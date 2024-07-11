Xiaomi toont Ultra-versie Redmi K70 met lagere schermresolutie

Xiaomi heeft afbeeldingen en specs gepost van de Redmi K70 Ultra-smartphone. Waar de K70 Pro een schermresolutie heeft van 3200x1440 pixels, gaat het bij de Ultra om 2712x1220 pixels. Het scherm is van een andere leverancier en moet efficiënter zijn en een langere levensduur hebben.

Het scherm komt van TCL, claimt Xiaomi. De fabrikant duidt het aan als C8+ en het display moet hogere efficiëntie hebben dan andere panelen, terwijl de levensduur langer is. Er zijn geen exacte benchmarkresultaten of claims bekend over het scherm. Het gaat om een oledscherm met een 144Hz-verversingssnelheid.

Xiaomi heeft nog meer details bekendgemaakt over de K70 Ultra. Zo heeft het toestel een MediaTek Dimensity 9300+, gecombineerd met een koelingssysteem dat de telefoon 3 graden Celsius koeler moet houden dankzij een nieuwe '3D-koeling'-techniek. De telefoon heeft een hoofdcamera met een 50-megapixelsensor, zo blijkt uit de tekst op de achterkant. Wanneer Xiaomi de telefoon presenteert, is onbekend. Wel is het toestel al in handen van de hardwaretester Geekerwan.

Xiaomi Redmi K70 UltraXiaomi Redmi K70 UltraXiaomi Redmi K70 UltraXiaomi Redmi K70 Ultra

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 17:53 22

11-07-2024 • 17:53

22

Lees meer

Xiaomi Redmi K30 Pro

geen prijs bekend

Redmi K80 Pro krijgt telecamera van 50 megapixel en optische beeldstabilisatie
Redmi K80 Pro krijgt telecamera van 50 megapixel en optische beeldstabilisatie Nieuws van 25 november 2024
Xiaomi kondigt volgende week Redmi Note 14 aan
Xiaomi kondigt volgende week Redmi Note 14 aan Nieuws van 19 september 2024
Xiaomi komt met goedkope oordopjes onder Redmi-merk
Xiaomi komt met goedkope oordopjes onder Redmi-merk Nieuws van 3 september 2024
Xiaomi komt met open-ear-oortjes voor 119 euro, Pad Pro-tablet kost 379 euro
Xiaomi komt met open-ear-oortjes voor 119 euro, Pad Pro-tablet kost 379 euro Nieuws van 8 augustus 2024
Xiaomi toont vouwbare Mix Flip- en Mix Fold 4-smartphones
Xiaomi toont vouwbare Mix Flip- en Mix Fold 4-smartphones Nieuws van 19 juli 2024
Xiaomi presenteert vrijdag Mix Flip-klaptelefoon met 4"-coverscherm
Xiaomi presenteert vrijdag Mix Flip-klaptelefoon met 4"-coverscherm Nieuws van 17 juli 2024
'MediaTeks high-end soc verslaat Apple en Qualcomm op prestaties per watt'
'MediaTeks high-end soc verslaat Apple en Qualcomm op prestaties per watt' Nieuws van 11 juli 2024
'Redmi K70 Ultra krijgt Dimensity 9300 en oledscherm tot 5000cd/m²'
'Redmi K70 Ultra krijgt Dimensity 9300 en oledscherm tot 5000cd/m²' Nieuws van 22 januari 2024
Xiaomi noemt eerste details Redmi K70-telefoons
Xiaomi noemt eerste details Redmi K70-telefoons Nieuws van 23 november 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones Xiaomi Redmi

Reacties (22)

-Moderatie-faq
22
22
9
0
0
12
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Luchtbakker 11 juli 2024 17:56
Eerlijk gezegd slaan we ook wel erg door in de resolutie race van tegenwoordig. Een resolutie van 2712x1220 pixels is echt meer dan zat voor een klein schermpje. Hogere resolutie is leuk maar gaat echt geen enkele gebruiker met het blote ook zien.
Rubenmeister @Luchtbakker11 juli 2024 18:14
Inderdaad, zelfs Sony is gestopt met 4K schermen in een telefoon.
watercoolertje
@Rubenmeister11 juli 2024 18:21
4k kan teveel zijn maar dat an sich zegt niks over de resoluties die in het artikel genoemd worden. Die zijn beide veeeeeel lager...
R3NC0N @watercoolertje12 juli 2024 01:10
Sony's meest recente flagship, Xperia 1 VI, heeft een resolutie van 1080p tov 4K bij flagship van vorig jaar, de Xperia 1 V.
De accu gaat hierdoor ook een extreem veel langer mee.

Ik juich deze beweging alleen maar toe, al had ik liever een stapje er tussen gehad met 1440p.

[Reactie gewijzigd door R3NC0N op 22 juli 2024 14:10]

Houtenklaas @Luchtbakker11 juli 2024 18:55
't Menselijk oog ziet iets van 250 pixels per inch op zijn best. Inderdaad meer dan zat dus ...
Woodsnaps @Houtenklaas11 juli 2024 20:56
Toch laat ik mijn photos altijd afdrukken op 300pxi, want ik zie het verschil wel als het met 250pxi is afgedrukt…
.MaT @Houtenklaas11 juli 2024 21:00
Bij weergave van een afbeelding op een monitor kijken we meestal naar de maximale hoeveelheid pixels die je zinnig kunt gebruiken. Full HD is 1920x1080 pixels en is vaak meer dan voldoende.
Meer dan voldoende.
Dat neem ik al niet meer serieus.

Wie zijn vakantiefoto's op die resolutie op een monitor wil bekijken doet maar, ik vind hogere resoluties toch net iets scherper en mooier.
Arumes @.MaT13 juli 2024 20:35
Voor de berekening van scherptediepte bij fotografie gaan we er al ongeveer een eeuw (of langer, maar ik kom even niet verder dan 1940 als referentie) vanuit dat een beeld scherp is, als een pixel kleiner is dan 1/1500e tot 1/2000e van de beelddiagonaal. Dit is ongeacht het afdrukformaat: het maakt niet uit of het een 10x15cm of een billboard is. Dat we voor "full HD" een beeld van 1920x1080 hebben gekozen is dan ook geen toeval. Een diagonale resolutie is lastig te bepalen op een horizontaal/verticaal-raster, maar met die 1920 pixels breedte zitten we keurig binnen de marge.

We kunnen het ook omdraaien: als jouw foto's het van pixel-peeping moeten hebben, zullen ze niet echt interessant zijn.
NeverSettle @Luchtbakker11 juli 2024 19:19
Verschil tussen 1080P en 1440P is goed te zien op een smartphone. Een mobiel hou je dichterbij dan dat je naar een tv of pc monitor kijkt.
jmmk 11 juli 2024 19:18
Hee, eindelijk weer eens een popup-camera! Jaren niet meer gezien, leuk dat dit er weer eens is.
Mooi, dan heb je een scherm zonder inkeping of gaatje. Ik was zeer te spreken over m'n Mi9T die dat had, helaas overleed deze nadat ik door een zeer zware hoosbui had gelopen - hopelijk is deze dat wel tegen bestand.
jaxel70 @jmmk11 juli 2024 19:28
Waar zie je dat, ik zie op verschillende teasers gewoon een mooi gat in 't scherm.
Ben het met je eens dat de popup-camera van de Mi9T erg goed was.
Smons @jmmk11 juli 2024 19:30
Zover ik weet heeft deze (helaas) gewoon een punch hole camera. Die tweede foto is van de onderkant.
Jotyjo @jmmk11 juli 2024 20:08
In de video van Geekerwan is te zien dat de Redmi K70 Ultra net als andere telefoons een punchhole camera heeft dus helaas geen popup-camera
Swayzz @jmmk11 juli 2024 20:11
Helaas! Ik had het graag ook gewild, maar het is toch een hole-punch aan de voorkant :(

Bron (foto's onderaan artikel) : https://www.geeksdigit.co...-specifications-revealed/

[Reactie gewijzigd door Swayzz op 22 juli 2024 14:10]

Theratron @jmmk11 juli 2024 19:50
Je ziet de foto onder het artikel van de K30 Pro neem ik aan. Maar die is inmiddels al heel erg oud hoor...
Ben het wel met je eens dat dat een prima oplossing was die veel te kort gebruikt is. Gebruik dat ding (frontcamera) bijna nooit dus prima om die niet in het scherm te hebben.
Kiswum
@jmmk11 juli 2024 19:59
Helaas laten de foto's geen pop-up camera zien. De reden waarom dat soort telefoons in die tijd geen waterdichtheidscertificering hadden, kwam mede door die pop-up camera (en fabrikanten gaven aan dat het teveel geld zou kosten). Het is dus eigenlijk niet gek dat je telefoon mogelijk daardoor is overleden.
Roel1966 @jmmk11 juli 2024 23:11
Ik zou er niet zo kapot van zijn want zo'n mechaniek kan kapot gaan en er ook stof b.v. tussen kan gaan zitten. En tja, mijzelf stoort het eerlijk gezegd niet zozeer zeker als je een groter scherm hebt zoals bij mijn S23 Ultra.
see 11 juli 2024 19:56
Ik werd nét enthousiast van die reactie over de popup camera!

Ik ben nog steeds blij met m'n mi9t mét popup camera, maar zou onderhand wel een waardige vervanger wensen.
P-Nut @see12 juli 2024 09:19
Ik heb uiteindelijk de nubia z60 ultra gehaald als upgrade. Helaas geen popup camera maar de camera achter de display
Roel1966 11 juli 2024 23:13
Vraag mij wel af wat er dan Ultra aan is als de schermresolutie dan lager is als de Pro versie. Je zou dan toch zeggen dat de Ultra boven de Pro versie staat en nog hogere specs heeft.
ultimasnake @Roel196612 juli 2024 06:42
De naamgeving wordt met de dag ook gekker en minder eenduidig inderdaad. Waar de een Ultra > pro is het bij de andere andersom en sommige plakken een van de 2 (of andere termen) klakkeloos op ren product waar maar een versie van is of bij een product waar je vraagtekens bij zet; zoals de ‘watch pro 2’ van CMF die ongeveer niveau garmin heeft en door tweakers al ‘smartwatch’ werd genoemd omdat het eigenlijk geen volwaardige smartwatch is, wat maakt het dan ‘pro’?
Roel1966 @ultimasnake12 juli 2024 19:53
De naamgeving wordt met de dag ook gekker en minder eenduidig inderdaad.
Inderdaad, als ik dan b.v. naar Samsung kijk dan is bij hun dan wel weer de Ultra het 'hoogste' meest high-end model van hun smartphones en tablets. Maar bij de smartphones en tablets hebben zij dan weer geen Pro model erbij maar wel weer een FE versie, ook zoiets vreemds. En ja ene jaar is b.v. de SE versie dan weer uitgebreider dan de 'gewone' versie en het andere jaar weer niet. Voorbeeldje is b.v. de Tab S7 FE die dan een 12,4 inch scherm heeft terwijl de Tab S9 FE 'maar' een 10,9 inch scherm heeft. Wil je dan een Tab S9 FE met groter scherm dan krijg je dus de Tab S9 FE plus, ook zo verwarrend allemaal.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.