'Xbox-topman Phil Spencer zegt dat Xbox consoles blijft maken'

Xbox-topman Phil Spencer heeft tijdens een interne vergadering gezegd dat Xbox consoles blijft maken. Dat zegt journalist Shannon Liao. Spencer wil deze week publiekelijk de 'toekomstvisie' van Xbox bekendmaken; mogelijk zegt hij daarbij dat Xbox-titels ook naar andere consoles komen.

Tijdens de vergadering zou Spencer hebben gezegd dat er 'geen plannen zijn' om te stoppen met het maken van consoles en dat de Xbox-consoles onderdeel blijven van een 'strategie die uit meerdere soorten apparaten bestaat'. De vergadering vond afgelopen dinsdag plaats. Microsoft heeft niet gereageerd op Liao's vragen. Shannon Liao is een gamesjournalist die head of gaming is bij Inverse en voorheen voor onder meer The Washington Post en The Verge schreef.

Volgens recente geruchten is Microsoft van plan games die voorheen exclusief voor Xbox-consoles en pc waren, uit te brengen voor andere platforms. Zo zouden Sea of Thieves, Starfield, Indiana Jones and the Great Circle en Gears of War-games naar de PlayStation 5 of Nintendo Switch komen. In reactie op die geruchten zei Phil Spencer dat er deze week een 'zakelijke update' komt waarin de toekomstvisie omtrent Xbox wordt gedeeld. Het is nog niet bekend wanneer die update zal plaatsvinden.