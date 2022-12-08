OnLeaks deelt details van Google Pixel Fold en verwacht toestel in mei 2023

OnLeaks heeft meer details gedeeld over de komende Pixel Fold. De vouwbare smartphone van Google zou een 7,69”-scherm aan de binnenkant hebben en een 5,79”-scherm aan de buitenkant, en 158,7x139,7x5,7mm meten. De Pixel Fold moet in mei van 2023 verschijnen.

Volgens OnLeaks heeft de Google Pixel Fold twee hole-punchcamera’s. De eerste hole-punchcamera zou zich centraal bovenaan het scherm aan de buitenkant bevinden, de tweede hole-punchcamera in de rechterhelft van het binnenpaneel. Uit renders blijkt dat de Pixel Fold een camera-eiland bevat met drie camerasensors en een ledlampje. Op de beelden is te zien dat de Pixel Fold over afgeronde hoeken beschikt. Dat komt overeen met renders van de Pixel Fold die leaker Jon Prosser in november heeft gepubliceerd. Prosser meende toen dat de Pixel Fold 1799 dollar zou gaan kosten en dat lijkt OnLeaks eveneens te denken.

Het toestel krijgt volgens de leaker ook een USB-C-aansluiting. Een 3,5mm-jack ontbreekt. De USB-C-aansluiting zou zich onderaan de rechterhelft van het toestel bevinden als dat is opengevouwen, en de sleuf voor de simkaart aan de linkerhelft. Volgens OnLeaks komt de Google Pixel Fold uit in een witte en een zwarte uitvoering, en introduceert Google het vouwbare toestel in mei volgend jaar.

Google Pixel Fold - Bron: OnLeaks
Google Pixel Fold - Bron: OnLeaksGoogle Pixel Fold - Bron: OnLeaks

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 14:25 43

08-12-2022 • 14:25

43

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Reacties (43)

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DonJunior 8 december 2022 14:54
heeft de Google Pixel Fold twee hole-punchcamera’s.
ugh.. ik zit juist te wachten tot er telefoons komen zonder een gat of druppel in het scherm..
De Samsung S9 heeft ook geen uitsparing in het scherm en gewoon een kleine bezel. Wat is daar mis mee. Ik vind het onderbreken van content (want dat doe je met zo'n gat) bijzonder hinderlijk.
Ik dacht juist dat we ergens naar toe gingen met die 'under-display-camera's' .. maar dat ziet Google blijkbaar anders? Die gooit er gewoon twee gaten in.. 'because why not'.
Nyarlathotep @DonJunior8 december 2022 15:25
Hoe heb jij je scherm ingesteld dan? Want er is geen sprake van het ontbreken van content; zo'n gat valt middenin de statusbalk. Ik heb werkelijk waar nog nooit gehad dat 'content' wegviel achter zo'n gat.
En er dus ook totaal geen last van.
germania @Nyarlathotep8 december 2022 15:34
Kijk eens een filmpje op je mobiel, dan zie je meteen wat hier bedoeld wordt.
Nyarlathotep @germania8 december 2022 16:07
Nog steeds nergens last van. Een 16:9 filmpje op mijn 20:9 scherm (Pixel 6 en vele andere toestellen) levert twee zwarte balken op. De eerste 20:9 filmpjes moet ik zelf nog tegenkomen. TikTok en andere bagger doe ik niet aan.
MarnickS @Nyarlathotep8 december 2022 16:24
TikTok en andere bagger doe ik niet aan.
Dat is in portrait mode, dus dan heb je er ook geen last van.
millman7 @germania8 december 2022 19:42
Kijk eens een filmpje op een foldable. Dan zie je meteen dat het niet uitmaakt.
Kostarados @Nyarlathotep8 december 2022 16:36
Dat is bij foldables anders op het binnenste scherm. Hier valt de punchhole wel over de content bij het kijken van 16:9 video.
reneflo @Kostarados9 december 2022 13:44
Het is toch juist een super vierkant scherm met het gat aan de bovenkant? Heb je dan daar niet juist een super dikke zwarte balk?
Advanced03 @Nyarlathotep8 december 2022 19:02
Dat klopt totaal niet
DonJunior @Nyarlathotep8 december 2022 22:18
'ik heb we geen last van'... dus het bestaat niet... Lekkere redenatie. Ik zelf heb er wel last van, mag ik die mening hebben of moet alles volgens jouw logica?
soskes @DonJunior8 december 2022 15:03
Kijk dan eens naar de Xiaomi Mi Mix 4. Ontzettend leuk toestel met een UDC.
beerse @DonJunior8 december 2022 17:40
Dat had met dit toestel en scherm aan 2 kanten ook heel goed mogelijk geweest.

Mijn idee is een beetje andersom maar komt op het zelfde neer: Er zou een heel goed camera systeem in kunnen komen dat naar 1 kant werkt. Met dat het scherm aan 2 kanten zit is het altijd in de selfie-stand te gebruiken en in de 'normale' stand. Niet door van camera te wisselen maar door van scherm te wisselen.
Verwijderd @DonJunior8 december 2022 18:57
Ik heb nu een pixel 7 en er ontbreekt helemaal geen beeld, standaard krijg je 2 balkjes bij video eigenlijk wat jij dus wilt zonder gat erin, ik kan de video ook iets zoomen en dan is het gat er wel maar horizontaal valt het gat helemaal aan de linkerkant waar de focus toch al niet ligt, ik heb er werkelijk nooit hinder van ondervonden. Loze bezels daar heb ik moeite mee.
P-Rock @DonJunior9 december 2022 14:24
Mijn Sony Xperia 5 III heeft geen notch, dus die telefoons zijn er al.
xoniq 8 december 2022 14:30
Allemachtig hoe dik kunnen die camera bumps worden. Dit gaat al naar een centimeter dik toe
nlmarvin @xoniq8 december 2022 14:35
Een centimeter is wel overdreven, maar dik is hij zeker. Ingeklapt, dus in je broekzak, is hij minimaal 11,4 mm dik. Dan moeten beide delen volledig vlak op elkaar aansluiten, wat niet het geval gaat zijn. Tel daar de camera bump bij op en het wordt een beste unit.

[Reactie gewijzigd door nlmarvin op 22 juli 2024 22:14]

xoniq @nlmarvin8 december 2022 16:44
Ik zei niet dat het al een centimeter was, maar het gaat wel snel die kant op. Mijn telefoon is nu bijna 2 jaar oud, dacht dat deze een flinke bump had, maar de trend wil blijkbaar dat t nog meer en meer wordt.

Als die slimmeriken dan de behuizing IETS meeschalen, als is het een millimeter, past er gelijk zoveel meer accu in qua volume.
GekkePrutser @nlmarvin8 december 2022 18:13
De A52s is met Spigen Tough Armor case ook bijna een centimeter dik, dus dat valt op zich nog wel mee.

Die camera bumps van tegenwoordig vind ik inderdaad wel jammer omdat ze zo uitsteken, met name omdat ik toch niks geef om de camera (als ik echte foto's wil maken dan pak ik de DSLR wel).

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 22:14]

slowdive @xoniq8 december 2022 22:56
Dat heeft er misschien mee te maken dat achter het eiland minder ruimte is doordat daar een (deel van een scharnier) en misschien vouwruimte voor het scherm aan de binnenkant moet zijn.
Die ruimte verdien je terug door de camera meer naar buiten te positioneren.

[Reactie gewijzigd door slowdive op 22 juli 2024 22:14]

Plainside 8 december 2022 14:29
Ohh die ziet er leuk uit. Jammer dat de prijzen van fold-ables nog zo hoog liggen en wss nog wel even zo blijft.
xoniq @Plainside8 december 2022 14:34
Ach ja, dat is met de eerste generaties van alles zo. Een groot voorbeeld is OLED. Eerste grotere panelen waren letterlijk zo goed als onbetaalbaar voor de gewone consument, met bedragen van 10K en hoger.
kabelmannetje @xoniq8 december 2022 18:48
Folds zijn en blijven natuurlijk flink duurder dan de "eenvoudige" telefoons. Een extra scherm, grotere accu, meer logica om alles aan te sturen en een complexe behuizing.
xoniq @kabelmannetje8 december 2022 19:09
Klopt, de prijzen zullen natuurlijk wel fluctueren wanneer er meerdere aanbieders komen die dit meer scherp gaan prijzen. Dat hou je toch in de industrie.
Señor Sjon @xoniq8 december 2022 16:08
De fold 1 van Samsung is uit 2019 en inmiddels 3 jaar en 3 maanden oud. Daar zou toch al een kentering in moeten komen.
TheVivaldi @Señor Sjon8 december 2022 16:29
Maar dit is Google, dus die zijn niet per se de goedkoopste. Net als dat Ford ook niet de goedkoopste auto's heeft (op misschien de Ka en Fiësta na dan), ondanks dat auto's al meer dan 100 jaar bestaan.
xoniq @Señor Sjon8 december 2022 16:45
Mits het geen gemeengoed wordt, blijft het een adopter-tax. Pas als alle fabrikanten er potentie in zien en meegaan, zullen de elkaar naar beneden beconcurreren.
acizane80 @Señor Sjon8 december 2022 18:23
De 4de generatie van de fold is al uit, maar je ziet dat er nog steeds geen concurrentie is. Zolang die concurrentie uitblijft zla je de prijs niet zien zakken, wat ergens logisch is. Waarom ouden ze genoegen nemen met een lagere winstmarge als ze hem toch verkocht krijgen.
hav0c @Plainside8 december 2022 18:44
Zijn niet in alle gevallen zo hoog. De Flip is bijvoorbeeld goedkoper dan de s22
iOnoWLIt 8 december 2022 14:52
Het toestel krijgt volgens de leaker ook een USB-C-aansluiting
Waren er geruchten dat Google ooit een andere aansluiting zou introduceren dat dit het noemenswaardig maakt?
Orphu @iOnoWLIt8 december 2022 15:41
Wellicht dat er geen enkele aansluiting zou zijn en je dus enkel draadloos kan laden?
nils7 8 december 2022 14:39
Ik krijg wel surface duo vibes bij deze
nXXt 8 december 2022 14:39
Wat wel interessant is, is dat de afmetingen voor het buitenscherm relatief bescheiden zijn. Ik kan me voorstellen dat er best interesse in een foldable met een kleiner-dan-gangbaar buitenscherm en dan een fors binnenscherm.
pedra 8 december 2022 15:36
prijzen nog steeds idioot hoog en zolang het scherm nog van zwak plastic is is de duurzaamheid ook nog steeds dramatisch
zekri 8 december 2022 14:40
het design is ongelooflijk saai. Ik hoop dat ze het nog gaan veranderen.
thomas1907 @zekri8 december 2022 14:50
Wat zou je nog toevoegen aan een telefoon tegenwoordig?
punishedbrains @thomas19078 december 2022 15:06
Je kan best origineel zijn natuurlijk, daar studeer je design voor. :) Kijk naar de eerste iPhone, de eerste Android, daarna de variaties daar weer op etc. Dat ze nu op elkaar lijken is niet omdat het niet anders kan.
Verwijderd @punishedbrains8 december 2022 19:00
Bij Apple werkt ook wel een legertje aan designers en de nieuwe iPhone ziet er ook uit als een grote iPhone 5, dus zoveel variatie is blijkbaar niet mogelijk/nuttig.
SeenD 8 december 2022 14:52
Ik hoop dat ze ook een kleine versie zoals de flip van Samsung, daar ben ik zeker in geinteresseerd.
mountain_aliw 8 december 2022 19:35
Een aparte aspect ratio van het front scherm, vergeleken met andere telefoons, maar het maakt wel sense voor het inner screen. Dat heeft nu een veel betere aspect ratio voor films.

Tot nu toe is voor mij de best gelukte uitvoering van een foldable de xiaomi mizlx fold 2. Jammer dat hij niet in europa uit komt. Zou er bijna voor op vakantie naar china gaan om m op te halen :+

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