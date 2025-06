Google kondigt Pixel Fold aan, komt op 10 mei met meer details

Google heeft de Pixel Fold aangekondigd, de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf. De smartphone is in een korte video uitgevouwen en dichtgeklapt te zien. Google zegt op 10 mei, bij zijn I/O-beurs, meer te willen delen over de foldable.

De video laat onder meer zien hoe de telefoon wordt opengeklapt en laat duidelijk het binnenste scherm zien, inclusief interface. Het kleinere scherm aan de buitenzijde is minder goed zichtbaar. Google laat wel duidelijk een cameraeiland met drie camera's aan de achterzijde zien.

Er gaan al langer geruchten over een Pixel Fold en de video lijkt veel van deze geruchten te bevestigen. Jon Prosser publiceerde in april bijvoorbeeld een video waarin hij claimde dat het toestel aan de binnenkant een 7,6"-scherm zou hebben met een resolutie van 2208x1840 pixels. Aan de buitenzijde zou een 5,8"-scherm zitten, met een resolutie van 2092x1080 pixels. Beide schermen zouden een verversingssnelheid van 120Hz hebben.

Aan de achterzijde zit volgens Prosser een 48-megapixelsensor en twee 10,8-megapixelsensoren, voor een ultrawide- en telelenscamera. De soc zou Googles Tensor G2-soc zijn. Naast de Pixel Fold bevestigde Google eerder een ander Pixel-toestel uit te brengen, vermoedelijk de Pixel 7a.