Samsung-patent toont inkeping voor S Pen-stylus in vouwbare smartphone

Een patent van Samsung toont een inkeping voor een S Pen-stylus in een vouwbare smartphone. Hoewel de Galaxy Z Fold5 ondersteuning biedt voor de S Pen, is er geen inkeping om de stylus in op te slaan. Daar komt bij een opvolger mogelijk verandering in.

Op de patentafbeeldingen is te zien dat de S Pen-inkeping in de vouwbare smartphone verschilt van die van de Samsung Galaxy S23 Ultra. In plaats van een gat aan de onderkant van het toestel waar de stylus bijna geheel in verdwijnt, overweegt Samsung volgens het patent twee andere opties. Zo wordt een voorbeeld getoond van een S Pen die aan de achterzijde van de foldable kan worden geplaatst. Het andere voorbeeld laat een S Pen zien die aan de zijkant van het vouwbare toestel kan worden bevestigd.

Patenten komen vaker niet dan wel in uiteindelijke producten terecht. Het is dus niet zeker of de Galaxy Z Fold6 of een andere foldable van Samsung een inkeping voor de S Pen krijgt. Het toevoegen van een inkeping voor de stylus zou bovendien betekenen dat Samsung een S Pen bij het vouwbare toestel levert. Hoewel de Galaxy Z Fold5 wel S Pen-ondersteuning heeft, wordt de S Pen zelf niet meegeleverd. Is dit bij een toekomstige foldable wel het geval, dan zou dat de prijs van het toestel waarschijnlijk opdrijven.

De Galaxy Z Fold5 en Z Flip 5 verschenen in augustus van dit jaar voor meer dan 1000 euro. Een eventuele opvolger zal nog even op zich laten wachten. Naar verluidt brengt Samsung zijn niet-vouwbare Galaxy S24-toestellen eind januari 2024 uit.