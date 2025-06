Xiaomi brengt in India 122 euro kostende smartphone met 5G uit

Xiaomi heeft in India de Redmi 13C 5G aangekondigd. Dat is een budgetsmartphone met 5G-modem in de soc. De telefoon draait op een MediaTek Dimensity 6100+-soc en kost 11000 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 122 euro.

Xiaomi Redmi 13C

De Redmi 13C 5G is een duurdere versie van de 4G-variant van dezelfde telefoon en verschilt behalve de soc en het modem ook op gebied van camera. Met een adviesprijs van omgerekend 122 euro gaat het om een van de goedkoopste 5G-telefoons tot nu toe. Er zijn in Nederland 5G-telefoons te krijgen voor rond die prijs, maar dat gaat veelal om telefoons die eerst duurder waren en nu in prijs gezakt zijn.

Xiaomi voorziet de telefoon van minimaal 4GB aan lpddr4x-geheugen en 128GB aan UFS 2.2-opslag. Er zijn ook varianten met 6GB en 8GB aan geheugen. De telefoon heeft een 6,74"-lcd met een resolutie van 1600x720 pixels en een beeldverhouding van 20:9. De verversingssnelheid van het display is 90Hz. De Redmi C-telefoons komen doorgaans uit in de Benelux. De meest recente is de 12C, die momenteel rond 89 euro kost. Het gaat om de goedkoopste telefoonserie die Xiaomi aanbiedt.