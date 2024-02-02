Lamptron integreert 6”-display in cpu-luchtkoeler met dualtowerontwerp

Lamptron heeft een cpu-luchtkoeler met een geïntegreerd scherm van 6 inch op de markt gebracht. De ST060 is een dualtowermodel dat met twee 120mm-fans is uitgerust. De koeler is beschikbaar bij Caseking, maar niet goedkoop; hij kost 300 euro.

Het lcd-paneel heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en is horizontaal boven op de cpu-koeler geplaatst. De display kan dienstdoen als tweede scherm of ingezet worden om systeeminformatie zoals temperaturen of kloksnelheden weer te geven. De fabrikant noemt ondersteuning voor AIDA64 en voorziet volgens Hardware-Inside bovendien in een licentie voor de software. Om het scherm aan te sturen, zijn een USB- en een HDMI-kabel vereist. Die worden bijgeleverd, net als een USB-stick met de benodigde software en instructies.

De koelprestaties worden geleverd door een vernikkelde koperen coldplate die via zes 6mm-heatpipes wordt verbonden met de twee koeltorens. Volgens de fabrikant is hij in staat om cpu’s met tdp’s tot 260W te koelen. De standaardvariant is volledig zwart gekleurd. Gebruikers kunnen ook kiezen voor een zilverkleurige uitvoering met witte of zwarte argb-fans.

Op het gebied van compatibiliteit noemt Lamptron Intel-sockets LGA1366, -1200, -115X, -1700 en -2011. Bij AMD wordt enkel de AM4-processorvoet vermeld. Vanwege de totale hoogte van 168mm past deze koeler niet in alle kasten. Geheugenmodules mogen dan weer maximaal 36mm hoog zijn om problemen met de voorste ventilator te voorkomen.