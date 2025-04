Samsung toont Flip-concepttelefoon met scherm dat 360 graden gevouwen kan worden

Samsung Display demonstreert een Flip-conceptsmartphone met een scherm dat twee kanten op gevouwen kan worden. Dat zou de 'coverschermen' op huidige vouwbare smartphones kunnen vervangen. Samsung toonde al eens een soortgelijk scherm, met een andere formfactor.

Samsung noemt het scherm de Flex In&Out. De getoonde Flip-concepttelefoon lijkt wat ontwerp betreft op de bestaande Galaxy Z Flip-serie vouwbare klaptelefoons. Het In&Out-scherm kan 360 graden worden in- en uitgevouwen. Volgens Samsung kan de smartphone daarmee ook gebruikt worden als het scherm is opgevouwen, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Momenteel hebben foldables daarvoor een los scherm aan de buitenkant zitten, dat zichtbaar is als de telefoon is dichtgevouwen.

Het is niet bekend of en wanneer het scherm wordt gebruikt in daadwerkelijke telefoons. De getoonde In&Out Flip betreft vooralsnog een concept, dat niet direct op de markt zal verschijnen. Samsung toonde eerder al een soortgelijk scherm dat 360 graden gevouwen kan worden. Dat was toen een scherm in de stijl van de Galaxy Z Fold-toestellen.