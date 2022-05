Moederbordfabrikanten schakelen Windows 11-vereiste TPM 2.0 nu standaard in

Diverse fabrikanten schakelen TPM 2.0 standaard in op moederborden die vanaf nu van de band rollen. Daarmee spelen ze in op het vereisen van deze functie door Windows 11. Tegen de tijd dat het nieuwe OS uitkomt, zijn geen handmatige aanpassingen aan het bios meer nodig.

ASUS is tot nu toe het voortvarendst aan de slag gegaan met het standaard inschakelen van de 2.0-versie van Trusted Platform Modules. Op een speciale pagina laat de fabrikant weten bios-updates beschikbaar te maken voor praktisch al zijn moederborden sinds de 300-serie chipsets van zowel AMD als Intel. Oudere Intel-moederborden zijn in theorie ook compatibel met de huidige testversies van Windows 11, maar of dat ook in de releaseversie zo zal blijven, hangt af van of Microsoft nog aanpassingen gaat doen aan zijn cpu-supportlist.

Ook ASRock heeft inmiddels updates beschikbaar gemaakt waarin TPM 2.0 standaard actief is, voor zowel AMD- als Intel-borden. Gigabyte en MSI melden daarover vooralsnog niets op hun websites. Tweakers heeft vragen over hun plannen uitstaan bij beide fabrikanten.

AMD en Intel verwerken TPM 2.0-ondersteuning al respectievelijk vier en zes jaar in de firmware van hun processors, maar tot nu toe stond deze functie op los verkochte moederborden vrijwel altijd standaard uit. Microsoft poogde al bij eerdere Windows-releases TPM verplicht te maken, maar krabbelde toen terug. Ondanks de nodige onduidelijkheid toen Microsoft de systeemeisen van Windows 11 bekendmaakte, lijkt de softwaremaker dit keer wel voet bij stuk te houden.

TPM 2.0 is een ISO-standaard voor een veilig gedeelte binnen een processor, waar bijvoorbeeld private keys en virtuele smartcards kunnen worden opgeslagen. Zowel AMD als Intel bieden een firmware-implementatie van deze standaard aan. Enkele voorbeelden van praktische toepassingen voor TPM 2.0 zijn schijfencryptie, biometrische authenticatie en het beveiligen van de opstartconfiguratie. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over zulke trusted execution environments.

Overigens ligt het niet voor de hand dat het ontbreken van TPM 2.0-ondersteuning gaat betekenen dat je Windows 11 met geen mogelijkheid kunt installeren. Ook de laatste versie van Windows 10 kun je bijvoorbeeld prima handmatig installeren op een pc die officieel niet aan de systeemeisen voldoet. Alleen de automatische upgrade via Windows Update zal niet worden aangeboden, en pc-fabrikanten mogen geen nieuwe Windows 11-pc's meer verkopen die niet aan de eisen voldoen.