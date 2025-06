Google kondigt AI-modellen Gemini Nano, Pro en Ultra aan

Google kondigt drie varianten van zijn AI-model Gemini 1.0 aan. Gemini Nano is de smartphonevariant die in eerste instantie voor de Pixel 8 Pro uitkomt. Ook voegt het bedrijf Gemini Pro toe aan Bard en komt begin volgend jaar Bard Advanced met Gemini Ultra uit.

In een blogpost noemt Google Gemini een 'multimodaal AI-model' dat verschillende soorten informatie moet kunnen verwerken, waaronder tekst, afbeeldingen, audio, video en programmeertalen. Het model is volgens het bedrijf vanaf begin af aan getraind als multimodaal model. Onder meer Search, Ads, Chrome en Duet AI moeten op den duur van Gemini-ondersteuning worden voorzien. Google zegt dat Gemini al voor de generatieve zoekmachine-AI Search Generative Experience getest wordt in de Verenigde Staten. Hierdoor zou de vertraging van het genereren van antwoorden met 40 procent zijn afgenomen.

De nieuwe AI-modellen worden in meerdere stappen uitgebracht. Vanaf het moment van schrijven wordt het vernieuwde Google Bard aangedreven door wat het bedrijf Gemini Pro noemt. Het large language model Bard gebruikte tot dusver het model Pathways Language Model 2, maar stapt nu dus over op Gemini 1.0. Volgens het bedrijf zorgt de overstap naar het nieuwe llm voor verbeteringen op het gebied van samenvatten, redeneren, brainstormen en schrijven. De Engelstalige versie van Bard maakt nu al gebruik van het model; later wil Google ook andere versies upgraden, waaronder de Nederlandstalige versie.

Verder brengt Google het 'efficiëntere' AI-model Gemini Nano uit voor smartphones, waarbij in eerste instantie de Pixel 8 Pro van een update voorzien wordt. Na de update kunnen gebruikers onder meer opnames in de Recorder-app laten samenvatten en automatisch antwoorden door het Gboard-toetsenbord voor WhatsApp laten genereren. Later wil het bedrijf meer berichtendiensten en meer Android-toestellen ondersteunen.

Ook krijgen ontwikkelaars vanaf 13 december toegang tot de Engelstalige variant van Gemini Pro via een api voor Google AI Studio en Vertex AI. Voor ontwikkelaars die met Android werken komt er een nieuwe systeemfunctie genaamd AICore uit, om AI-toepassingen te bouwen 'voor Android 14, vanaf Pixel 8 Pro-apparaten'.

Over Gemini Ultra geeft Google relatief weinig details. Deze geavanceerdste versie van het model wordt in eerste instantie onder een kleine groep klanten, ontwikkelaars en partners uitgerold. Deze versie wordt vanaf begin volgend jaar voor alle ontwikkelaars en zakelijke klanten beschikbaar gemaakt en moet Bard Advanced gaan aandrijven.