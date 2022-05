XDA: Android 12-bèta hint op Samsung-beeldsensor en -modem voor Pixel 6

Een modder heeft in de vierde bèta van Android 12 verwijzingen gevonden naar camerasensors en modemchips die vermoedelijk gebruikt zullen worden in de Pixel 6- en Pixel 6 Pro-toestellen van Google. De sensors en modemchips zijn volgens XDA Developers afkomstig van Samsung.

Nadat de vierde bètaversie van Android 12 voor ontwikkelaars werd geïntroduceerd, dook modder Cstark27 in de broncode van het besturingssysteem. Hij ontdekte in de library's van de vernieuwde api van de Google Camera-app de string gn1_wide_p21.

De p21 verwijst volgens XDA Developers naar de Google Pixel-telefoons die in 2021 geïntroduceerd zullen worden. Tekens gn1 zouden verwijzen naar de 50-megapixel Samsung Isocell GN1-camerasensor. Deze sensor wordt geopperd omdat de Pixel 6 volgens eerdere geruchten zou beschikken over een 50-megapixel camera.

Samsungs Isocell GN1-camerasensor is 1/1,31-inch groot. Dat is ongeveer 72mm². De sensor bevat 50 megapixel waarbij elke pixel 1,2 micrometer groot is. Via pixel-binning worden vier pixels op de sensor gecombineerd tot één pixel die een oppervlakte beslaat van 2,4 micrometer. Dat leidt tot foto’s van 12,5 megapixel. De sensor kan video’s opnemen in full hd-resolutie aan 400fps, in 4k aan 120fps en in 8k aan 30fps.

Cstark27 ontdekte ook verwijzingen naar de modem die gebruikt zou worden in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. De modem, die de referentie g5123b meekreeg, wordt gelinkt aan de Samsung Exynos 5123-modem die 5G en mmWave met sub-6GHz kan combineren. Deze modem wordt gebakken op een 7nm-procédé en kennen we uit de Galaxy S20- en Note20-toestellen.

Uit de library's van deze apk’s blijkt overigens dat de modem gelinkt staat aan meerdere apparaten. Zo vond Cstark27 strings die verwezen naar codenamen Oriole, Raven, Passport, Slider en een onbekend vijfde apparaat. Volgens 9to5Google zijn de codenamen Oriole en Raven voorbehouden voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro-toestellen. Passport zou dan weer slaan op de nog niet aangekondigde vouwbare smartphone van Google.

Update, 11.00u: Informatie over GN1-camerasensor en Pixel 6 toegevoegd