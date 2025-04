Tweakers op de CES: de leukste gadgets die we tot nu toe zagen

Tweakers is deze week aanwezig op de CES in Las Vegas. En naast al het nieuws en releasegeweld tijdens die enorme techbeurs vinden we daar een grote hoeveelheid leuke snufjes en kekke gadgets. We hebben enkele van de leukste ervan voor je verzameld.

Een houten plank met pixels

Wout liep bij Mui langs en zag daar de Board Gen 2. Dat is niet zomaar een houten plaat, al zou je dat op het eerste gezicht misschien denken. De Board is een smarthub met een ingebouwde aanraakpixeldisplay, waarop je je agenda kunt bekijken, timers kunt zetten en het weerbericht kunt zien. Het apparaat ondersteunt bovendien Matter, waardoor je het naadloos in je smarthomesysteem kunt opnemen.

Schilderij als muziek in je oren

De Frame van Samsung kennen we inmiddels al een tijdje. Het is een televisie die zich vermomt als een schilderij en die je in de stand-bystand mooie afbeeldingen kunt laten tonen. Het is een mooi alternatief voor wat anders een grote, zwarte rechthoek in je woonkamer zou zijn, dus niet heel gek dat Samsung daar nu op doorborduurt.

Eric kwam tijdens de beurs dan ook de Samsung Music Frame tegen. Dat is geen tv, maar een speaker. Hij ziet eruit als een kek schilderijtje voor aan de muur, maar achter het frame, dat je kunt vervangen, zitten luidsprekers. Maar klinkt dat een beetje...?

Oledtelevisies

Televisies zijn altijd een populaire categorie op de CES en dat is dit jaar niet anders. Eric ging langs bij Samsung om te kijken naar de verschillende (QD-)oledmodellen van dat bedrijf. Daar schreven we ook dit nieuwsbericht al over.

Doorzichtig scherm

Een van de uniekste nieuwe televisies op de beurs is dit transparante beeldscherm op de stand van Samsung. Dat had al eens eerder een transparante televisie getoond, maar doet dat nu fijntjes over met microled. En dat ziet er nóg beter uit dan eerder.

ATX-kast met je eigen video

We zagen al eerder computerkasten met een ingebouwd beeldscherm, maar daar zet MSI nu een tandje bij. De MEG Maestro is een fullsize-ATX-kast waarvan het scherm vanaf de zijkant via een afgeronde hoek naar de voorkant loopt. Maar wat helemaal leuk is, is dat je hem op een appje kunt aansluiten om er je eigen video's naar te uploaden.