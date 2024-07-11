Xiaomi toont Ultra-versie Redmi K70 met lagere schermresolutie

Xiaomi heeft afbeeldingen en specs gepost van de Redmi K70 Ultra-smartphone. Waar de K70 Pro een schermresolutie heeft van 3200x1440 pixels, gaat het bij de Ultra om 2712x1220 pixels. Het scherm is van een andere leverancier en moet efficiënter zijn en een langere levensduur hebben.

Het scherm komt van TCL, claimt Xiaomi. De fabrikant duidt het aan als C8+ en het display moet hogere efficiëntie hebben dan andere panelen, terwijl de levensduur langer is. Er zijn geen exacte benchmarkresultaten of claims bekend over het scherm. Het gaat om een oledscherm met een 144Hz-verversingssnelheid.

Xiaomi heeft nog meer details bekendgemaakt over de K70 Ultra. Zo heeft het toestel een MediaTek Dimensity 9300+, gecombineerd met een koelingssysteem dat de telefoon 3 graden Celsius koeler moet houden dankzij een nieuwe '3D-koeling'-techniek. De telefoon heeft een hoofdcamera met een 50-megapixelsensor, zo blijkt uit de tekst op de achterkant. Wanneer Xiaomi de telefoon presenteert, is onbekend. Wel is het toestel al in handen van de hardwaretester Geekerwan.