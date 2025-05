Motorola haalt 5G weg uit opvolger G71-smartphone

Lenovo-dochtermerk Motorola heeft de Moto G72 aangekondigd. De opvolger van de begin dit jaar verschenen G71 heeft onder meer een groter scherm en andere soc. De telefoon heeft in tegenstelling tot zijn voorganger geen 5G.

De 300 euro kostende telefoon draait op een MediaTek Helio G99. De Helio-serie is de serie socs met 4G-modems van de Taiwanese processorontwerper. De 5G-socs van de fabrikant vallen in de Dimensity-lijn. De Helio G99 heeft twee Arm Cortex A76-kernen op 2,2GHz en zes zuinigere Cortex A55-kernen op 2,0GHz. De gpu is een Arm Mali G57MC2. Motorola doet daar 6GB of 8GB aan LPDD4x-geheugen bij en 128GB aan UFS-opslag. Werkgeheugen en opslag zitten via uMCP op één chip.

De G71 heeft een Qualcomm Snapdragon 695 met 5G-modem en Lenovo prijst de telefoon aan als 5G-smartphone. Ook de iets goedkopere G62 is volgens de fabrikant een 5G-model. De G72 is daarmee de duurste telefoon in de line-up van de fabrikant zonder 5G. Ook in de rest van de markt is een 300 euro kostende telefoon zonder 5G een uitzondering aan het worden. Het is niet de enige zonder 5G; ook de Xiaomi Redmi Note 11 Pro heeft dat bijvoorbeeld niet.

De G72 heeft een 6,6"-oledscherm met een verhouding van 20:9 en een resolutie van 2400x1080 pixels. Het scherm kan beelden weergeven op 120Hz. Daarmee is de display iets groter dan bij voorganger G71, die een 6,4"-scherm heeft met dezelfde beeldverhouding. De telefoon is met 160,5x74,4x7,9mm ook iets groter dan zijn voorganger. Het is met 166 gram relatief licht voor een smartphone van deze grootte. De behuizing is nauwelijks bestand tegen water en vocht met een IP52-rating.

Motorola stopt er een accu in met een capaciteit van 5000mAh, die kan opladen met 30W. De primaire camera heeft een resolutie van 108 megapixel. Het is een sensor van ongeveer 43 vierkante millimeter, met een f/1.7-lens ervoor. De tweede camera heeft een ultragroothoeklens en een sensor van 10 vierkante millimeter bij een maximale resolutie van 8 megapixel. De derde camera is een 2-megapixelmacrocamera van 6 vierkante millimeter. De frontcamera van 16 vierkante millimeter heeft een 16-megapixelresolutie. Het toestel komt in november uit voor 299 euro.