Acer gaat mobiele zonnepanelen en accu's tot 2,56kWh verkopen

Acer gaat mobiele zonnepanelen en draagbare accu's verkopen. Het gaat om drie mobiele accu's met een piekvermogen van 1000W tot 5000W, waaraan 110Wp- tot 418Wp-zonnepanelen gekoppeld kunnen worden. De producten zijn vanaf maart 2024 te koop.

De ASP311 is de goedkoopste accu en kan een nominaal vermogen van 600W leveren, met een piek van 1000W. Deze heeft een capaciteit van 512Wh en kan in minder dan 2 uur worden opgeladen. Dit product meet 301x227x193mm, weegt 7kg en kost 699 euro. Deze kan overweg met één 220Wp-ASP320-zonnepaneel. Dit zonnepaneel meet 1895x775mm in uitgevouwen stand, weegt 11,25kg en kost 449 euro.

De ASP321 kost 1399 euro en heeft een nominaal vermogen van 1800W, met een piekvermogen van 3000W. Deze 1229Wh-accu kan binnen twee uur worden opgeladen, meet 432x270x300mm en weegt 22kg. De accu kan aan een 418Wp-ASP330-zonnepaneel worden aangesloten, die 849 euro kost en dagelijks 1,6kWh op kan leveren, in ideale omstandigheden. Het paneel meet 2890x859mm en weegt 19,3kg.

De derde mobiele accu, de ASP331, kost 2199 euro en heeft een nominaal vermogen van 3000W, met een piekvermogen tot 5000W. Deze 2560Wh-accu komt met wieltjes om makkelijker te verplaatsen, meet 536x303x343mm en weegt 34kg. De accu kan met maximaal zes extra ASP300-2,5kWh-accu's worden uitgerust, voor een totale capaciteit van 17,5kWh. Deze accu's kosten per stuk 1699 euro. De ASP331 kan verder aan twee 418Wp-zonnepanelen worden gekoppeld. De accuchemie van dit grootste model is lithiumijzerfosfaat; het is onduidelijk of ook de kleinere modellen LFP-accu's zijn. Acer zegt dat de producten zijn bedoeld voor hernieuwbare energie onderweg of om als back-upstroomvoorziening te fungeren.

Er is verder een ASP310-100Wp-zonnepaneel dat 229 euro kost en 110W kan leveren. Deze meet 1683x554mm en weegt 6,6kg. Alle zonnepanelen zijn draagbaar en opvouwbaar, waterbestendig volgens de IP76-norm, komen met een verstelbare standaard en zijn gemaakt van monokristallijnsilicium. De panelen bieden een conversierate van maximaal 23 procent. De energiecentrales hebben meerdere AC-, DC-, USB-A-, USB-C- en autolaadpoorten.

Van links naar rechts: de ASP311, de ASP321 en de ASP331