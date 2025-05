Nederlandse minister: gebruik van AR-brillen achter het stuur is illegaal

Het gebruik van mixedreality- en AR-brillen, zoals de Apple Vision Pro, tijdens het rijden is in Nederland illegaal. Dat valt volgens demissionair minister Mark Harbers onder roekeloos rijden. De Vision Pro is officieel nog niet in Nederland te koop.

Demissionair minister van Infrastructuur Mark Harbers zegt tegen het AD dat het gebruik van mixedreality- of augmentedrealitybrillen onder artikel 5 van de Wegenverkeerswet valt. Dit wetsartikel noemt het gebruik van deze brillen echter niet expliciet. In het artikel staat wel dat elektronische apparaten tijdens het rijden niet vastgehouden mogen worden, maar een MR- of AR-bril wordt tijdens het gebruik niet vastgehouden. Verder mogen bestuurders zich tijdens het rijden niet 'zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd'.

De demissionaire minister zegt het gebruik van bijvoorbeeld de Vision Pro als roekeloos rijden te zien en zegt dat het daarom onder artikel 5 valt. "Op basis van artikel 5 in de Wegenverkeerswet kunnen mensen een forse boete krijgen als ze met deze bril op het verkeer hinderen of in gevaar brengen. Roekeloos rijgedrag is strafbaar, en dat is wat mensen doen die met zo'n bril op achter het stuur zitten." De Vision Pro is sinds februari te koop in de Verenigde Staten en sindsdien zijn er meerdere filmpjes verschenen van weggebruikers die de bril tijdens het rijden gebruiken. De bril heeft passthroughcamera's en kan daardoor een beeld van de buitenwereld tonen.