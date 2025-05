Tweakers Podcast #305 - Tesla-knoppen, Apple-handleidingen en Windows-handhelds

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Jelle Stuip over de Apple Vision Pro-release, Wouts knoppen voor in Tesla-auto's, Palworld, de handleiding van de Apple IIc en Windows-handhelds voor gaming.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:37 .post

16:25 Vision Pro: visioniair of uitglijer?

29:13 Knoppen in Tesla lijken juridisch glad ijs

39:58 Palworld: nieuwste hypegame is niet niet-vermakelijk

48:14 Vroeger maakte Apple kickass-handleidingen

56:02 Windows-handhelds: een nieuwe markt

1:19:47 Sneakpeek