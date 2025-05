Tweakers Podcast #307 - Salderingswetten, unlimited-limieten en Xbox-vrede

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Jeroen Horlings en Hayte Hugo over FM-transmitters in auto's, het debat over de salderingsregeling in de Eerste Kamer, Xbox-exclusives die mogelijk uitkomen op PlayStation, telefoons met zeven jaar support en Unlimited-abonnementen voor telefoons die verschillen in snelheid.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:11 .post

14:21 Zendpiraatje spelen in je auto

21:22 De zin en onzin van salderen

37:20 Het einde van de console-oorlog?

49:39 Zeven jaar updates op je telefoon: te lang of niet

59:38 Unlimited databundel, beperkte snelheid

1:09:59 Sneakpeek

Shownotes

Vijf vragen over de salderingsregeling

Arnoud zegt per abuis dat het aflevering 306 is, maar het is letterlijk aflevering 307