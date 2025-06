Xiaomi noemt eerste details Redmi K70-telefoons

Xiaomi heeft de eerste details genoemd voor zijn duurste Redmi-telefoons, de K-serie. De fabrikant houdt volgende week een eigen evenement om de K70E, K70 en K70 Pro aan te kondigen.

Xiaomi Redmi K70E

De K70E en K70 krijgen een Dimensity 8300-soc van MediaTek, terwijl de K70 Pro een Snapdragon 8 Gen 3 van Qualcomm krijgt, meldt de fabrikant. De K70E heeft verder een 5500mAh-accu, iets groter dan de 5000mAh-accu's die in veel andere telefoons zitten. Laden kan bedraad met 90W. Het scherm zou een maximale helderheid hebben van 1800 candela per vierkante meter.

Over de K70 en K70 Pro vertelt Xiaomi vooralsnog minder. De volledige aankondiging volgt op 29 november. Dat is komende woensdag. De telefoons zullen vermoedelijk in eerste instantie alleen in China uitkomen. Veel Redmi K-telefoons komen op een later moment, vaak onder een andere naam, in Europa uit, al gebeurt dat niet altijd en met alle modellen.