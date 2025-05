Tweakers Podcast #306- Apple-regels, breininterfaces en glasvezelvreugde

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Daan van Monsjou over ontslagen in de gameswereld, Neuralinks eerste implantaat in een mens, de Quest 3 en Vision Pro, het is happening voor Wout en Apples naleving van de Europese DMA-wetgeving.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:03 .post

20:45 Ontslagen bij gamesbedrijven

31:42 Neuralink en het nut van een brein-computerinterface?

37:58 De Vision Pro en de visie van Apple

49:26 Wout: it's happening

53:26 Moet EU dreinend Apple-kind lesje leren?

1:18:38 Sneakpeek

Links:

F1 op koffietafel met Vision Pro

Reactie van Nimac91 over Tesla