontwerper heeft de gebruikte soc al aangekondigd. Het is nog onbekend hoe de headset eruit zal komen te zien. Google had lang eigen headsets onder de namen Daydream en Cardboard, Samsung had jarenlang Gear VR. Beide systemen werkten door smartphones in een headset te schuiven, waarbij lenzen het beeld van de smartphone geschikt maakten om van dichtbij te zien.