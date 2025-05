Delta Airlines gaat 60 miljoen dollar investeren in luchttaximaker Joby Aviation

Delta Airlines gaat 60 miljoen dollar investeren in Joby Aviation, een bedrijf dat vliegende taxi's ontwikkelt. De vliegtuigmaatschappij wil een 'home-to-airport'-dienst opzetten in vijf grote steden, waarbij Joby's luchttaxi's worden ingezet om reizigers naar vliegvelden te brengen.

Delta Airlines investeert in eerste instantie 60 miljoen dollar in Joby Aviation. Die investering kan echter oplopen tot 200 miljoen dollar als Joby bepaalde mijlpalen bereikt in de ontwikkeling en oplevering van de dienst, schrijft Delta in een persbericht. De dienst moet in de komende vijf jaar beschikbaar komen in vijf steden: New York, Los Angeles, San Francisco, Miami en Londen. De eerste vijf jaar moet de samenwerking tussen Delta en Joby 'wederzijds exclusief' zijn in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

"Dit is een baanbrekende kans voor Delta om een tijdbesparende, unieke home-to-airport-oplossing te bieden aan klanten in belangrijke markten waarin we al jaren investeren en innoveren", zegt Delta-ceo Ed Bastian in een verklaring. Joby-topman JoeBen Bevirt claimt tegenover The Verge dat passagiers via de luchttaxidienst binnen 10 minuten van het New Yorkse stadsdeel Manhattan naar JFK Airport in Queens kunnen reizen. Een soortgelijke rit zou met de auto 50 minuten tot een uur duren.

De luchttaxidienst van Joby Aviation komt als eerste beschikbaar in New York en Los Angeles en volgt later in de andere steden. Een exacte datum waarop de dienst beschikbaar komt, is nog niet bekend. De luchttaxi's van Joby moeten goedgekeurd worden door verschillende luchtvaartautoriteiten wereldwijd voordat ze ingezet kunnen worden voor commerciële doeleinden. Joby hoopt in 2024 zijn eerste commerciële dienst te starten. Ook details over prijzen zijn nog niet bekend, hoewel Joby-ceo Bevirt stelt dat de dienst 'toegankelijk' moet zijn.

Joby Aviation is in 2009 opgericht en heeft in de laatste jaren veel investeringen ontvangen, waaronder van Toyota en Uber. In 2020 kocht Joby het onderdeel van Uber dat aan luchttaxi's werkt, Uber Elevate.