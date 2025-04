Tweakers Podcast #303 - Raketten, Kladblok-AI's en CES-nieuwtjes

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Tijs Hofmans en Yannick Spinner over het gebrek aan moderatie op X/Twitter, de Vulcan-raket en de maanlander, AI in Windows Kladblok, muziek splitsen in Audacity en de stortvloed aan nieuws vanaf de CES.

0:00 Intro

0:11 Opening

2:19 .post

14:29 X: het zou verboden moeten worden

31:05 De Vulcan-raket kun je niet opnieuw gebruiken: wat raar

39:55 Windows Kladblok heeft AI: helemaal niet raar

44:40 Muziek splitsen, wie wil dat nou niet?

53:00 Dweilen met de CES-kraan open

1:25:28 Sneakpeek