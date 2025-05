Gerucht: Samsung Galaxy Z Flip6 krijgt grotere '4000mAh'-accu

De komende Galaxy Z Flip6-smartphone van Samsung krijgt mogelijk een grotere accu dan de huidige Galaxy Z Flip5. Dat melden bronnen aan GalaxyClub. De geadverteerde accucapaciteit zou 4000mAh bedragen, goed voor een toename van ongeveer acht procent.

Volgens GalaxyClub test Samsung momenteel nieuwe accu's voor de Galaxy Z Flip6. Net als de voorgaande generaties, krijgt het toestel twee accu's. De een zou een rated capaciteit van 1079mAh hebben, terwijl de tweede een geadverteerde capaciteit van 2790mAh moet krijgen. Dat komt in totaal neer op een accucapaciteit van 3887mAh. Samsung zou dat adverteren als een 4000mAh-accu.

De huidige Galaxy Z Flip5 beschikt over twee accu's, die een totale capaciteit van 3591mAh hebben. Samsung zet die accu op de markt met een geadverteerde capaciteit van 3700mAh. Daarmee wordt de vermeende nieuwe accu ongeveer acht procent groter dan die van de voorgaande Flip-smartphone. De foldable zou hiermee vergelijkbaar zijn met de Galaxy S24. Die smartphone heeft een 3880mAh-accu, die ook wordt geadverteerd als 4000mAh.

Er gingen eerder al geruchten rond over de Galaxy Z Flip6. Het toestel krijgt mogelijk onder meer een betere camera. Naar verwachting verschijnt het toestel in de zomer van dit jaar. De afgelopen paar Galaxy Z Flip-toestellen kwamen in de maand augustus uit.

De huidige Galaxy Z Flip5. Bron: Samsung