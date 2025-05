Samsung werkt aan betere stofwering voor toekomstige foldables

Samsung zegt te werken aan de stofwerende eigenschappen van zijn vouwbare smartphones. Tot op heden hebben Samsungs Fold- en Flip-telefoons hooguit een IPX8-certificering, wat ze aardig bestendig tegen water maakt, maar niet tegen stof.

Samsung deed er ook drie generaties over om de Fold en Flip enigszins waterdicht te maken: bij de derde generatie kregen die de IPX8-certificering, die betekent dat de telefoon bestand is tegen totale onderdompeling, tot een bepaalde hoeveelheid druk. De X staat voor 'niet getest tegen stof'. Met deze belofte en argumentatie komt Samsung-kopstuk TM Roh tegenover het Zuid-Koreaanse BizWatch. Hij stelt ook dat 'eraan gewerkt wordt' en vraagt gebruikers om 'nog iets langer te wachten'.

The Verge tekent aan dat concurrent Motorola met zijn Razr-foldables wel stofwerende modellen op de markt heeft. Een voorbeeld uit de Pricewatch: de Razr 40 Ultra heeft een IP52-certificering en is daarmee veel beter bestand tegen stof, maar minder bestand tegen vloeistoffen. Ter verdere vergelijking: 'gewone' smartphones hebben heel vaak een IP68-certificering, en zijn daarmee behoorlijk goed bestand tegen zowel stof als vloeistoffen.

Overigens deed de bekende YouTuber JerryRigEverything zijn standaard tests op de Galaxy Fold4 en concludeerde juist dat het toestel heel goed tegen stof kon. In zijn video veegt hij echter het toestel niet volledig schoon na de stoftest, wat het voor de kijker onmogelijk maakt om te zien of een deel van dat stof niet onder het scherm is beland.