Apple Vision Pro bevat geen apps voor YouTube, Spotify en Netflix bij release

De Vision Pro-headset heeft bij zijn release op 2 februari geen apps voor YouTube, Spotify en Netflix. Waarom de diensten geen apps willen uitbrengen die voor de headset zijn bedoeld, is niet bekend. Disney+ en Amazon Prime komen wel met een Vision Pro-app.

Nadat Netflix donderdag aan Bloomberg had gemeld dat het niet van plan is om op korte termijn een app uit te brengen voor de Vision Pro, kwamen YouTube en Spotify met een soortgelijke verklaring. De drie platforms verwijzen naar de browser als men gebruik wil maken van hun diensten, schrijft het persbureau. Daarnaast zeggen Netflix en Spotify dat de iPad-versies van hun apps ook niet beschikbaar komen voor de bril.

Waarom Netflix, YouTube en Spotify nog geen app willen uitbrengen voor de Vision Pro, is niet duidelijk. Het is mogelijk dat het aangepaste App Store-beleid in de VS een rol speelt. De commissie voor grote ontwikkelaars is verlaagd van 30 procent naar 27 procent en ontwikkelaars mogen hun eigen betaallink tonen in de digitale winkel. Ze zijn echter nog steeds verplicht om naast het plaatsen van de link ook in-app betalingen via Apple aan te bieden. Bovendien krijgen gebruikers een scherm met de waarschuwing dat Apple niet verantwoordelijk is voor betalingen op die externe website.

De Vision Pro verschijnt begin februari op de Amerikaanse markt. Wanneer de bril te koop is in Europa, is nog niet bekend.