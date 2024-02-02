Lamptron integreert 6”-display in cpu-luchtkoeler met dualtowerontwerp

Lamptron heeft een cpu-luchtkoeler met een geïntegreerd scherm van 6 inch op de markt gebracht. De ST060 is een dualtowermodel dat met twee 120mm-fans is uitgerust. De koeler is beschikbaar bij Caseking, maar niet goedkoop; hij kost 300 euro.

Het lcd-paneel heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en is horizontaal boven op de cpu-koeler geplaatst. De display kan dienstdoen als tweede scherm of ingezet worden om systeeminformatie zoals temperaturen of kloksnelheden weer te geven. De fabrikant noemt ondersteuning voor AIDA64 en voorziet volgens Hardware-Inside bovendien in een licentie voor de software. Om het scherm aan te sturen, zijn een USB- en een HDMI-kabel vereist. Die worden bijgeleverd, net als een USB-stick met de benodigde software en instructies.

De koelprestaties worden geleverd door een vernikkelde koperen coldplate die via zes 6mm-heatpipes wordt verbonden met de twee koeltorens. Volgens de fabrikant is hij in staat om cpu’s met tdp’s tot 260W te koelen. De standaardvariant is volledig zwart gekleurd. Gebruikers kunnen ook kiezen voor een zilverkleurige uitvoering met witte of zwarte argb-fans.

Op het gebied van compatibiliteit noemt Lamptron Intel-sockets LGA1366, -1200, -115X, -1700 en -2011. Bij AMD wordt enkel de AM4-processorvoet vermeld. Vanwege de totale hoogte van 168mm past deze koeler niet in alle kasten. Geheugenmodules mogen dan weer maximaal 36mm hoog zijn om problemen met de voorste ventilator te voorkomen.

Lamptron ST060LamptronST060TopLamptron ST060Lamptron ST060

Door Idriz Velghe

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Feedback • 02-02-2024 13:22 33

02-02-2024 • 13:22

33

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Reacties (33)

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Metaltoby 2 februari 2024 13:28
Waarom zou je betalen voor iets wat je niet gebruikt en als vlak warmte vasthoud? Het idee is leuk maar wie gaat er in de desktop kijken naar gegevens als je dit op je monitor scherm kan zien?
xoniq @Metaltoby2 februari 2024 13:38
Puur show. Mijn pc is all black. Geen lampje te zien behalve aan/uit lampje.

Zie er het nut ook niet van in. Je betaald meer voor iets wat alleen is om te showen. Schermpjes, addressable LEDs in elk component en kabels, en waarvoor. Puur afleiding en cash grab.
JustRob @xoniq2 februari 2024 14:28
All black is ook puur show want sommige onderdelen zijn duurder in black terwijl ze hetzelfde presteren…
xoniq @JustRob2 februari 2024 15:26
In mijn geval niet, gewoon goedkope (maar goed scorende) niet modulaire PSU zonder fancy kabels, standaard zwarte AMD GPU, etc etc. Niks gekocht omdat t zwart is, maar gewoon goedkopere niet RGB spul. Scheelt geld, geen afleiding, niks om te showen. Ook gewoon een dichte case.
aadje93 @xoniq2 februari 2024 15:42
Ik een dichte case maakt het toch nie uit wat voor kleur het heeft 🫣
xoniq @aadje932 februari 2024 15:55
Wel als er een wereld aan lampjes branden, extra stroom, minimale performance penalty op de aansturing ervan. Iedereen moet natuurlijk zelf weten wat ze doen, maar zulke schermpjes slaan nergens meer op.
CrazyJoe @Metaltoby2 februari 2024 15:54
In de case building en modding scene is het niet ongewoon om dit soort schermpjes in te bouwen. Dit zijn mensen die hun PC op hun bureau naast zich neer zetten, iets wat ik niet zou doen (full tower cases zijn daarvoor niet geweldig geschikt), zodat ze met zo'n schermpje in een oogopslag kunnen zien wat de toestand van hun PC is.

Maar om nou 300 euro neer te lappen voor een koeler met een schermpje van een paar euro met een licentie voor AIDA64 (nog eens 60 euro aan waarde) lijkt me een beetje veel. Andere uitstekende koelers heb je voor tussen de 60 en 130 euro, dan is de meerwaarde van het schermpje en Aida64 wel erg hoog ingeschat.

[Reactie gewijzigd door CrazyJoe op 23 juli 2024 17:46]

Grabbels @CrazyJoe2 februari 2024 19:33
Tja. Kleine markt en waarschijnlijk geen competitie dus dan kun je vragen wat je wilt. Kwestie van kopers vinden die gek genoeg zijn/niet over geld na hoeven te denken.
Finraziel @Metaltoby2 februari 2024 16:27
Alsof een cpu koeler significant warmte kwijt raakt via de top 8)7

Ik snap niet waarom hier zoveel mensen zitten die niet begrijpen dat sommige mensen dit gewoon leuk vinden. Waarschijnlijk hebben dezelfde mensen wel een auto die duurder is dan noodzakelijk of hebben ze betaald om hun huis er leuk uit te laten zien. Sommige mensen vinden het gewoon leuk om hun pc mooi te maken (en mooi is subjectief).
CH4OS @Finraziel3 februari 2024 08:10
Via de zijkant bedoel je? Als het op de top zit, zou het juist warmte tegenhouden, aangezien warme lucht lichter is dan koude en dan dus opstijgt.
Finraziel @CH4OS3 februari 2024 08:15
Ik bedoel de top als je het ding ziet als een toren met de cpu als de basis... Maar ja, het wordt een beetje verwarrend doordat ze bijna altijd 90 graden gedraaid gemonteerd zitten :)

Overigens is dat effect van stijgende lucht helemaal niet zo sterk als mensen denken. Ja warme lucht stijgt op maar dat is een vrij tam effect wat door elke ventilator onmiddellijk opgeheven wordt. Ik heb eens een video gezien (ik meen van GamersNexus) waarbij ze een kast specifiek ontworpen om gebruik te maken van opstijgende lucht (met de hardware gedraaid zodat de io backplate bovenop zit) getest hebben. Ze hebben daarbij de kast ook een keer gewoon opgetild en op zijn kop gezet waardoor de fans dus juist tegen de opstijgende lucht in moesten werken. Ze konden geen verschil ontdekken in temperaturen...
Xm0ur3r @Metaltoby2 februari 2024 13:40
Bijna niemand. Het is al jarenlang een gimmick en showfactor.
Google maar, genoeg mensen die het doen: Google
rickboy333 @Metaltoby2 februari 2024 15:59
Om dezelfde reden waarom mensen goudgeld neerleggen voor een "dikke auto" terwijl je toch maar maximaal 130km 100km op de weg mag rijden.

Voor iedereen wat geks om zijn geld aan uit te verbrassen.
Benjamin- @rickboy3332 februari 2024 22:14
Raar argument. Los van dat je wel nog 130 mag rijden in de avond en 's nachts, zijn er vele andere reden om een 'dikke auto' te kopen, zoals luxe, comfort, 0-100 snelheid, wegligging enz.

Je moet je afvragen wat zoiets meer mag kosten, maar het heeft wel een meerwaarde.

Hier stel ik dat dit er niet is, buiten natuurlijk het optische. Of je het mooi vindt is natuurlijk persoonlijk, maar het trekt in ieder geval wel de aandacht, maar verder is het volstrekt nutteloos. Dat is dus bij zo'n 'dikke auto' niet, daar zitten dingen bij die voor iedereen nuttig is, alleen zullen de meeste het niet het geld waard vinden.
World Citizen @Metaltoby2 februari 2024 14:11
Maar van meer schermen word je pc sneller. Dus…..
zazadanger68 2 februari 2024 13:26
Is dit geen slechte timing? Aangezien je bij toekomstige kasten/componenten bijna geen bekabeling meer gaat zien, komt er nu een koeling waar USB + HDMI kabel aangesloten moet worden.
Xm0ur3r @zazadanger682 februari 2024 13:33
Het is niet alsof die aansluitingen magisch verdwijnen of draadloos worden.
Je zal de usb kabel dan alleen even naar achteren moeten dirigeren.
En de HDMI gaat waarschijnlijk toch nog steeds op dezelfde plek in de grafische kaart.
ruftman 2 februari 2024 13:29
Als ze dat scherm nou zo groot maken als het zijpaneel van de een computerkast, dan hoef je geen apart scherm meer te kopen. Hoef je alleen je kast dwars op het bureau te plaatsen.
JDx @ruftman2 februari 2024 14:48
Dat is er al, hele zijkant scherm of hele frontpanel, kwam ze in de link van @Xm0ur3r hierboven tegen.
Shaffy @ruftman2 februari 2024 15:56
Goed plan, misschien ook een toetsenbord eraan vast maken. En dan het geheel open en dicht kunnen klappen. Wie weet, als we het ding dun en licht maken dat we het ooit zelfs mee kunnen nemen O-)
Mizgala28 2 februari 2024 13:27
Pittige prijs, al zullen de meeste van de kosten in het scherm design en alles eromheen zitten.

Waar met Noctua of paar andere goede merken ik de prijs (die dan nog steeds fors lager is dan dit) kan goed praten tegenover een AIO, voor dit geld heb je echt een over the top AIO.

of nog beter, je koopt goedkopere koeling en spendert het extra geld dat overblijft aan iets anders

Ziet er wel tof uit.
tritimee 2 februari 2024 14:45
jammer van die bizar lelijke bezel met zo'n mega merknaam er op... dat had subtieler gemoeten.

Zie ik daarnaast nou nog een ouderwetse mini USB aansluiting? waarom niet gewoon USB-C op een apparaat wat je nu uitbrengt?

vind het wel een grappig concept, maar zie het niet aanslaan door de prijs
Xfade @tritimee2 februari 2024 15:36
Dit dacht ik ook. Maar het kan natuurlijk best zijn dat er nog te weinig moederborden in omloop zijn die displayport over usb-c doen. Ik heb een z790 waar het niet op zit.
iqcgubon 2 februari 2024 13:50
En hoeveel van die 300 euro gaat naar licensing voor Marvel voor het gebruik van JARVIS en Iron Man? :+

Beetje bizar concept dit.
BHD294 2 februari 2024 14:22
Ziet er leuk uit, maat wat een prijs zeg.
Waar zitten de kosten in?
Design en licenties?
GameNympho 2 februari 2024 14:31
Pak een Scythe Fuma 2/3 en koop er een 6" full hd screen/tablet bij, ben je nog goedkoper uit dan deze koeler.
Soulaiman 2 februari 2024 15:27
Dit soort trends mag wat mij betreft afsterven, samen met al dat RGB gebeuren. Recentelijk heb ik eens opgezocht hoeveel watt sommige van deze spullen toevoegen aan een desktop PC en dit is meer dan wat je zou verwachten! Als je een case hebt met 6x 120mm fans, een AIO met rgb en display, moederbord, GPU en ram met RGB heb je er gemakkelijk 20-30W bij aan stroomverbruik!

Op zich zou je zeggen wat is 25W, maar reken es uit als je dit vermenigvuldigd met het aantal PCs welke hiermee zijn uitgerust in een bepaalde regio/stad...

Niet alleen is het kinderachtig, maar ook nig eens nutteloos. En geloof me, ik ben geen three hugger, verre van, maar we zitten alsmaar te zeiken over stroomverbruik en het net dat ons verbruik niet meer aan zal kunnen na x aantal jaar, dan zouden we al mogen beginnen met deze nutteloze sh*t.

Los daarvan: vroeger had je gemiddeld 6 of meer pwm headers op een gemiddeld midrange mobo, nu heb je 4 RGB Headers en met een beetje geluk 3 fan headers doordat het plaats in beslag neemt.
DutchEZmoder 2 februari 2024 16:18
Ieder z'n ding, ik heb wel een goede PC case (Fractal Torrent) met doorzichtige zijpaneeltjes, maar het enige lichtje wat te zien is is van m'n GPU, die kan volgens mij niet eens uit. Lichtjes in m'n ooghoeken vind ik toch vervelend als ik bezig ben

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