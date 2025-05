Google wil Bard-assistent mogelijk integreren in Berichten-app

Google wil assistent Bard mogelijk integreren in de Berichten-app. Op die manier kunnen gebruikers een chat beginnen met de chatbot. Ook krijgt Bard mogelijk later deze week een afbeeldingengenerator.

9to5Google bekeek de recentste bèta-apk van de Berichten-app. De site zag daar dat gebruikers in die app binnenkort een gesprek kunnen beginnen met Bard, de generatieve AI-assistent van Google die vooralsnog alleen in de browser werkt. 9to5Google wist enkele strings te identificeren waarmee Google een voorbeeldprompt opgeeft om te tonen wat Bard in Berichten kan doen. Zo kan de assistent boeksuggesties geven, afbeeldingen herkennen en ideeën voor bijvoorbeeld een maaltijd bedenken. Google zou van plan zijn Bard niet als losstaande app uit te brengen, maar te integreren in de sms-applicatie.

Volgens een introductiebericht waarschuwt Google dat de chats die gebruikers hebben, niet versleuteld zijn. Ook zegt Google dat het de inhoud ervan gebruikt om AI-modellen, waaronder Bard zelf, te trainen. Werknemers van het bedrijf kunnen die data ook zien. In de waarschuwing staat verder ook dat de gegevens los worden gekoppeld van het Google-account van de gebruiker en dat de data drie jaar bewaard wordt. Het is, zoals bij alle apk-analyses, niet zeker of Google de functie uiteindelijk daadwerkelijk doorvoert.

Bron: 9to5Google

Het lijkt er verder op dat Google later in de week een afbeeldingengenerator in Bard wil zetten. Bard heeft die feature opvallend genoeg nu nog niet, terwijl Google dat in oktober vorig jaar al aankondigde voor Zoeken. Een Android-ontwikkelaar spotte een changelog waarin dat staat. Die afbeeldingengenerator werkt op basis van Imagen, een technologie die Google al in 2022 toonde.