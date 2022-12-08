OnLeaks deelt details van Google Pixel Fold en verwacht toestel in mei 2023

OnLeaks heeft meer details gedeeld over de komende Pixel Fold. De vouwbare smartphone van Google zou een 7,69”-scherm aan de binnenkant hebben en een 5,79”-scherm aan de buitenkant, en 158,7x139,7x5,7mm meten. De Pixel Fold moet in mei van 2023 verschijnen.

Volgens OnLeaks heeft de Google Pixel Fold twee hole-punchcamera’s. De eerste hole-punchcamera zou zich centraal bovenaan het scherm aan de buitenkant bevinden, de tweede hole-punchcamera in de rechterhelft van het binnenpaneel. Uit renders blijkt dat de Pixel Fold een camera-eiland bevat met drie camerasensors en een ledlampje. Op de beelden is te zien dat de Pixel Fold over afgeronde hoeken beschikt. Dat komt overeen met renders van de Pixel Fold die leaker Jon Prosser in november heeft gepubliceerd. Prosser meende toen dat de Pixel Fold 1799 dollar zou gaan kosten en dat lijkt OnLeaks eveneens te denken.

Het toestel krijgt volgens de leaker ook een USB-C-aansluiting. Een 3,5mm-jack ontbreekt. De USB-C-aansluiting zou zich onderaan de rechterhelft van het toestel bevinden als dat is opengevouwen, en de sleuf voor de simkaart aan de linkerhelft. Volgens OnLeaks komt de Google Pixel Fold uit in een witte en een zwarte uitvoering, en introduceert Google het vouwbare toestel in mei volgend jaar.