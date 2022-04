'Android 12.1-code bevat verwijzingen naar vouwbare Google Pixel-smartphone'

Google lijkt intern een nieuwe Pixel-foldable te testen. Er zouden verwijzingen naar het apparaat, dat de codenaam 'Jumbojack' draagt, in een testversie van Android 12.1 zitten. Tegelijkertijd zou Google aan een andere foldable werken, genaamd 'Passport', die dit jaar nog zou verschijnen.

Anonieme bronnen die bekend zijn met de ontwikkeling van Android, vertellen aan 9to5Google dat Google werkt aan een mid-cycle-release van Android, die vooralsnog Android 12.1 wordt genoemd. De broncode daarvan zou verwijzingen bevatten naar de Jumbojack-foldable. 9to5Google kon het bestaan van een Jumbojack-prototype naar eigen zeggen bevestigen in documentatie die de website eerder heeft ingezien.

Deze Jumbojack-foldable krijgt volgens de bronnen twee schermen, waarvan er een wordt uitgeschakeld zodra het apparaat wordt dichtgevouwen. Het is echter nog niet bekend wat voor ontwerp de foldable krijgt. De Jumbojack-codenaam kan een verwijzing zijn naar de Jumbo Jack-cheeseburger van Amerikaanse fastfoodketen Jack in the Box, schrijft 9to5Google. Dat kan betekenen dat het apparaat als een 'hamburger' wordt opgevouwen, net als de Samsung Galaxy Z Flip, en dus niet kan worden opgevouwen als een 'hotdog', zoals de Galaxy Z Fold.

Het is nog niet bekend of en wanneer het Jumbojack-apparaat beschikbaar komt voor consumenten. Het is mogelijk dat Google het apparaat alleen inzet voor het uitvoeren van interne tests, bijvoorbeeld voor het testen van nieuwe foldable-functies in Android. De bronnen melden echter dat Google specifiek naar de foldable refereert als een Pixel-apparaat. Dat zou suggereren dat het toestel wel bedoeld is voor een uiteindelijke release.

Er gaan al langer geruchten rond over de release van een vouwbare Google Pixel-smartphone. Bekende leaker Evan Blass meldde op maandag nog dat Google nog altijd werkt aan een vouwbare Pixel-telefoon met de codenaam 'Passport'. Die foldable zou een ander apparaat betreffen dan de Jackbox-telefoon uit de Android 12.1-code. Volgens Evan Blass verschijnt de Pixel Passport-smartphone dit jaar nog. Het is nog niet duidelijk welke merknaam Google daarvoor zal gebruiken en ook een concrete releasedatum is nog niet bekend. Google komt deze herfst met zijn Pixel 6-smartphones, hoewel die telefoons niet vouwbaar zijn.