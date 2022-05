Vliegtuigen komen Nederlandse luchthavens voortaan binnen via satellietnavigatie

De Nederlandse luchtverkeersleiding stapt volledig over van fysieke grondbakens naar satellietnavigatie. Vliegtuigen die op Schiphol, Eindhoven en andere Nederlandse vliegvelden landen, worden dan binnengeleid via gnss en niet meer via radiosignalen op de grond.

Vliegtuigen die op een Nederlandse luchthaven arriveren, gebruiken voortaan satellietnavigatie als ze door de luchtverkeersleiding worden binnengehaald. Luchtverkeersleiding Nederland zegt dat daarvoor nieuwe, virtuele navigatiepunten zijn opgesteld waar vliegtuigen naartoe kunnen navigeren. Het plan voor satellietnavigatie is onder andere meegefinancierd door de EU. Vliegtuigen kunnen navigeren op zowel GPS- als Galileo-satellieten. Europa wil al langer dat vliegvelden met gnss gaan vliegen in plaats van op radiobakens.

De navigatiepunten werken op alle vliegvelden in Nederland. Een deel van de bestaande navigatiebakens verdwijnt, maar er blijven er nog wel vier in gebruik bij de vliegvelden van Rotterdam, Schiphol, Eelde en Maastricht. Die bakens fungeren dan als back-up voor wanneer een vliegtuig om een of andere reden niet kan navigeren met gnss .

Volgens LVNL kunnen piloten met satellietnavigatie veel nauwkeuriger vliegen. Ook luchtvaartmaatschappijen kunnen het gebruiken bij het opstellen van aanvliegroutes. Die kunnen daarmee makkelijker drukke woonwijken omzeilen als dat nodig is, wat tot minder geluidshinder en efficiëntere vluchten moet zorgen.